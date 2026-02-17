Sokkoló dátum hangzott el: Európa már a 2026-os nagy háborúra készül? – Orbán Viktor szerint csak „két és fél” ország maradt talpon

Orbán Viktor a Patriótának adott interjúban arról beszélt, hogy a háborút ellenző országok mozgástere Európában folyamatosan szűkül. Úgy látja, nem kedvezőek a fejlemények, a véleménykülönbségek egyre élesebbek, és az európaiak valamint az amerikaiak közötti álláspont mind nehezebben közelíthető egymáshoz.

A miniszterelnök szerint bár a transzatlanti egységet – vagyis Amerika és Európa együttműködését – alapvető értéknek tartják, az orosz–ukrán háború kérdésében az álláspontok szinte kibékíthetetlenül eltávolodtak egymástól. Úgy látja, az európai vezetők egy része abból indul ki, hogy 2026 és 2030 között elkerülhetetlen lesz egy Oroszországgal vívott konfliktus, amelyet Ukrajna területén vívnának meg, ezért támogatják Kijevet.