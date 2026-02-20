Őrjítő makacsság: kritikus lett Zelenszkijjel a korábban róla könyvet író újságíró

Volodimir Zelenszkij olyan szavakkal próbálja megcélozni Donald Trumpot, amelyeket az amerikai elnök is megért – írja a The Atlantic új riportja az ukrán elnökről. Az amerikai liberális lap szerint Zelenszkij azt üzeni: ha Trump meg akarja szilárdítani béketeremtő örökségét, és javítani akarja az esélyeit a félidős választásokon való győzelemre, akkor meg kell ragadnia ezt a pillanatot, hogy véget vessen az ukrajnai háborúnak, amely már most is generációk óta a legvéresebb háború Európában.

Azt hiszem, Trump számára nincs nagyobb győzelem, mint megállítani az Oroszország és Ukrajna közötti háborút”

– mondta Zelenszkij kijevi irodájában. „Az öröksége szempontjából ez az első számú téma.” Zelenszkij szerint ez egyben a republikánusok novemberi sikerének útja is. „Trump számára a legelőnyösebb helyzet az, ha ezt a félidős választások előtt teszi meg” – fogalmazott az ukrán elnök a háború befejezésének lehetőségéről. „Igen, azt akarja, hogy kevesebb haláleset legyen. De ha felnőttként beszélünk, akkor ez csak egy győzelem számára, egy politikai győzelem.”