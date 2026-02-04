Ft
bukarest repülőtér románia magyarország budapest

Magyarország köszöni szépen: bődületes hibát követtek el a románok, már most érzik a következményét

2026. február 04. 11:04

A románok által bevezetett logisztikai adó miatt a magyar repülőtér versenyelőnyhöz jutott, míg Bukarest összességében jelentős költségvetési bevételektől esik el.

2026. február 04. 11:04
null

A Romániában bevezetett logisztikai adó súlyos visszaesést okozott az e-kereskedelmi csomagoknál a bukaresti Otopeni repülőtér forgalmában: három hónap alatt 78 százalékkal esett vissza a cargo volumen – írja az Evenimentul Zilei.

A román lap szerint

a nagy nemzetközi platformok gyorsan átszervezték importfolyamataikat, így a vámkezelés és az adófizetés Magyarországra és más uniós országokba került át.

A cikk hangsúlyozza, ennek eredményeként Románia jelentős költségvetési bevételektől esik el, miközben Budapest reptere regionális e-kereskedelmi hubbá vált, tehát az intézkedés stratégiai hátrányt okozott a románoknak, míg Magyarország versenyelőnyhöz jutott.

Nyitókép: AFP/Daniel Mihailescu

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

