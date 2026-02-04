Lengyelországból érkezett a figyelmeztetés a magyaroknak: Ne hagyjátok, hogy az eurokraták ellopják az országotokat!

Matecki szerint a lengyel forgatókönyvet akarják exportálni Magyarországra is. Példaként említi, hogy lengyel baloldali-liberális aktivisták és politikusok – például Michał Wawrykiewicz EP-képviselő – aktívan megjelennek magyar ellenzéki rendezvényeken, és nyíltan támogatják Magyar Pétert és a Tisza Pártot. Matecki szerint ugyanaz a nemzetközi hálózat dolgozik a magyar kormány megbuktatásán, amely Lengyelországban is segítette a hatalomváltást.