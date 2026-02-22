Ellentámadás helyett inkább illúzió – osztrák ezredes leplezte le az ukrán „sikereket”

Miközben a nyugati sajtó már ukrajnai ellentámadásról, és – immár sokadjára – a háború fordulópontjáról ír, addig a frontvonalon a valóság egészen más képet mutat. Markus Reisner ezredes, a Bundesheer katonai elemzője a Berliner Zeitungnak adott interjújában jóval reálisabb képet festett. Reisner kifejezetten kételkedik abban, hogy az elmúlt napok ukrán akciói tartós sikert hoznak-e, illetve hogy van-e értelmük a jelenlegi helyzetben.

Szerinte a média sokszor túlzóan, túloptimistán tálalja a kisebb ukrán előrenyomulásokat, miközben nem vesz tudomást arról, hogy a Donbász keleti részén Oroszország jelentős területnyereségeket ér el, és folyamatosan nyomul előre.

A katonai elemző elmondta, hogy az ukrán előretörések Zaporizzsja térségében részben abból adódtak, hogy az orosz erők Starlink-kapcsolata átmenetileg kiesett, ez azonban korántsem okozott teljes kommunikációs összeomlást, ahogy azt sokan sugallják.