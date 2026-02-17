Sokkoló dátum hangzott el: Európa már a 2026-os nagy háborúra készül? – Orbán Viktor szerint csak „két és fél” ország maradt talpon

Orbán Viktor szerint a Magyarországra nehezedő nyomás folyamatosan erősödik, és annak hangneme sokszor kifogásolható, időnként kifejezetten durva, különösen Kijev irányából, de Brüsszel részéről sem sokkal visszafogottabb. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a magyar álláspont változatlan:
Magyarország csak akkor tud kimaradni a háborúból, ha határozottan kiáll a saját álláspontja mellett.
Ennek feltétele szerinte az, hogy Magyarország nemet tudjon mondani Brüsszelnek, és világossá tegye, hogy kimarad a háborúból. Az interjúban az energiaellátás kérdése is szóba került. A Barátság kőolajvezeték körüli helyzetről a miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a konfliktusok nem lezárult ügyek, hanem jelenleg is fennállnak:
Nem voltak, hanem vannak.
Elmondása szerint arról van szó, hogy az ukrán fél az uniós tagság és a pénzügyi támogatás ügyében gyakorol nyomást Magyarországra, és felvetődött az olajvezeték elzárásának lehetősége is.