Üzent az orosz helyettes vezérkari főnök: „Végérvényesen átvettük a hadászati kezdeményezést!”
Szergej Rudszkoj szerint az ukrán fél a háború kezdete óta több mint másfél millió katonát veszített.
Markus Reisner szerint a nyugati média irreális képet fest az ukrajnai háború alakulásáról.
Miközben a nyugati sajtó már ukrajnai ellentámadásról, és – immár sokadjára – a háború fordulópontjáról ír, addig a frontvonalon a valóság egészen más képet mutat. Markus Reisner ezredes, a Bundesheer katonai elemzője a Berliner Zeitungnak adott interjújában jóval reálisabb képet festett. Reisner kifejezetten kételkedik abban, hogy az elmúlt napok ukrán akciói tartós sikert hoznak-e, illetve hogy van-e értelmük a jelenlegi helyzetben.
Szerinte a média sokszor túlzóan, túloptimistán tálalja a kisebb ukrán előrenyomulásokat, miközben nem vesz tudomást arról, hogy a Donbász keleti részén Oroszország jelentős területnyereségeket ér el, és folyamatosan nyomul előre.
A katonai elemző elmondta, hogy az ukrán előretörések Zaporizzsja térségében részben abból adódtak, hogy az orosz erők Starlink-kapcsolata átmenetileg kiesett, ez azonban korántsem okozott teljes kommunikációs összeomlást, ahogy azt sokan sugallják.
Arra is felhívta a figyelmet, hogy az orosz tüzérség azóta intenzíven lövi az átkelő ukrán csapatokat és a kulcspontokat, így az utánpótlás és a pozíciók megtartása nagyon nehézkes. Reisner erősen megkérdőjelezte a mostani ukrán lépéseket;
szerinte az ukrán hadvezetés jelenlegi taktikája pazarolja az erőforrásokat: kisebb, látványos sikereket próbálnak elérni, amelyeket nem tudnak hosszú távon megtartani.
Az elemző arról is beszélt, hogy nem véletlen az ukránok időzítése: a mostani harci cselekményekkel a müncheni biztonságpolitikai fórumot, valamint a genfi orosz-ukrán tárgyalásokat akarták befolyásolni, de hosszabb távon valójában csak az erőforrásait pazarolja az ukrán hadsereg.
A katonai szakértő elmondta azt is, hogy a Donbászban eközben súlyos ukrán veszteségek és visszavonulások zajlanak:
Ezekről a fejleményekről a nyugati sajtó alig számol be, miközben minden kisebb ukrán előrelépésből „nagy sikert” vagy „fordulópontot” kreál.
