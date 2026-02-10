Férjhez megy Michael Schumacher öccse

Ilyen még nem történt Magyarországon: ez az áprilisi választások legnagyobb rejtélye
Ralf Schumacher 2024 júliusában, 49 évesen vállalta fel a nyilvánosság előtt, hogy meleg.
A Bild információi szerint 19 hónappal azután, hogy Ralf Schumacher coming outolt, eljegyezték egymást a nála 14 évvel fiatalabb Étienne Bousquet-Cassange-zsal – szúrta ki a Blikk.
A német lap értesülései szerint a pár májusban, egy háromnapos esküvő keretében házasodik össze Saint-Tropez-ban. A helyszínválasztás nem véletlen: idejük jelentős részét Dél-Franciaországban, közös saint-tropez-i villájukban töltik, ahol borászattal is foglalkoznak.
A Blikk azt is írja, Michael Schumacher öccse, Ralf Schumacher 2024 júliusában, 49 évesen vállalta fel a nyilvánosság előtt, hogy meleg és kapcsolatban él egy másik férfival. Mint kiderült, a korábbi Forma–1-es pilóta és üzleti menedzsere, Étienne Bousquet-Cassange a közös munka során szerettek egymásba.
Fotó: Gabriel BOUYS / AFP