Rövid pórázon: Manfred Weber embere is Magyar Péterékkel vonult október 23-án
Michał Wawrykiewicz az a lengyel néppárti képviselő, aki minden uniós forrást elvenne hazánktól, és aki kimondta, hogy a Tisza egy Ukrajna-párti formáció.
Dariusz Matecki szerint Brüsszel a lengyel forgatókönyvet akarja Magyarországra is exportálni.
Dariusz Matecki lengyel országgyűlési képviselő (PiS) az X-oldalán fordult a magyar néphez. A politikus világos üzenetet fogalmaz meg:
ami Lengyelországban történt, az készül most Magyarországon.
Mint írja, törvénytelen eszközökkel, politikai nyomásgyakorlással buktatták meg a konzervatív lengyel kormányt, majd Donald Tusk hatalomra kerülése után teljes behódolás kezdődött az Európai Unió felé.
Matecki szerint a lengyel forgatókönyvet akarják exportálni Magyarországra is. Példaként említi, hogy lengyel baloldali-liberális aktivisták és politikusok – például Michał Wawrykiewicz EP-képviselő – aktívan megjelennek magyar ellenzéki rendezvényeken, és nyíltan támogatják Magyar Pétert és a Tisza Pártot. Matecki szerint ugyanaz a nemzetközi hálózat dolgozik a magyar kormány megbuktatásán, amely Lengyelországban is segítette a hatalomváltást.
Már a forgatókönyv is elkészült.
