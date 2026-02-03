Kifakadt az ukrán energetikai miniszter a kijevi állapotok miatt: „Kritikus a helyzet”

Olekszij Kuleba, Ukrajna újjáépítéséért felelős miniszterelnök-helyettese a tanácskozáson arról számolt be, hogy Kijevben több mint 1100 lakóépületben továbbra sincs fűtés. Az orosz csapások nyomán az ukrán villamosenergia-termelő, illetve elosztó hálózatban keletkezett károk miatt mindennaposak az ütemezett áramszünetek. Helyenként 8-16 órán keresztül nincs áramszolgáltatás.

Vitalij Zajcsenko, az Ukrenerho állami áramszolgáltató vállalat igazgatótanácsának elnöke szerint

az ilyen ütemezett áramszünetek akár egész télen megmaradhatnak.

Ivan Fedorov, a Zaporizzsja megyei közigazgatás vezetője kedden a Telegramon közölte, hogy egy orosz dróncsapás következtében az azonos nevű megyeszékhelyen legkevesebb két civil vesztette életét, s további nyolcan sérültek meg.

(MTI/Mandiner)