Elfogyott Trumpék türelme, ketyeg az óra: ha záros határidőn belül nincs béke, közbelépnek

2026. február 07. 13:06

Ha Zelenszkij és Putyin nem tartják be a júniusi határidőt, a Trump-adminisztráció nyomást fog gyakorolni mindkettőjükre.

2026. február 07. 13:06
null

„Az Egyesült Államok júniusig szabott határidőt Ukrajnának és Oroszországnak arra, hogy megállapodásra jussanak a közel négyéves háború lezárásáról” – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök újságírókkal pénteken, azzal, hogy szavait csak szombat reggel lehet nyilvánosságra hozni. 

Hozzátette: ha a felek nem tartják be a júniusi határidőt, a Trump-adminisztráció valószínűleg nyomást fog gyakorolni mindkettőjükre. Megfogalmazása szerint „az amerikaiak azt javasolják, hogy a felek a nyár elejére vessenek véget a háborúnak, és valószínűleg pontosan ennek az ütemtervnek megfelelően fognak nyomást gyakorolni a felekre.” 

Volodimir Zelenszkij elmondta: az Egyesült Államok azt javasolta, hogy a következő háromoldalú tárgyalási fordulót a jövő héten tartsák meg, valószínűleg Miamiban. „Mi megerősítettük részvételünket” – tette hozzá.

Az ukrán elnök azután beszélt, hogy az Egyesült Államok közvetítésével csütörtökön Abu-Dzabiban folytatott háromoldalú tárgyalások érdemi eredmény nélkül értek véget, a területi kérdésben egyik fél sem engedett. Oroszország azt akarja, hogy Ukrajna vonuljon ki a Donyec-medencéből, ahol továbbra is heves harcok zajlanak, erről azonban a kijevi vezetés hallani sem akar. 

(MTI)

Fotó: OHN THYS /AFP

UgyeletesFoApolo
2026. február 07. 14:32
Ez már a 6. ultimátum, hagyjuk már.
iphone-13
2026. február 07. 14:26
JÚNIUSIG RENGETEGEN FOGNAK MÉG MEGHALNI, TÚL HOSSZÚ A HATÁRIDŐ! A NÁCI ZSIDÓ TÖRPÉT KI KELL IKTATNI ÉS KÉSZ VÉGE IS LENNE AZ EGÉSZ SZARAKODÁSNAK! A NÁCI TÖRPE CSAK AZ IDŐT HÚZZA AZ EU-NAK, HOGY FEL TUDJANAK KÉSZÜLNI A MOCSKOS HÁBORÚJUKRA.
johannluipigus
2026. február 07. 14:14
Nagy szavak. Nr. 568.
alenka
2026. február 07. 14:08
Na békét akar, rabolja el a drogos stöpszli naci koboldot is!....
