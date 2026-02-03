Kifakadt az ukrán energetikai miniszter a kijevi állapotok miatt: „Kritikus a helyzet”

Fagyoskodó város, nyílt vádak: kirobbant a belháború Zelenszkij és Kijev között
Kijevben még mindig áldatlan állapotok uralkodnak, amiért az ukrán elnök a város polgármesterét hibáztatja.
Az ukrán fővárosban megrongálódtak a termelő létesítmények, a fő- és elosztó hálózatok is.
Kritikusnak nevezete Kijev energiaellátási helyzetét Denisz Smihal első miniszterelnök-helyettes, energetikai miniszter kedden a Telegram-oldalán közzé tett bejegyzésében a fővárosi válságstáb ülését követően.
„Az energetikai rendszerben bonyolult helyzet alakult ki. Az energetikai szakemberek vészleállási ütemterveket alkalmaznak, a kritikus szakaszokon már megkezdődött a kiegészítő generátorok elhelyezése. (...) Tekintettel a kritikus helyzetre, az ülésen sürgős intézkedéseket vitattak meg a rendszer stabilizálására” – írta.
Közölte, hogy megrongálódtak a termelő létesítmények, a fő- és elosztó hálózatok Kijevben, valamint egyéb régiók mellett Vinnyicában, Dnyipropetrovszkban, Odesszában és Harkivban is.
Olekszij Kuleba, Ukrajna újjáépítéséért felelős miniszterelnök-helyettese a tanácskozáson arról számolt be, hogy Kijevben több mint 1100 lakóépületben továbbra sincs fűtés. Az orosz csapások nyomán az ukrán villamosenergia-termelő, illetve elosztó hálózatban keletkezett károk miatt mindennaposak az ütemezett áramszünetek. Helyenként 8-16 órán keresztül nincs áramszolgáltatás.
Vitalij Zajcsenko, az Ukrenerho állami áramszolgáltató vállalat igazgatótanácsának elnöke szerint
az ilyen ütemezett áramszünetek akár egész télen megmaradhatnak.
Ivan Fedorov, a Zaporizzsja megyei közigazgatás vezetője kedden a Telegramon közölte, hogy egy orosz dróncsapás következtében az azonos nevű megyeszékhelyen legkevesebb két civil vesztette életét, s további nyolcan sérültek meg.
(MTI/Mandiner)
Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP