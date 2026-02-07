Elfogyott Trumpék türelme, ketyeg az óra: ha záros határidőn belül nincs béke, közbelépnek

„Az Egyesült Államok júniusig szabott határidőt Ukrajnának és Oroszországnak arra, hogy megállapodásra jussanak a közel négyéves háború lezárásáról” – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök újságírókkal pénteken, azzal, hogy szavait csak szombat reggel lehet nyilvánosságra hozni.

Hozzátette: ha a felek nem tartják be a júniusi határidőt, a Trump-adminisztráció valószínűleg nyomást fog gyakorolni mindkettőjükre. Megfogalmazása szerint „az amerikaiak azt javasolják, hogy a felek a nyár elejére vessenek véget a háborúnak, és valószínűleg pontosan ennek az ütemtervnek megfelelően fognak nyomást gyakorolni a felekre.”