02. 04.
szerda

02. 04.
szerda
lengyelország pis Tisza Párt donald tusk dariusz matecki európai unió magyarország Magyar Péter

Lengyelországból érkezett a figyelmeztetés a magyaroknak: Ne hagyjátok, hogy az eurokraták ellopják az országotokat!

2026. február 04. 08:31

Dariusz Matecki szerint Brüsszel a lengyel forgatókönyvet akarja Magyarországra is exportálni.

2026. február 04. 08:31
null

Dariusz Matecki lengyel országgyűlési képviselő (PiS) az X-oldalán fordult a magyar néphez. A politikus világos üzenetet fogalmaz meg:

ami Lengyelországban történt, az készül most Magyarországon.

Mint írja, törvénytelen eszközökkel, politikai nyomásgyakorlással buktatták meg a konzervatív lengyel kormányt, majd Donald Tusk hatalomra kerülése után teljes behódolás kezdődött az Európai Unió felé.

Hoppá: már a német kancellár is tudja, melyik párt nyeri a magyar választásokat

Hoppá: már a német kancellár is tudja, melyik párt nyeri a magyar választásokat
Matecki szerint a lengyel forgatókönyvet akarják exportálni Magyarországra is. Példaként említi, hogy lengyel baloldali-liberális aktivisták és politikusok – például Michał Wawrykiewicz EP-képviselő – aktívan megjelennek magyar ellenzéki rendezvényeken, és nyíltan támogatják Magyar Pétert és a Tisza Pártot. Matecki szerint ugyanaz a nemzetközi hálózat dolgozik a magyar kormány megbuktatásán, amely Lengyelországban is segítette a hatalomváltást.

Nyitókép forrása: Hegedüs Róbert / MTI

Ekrü123
2026. február 04. 09:34
dejavu 2026. február 04. 09:25 A balliberális kormányok eladták többek között a Postabankot, amelyet az osztrák Erste Bank vett meg, de egymás után hirdették meg eladásra a még megmaradt magyar tulajdonú pénzintézeteket, így ekkor adták el a Konzumbankot és indították el az FHB Bank értékesítését is. Értékesítették emellett a Mol részvénypapírjait, megváltak az Antenna Hungáriától és a Budapest Airporttól, de magánosították a Malévot is – részletezte az elemző. Ezek mind olyan privatizációk amelyeket a balliberális kormányok követtek el. Lehet utánanézni.
dejavu
2026. február 04. 09:33
oberennsinnen49 2026. február 04. 09:18 • Szerkesztve dejavu 2026. február 04. 09:07 • hogy mérleget készítsünk, nem elég a propagandát szajkózni a visszavett közművekről, cégekről, vagyonról. Jól látható a hanyatlás az úniós források elapadásától és rengeteg jelenség az állam totális megszállásától.
Ekrü123
2026. február 04. 09:33
dejavu 2026. február 04. 09:25 "nektek félkész mítoszok kellenek, nem a sivár realitás."- akkor egy kis realitás: "a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér (Ferihegy) üzemeltetési jogát a magyar állam 2005. december 18-án privatizálta. A brit BAA International Ltd. szerezte meg a jogokat 75 évre, mintegy 464,5 milliárd forintért, ami akkoriban rekordnak számított. " "A Beghin-Say 1995-re többségi tulajdonossá vált, 2003-ban pedig eladta a magyar cégeit a német Nordzucker AG-nak. A Szerencsi Cukorgyár Zrt. és a Szolnoki Cukorgyár Zrt. beolvasztása a szintén német tulajdonú Mátra Cukor Zrt-be 2004. július 1-jén történt meg." "Dunaferr Rt. Választási kampánykörútján Dunaújvárosban Medgyessy Péter miniszterelnök-jelölt kijelentette: „Nem adjuk el a Dunaferrt.” Ezzel szemben kormányra kerülésük után mindössze három hónappal Hónig Péter, a vasmű elnök-vezérigazgatója lapunknak úgy nyilatkozott: 2002 őszén értékesítik az acélművet. Folyt. köv
Dixtroy
2026. február 04. 09:29
"törvénytelen eszközökkel, politikai nyomásgyakorlással buktatták meg a konzervatív lengyel kormányt, majd Donald Tusk hatalomra kerülése után teljes behódolás kezdődött az Európai Unió felé." A választást ugyan a PiS nyerte, a komcsik a szokásos fű-fa-vadvirág koalíciójukkal alakíthattak viszont kormányt. Az elmúlt három évben mindent megtettek, hogy a PiS többé az életben ne nyerjen választást, mindeközben minden elmebeteg balhibbant szarságot végrehajtottak. Ez nagyjából Magyaroszág 2002 utáni történelmével párhuzamos.
