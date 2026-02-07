Elfogyott Trumpék türelme, ketyeg az óra: ha záros határidőn belül nincs béke, közbelépnek

Zelenszkij embere kotyogta ki: olyan tervük van Magyarországgal, amire senki sincs felkészülve
Nagyon drukkolnak a kormányváltásért Ukrajnában.
Ha Zelenszkij és Putyin nem tartják be a júniusi határidőt, a Trump-adminisztráció nyomást fog gyakorolni mindkettőjükre.
„Az Egyesült Államok júniusig szabott határidőt Ukrajnának és Oroszországnak arra, hogy megállapodásra jussanak a közel négyéves háború lezárásáról” – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök újságírókkal pénteken, azzal, hogy szavait csak szombat reggel lehet nyilvánosságra hozni.
Hozzátette: ha a felek nem tartják be a júniusi határidőt, a Trump-adminisztráció valószínűleg nyomást fog gyakorolni mindkettőjükre. Megfogalmazása szerint „az amerikaiak azt javasolják, hogy a felek a nyár elejére vessenek véget a háborúnak, és valószínűleg pontosan ennek az ütemtervnek megfelelően fognak nyomást gyakorolni a felekre.”
Volodimir Zelenszkij elmondta: az Egyesült Államok azt javasolta, hogy a következő háromoldalú tárgyalási fordulót a jövő héten tartsák meg, valószínűleg Miamiban. „Mi megerősítettük részvételünket” – tette hozzá.
Az ukrán elnök azután beszélt, hogy az Egyesült Államok közvetítésével csütörtökön Abu-Dzabiban folytatott háromoldalú tárgyalások érdemi eredmény nélkül értek véget, a területi kérdésben egyik fél sem engedett. Oroszország azt akarja, hogy Ukrajna vonuljon ki a Donyec-medencéből, ahol továbbra is heves harcok zajlanak, erről azonban a kijevi vezetés hallani sem akar.
