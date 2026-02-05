Ft
amerikai egyesült államok egyesült államok donald trump Deák Dániel orbán viktor

Donald Trump a közösségi oldalán jelentette be hivatalosan is, hogy Orbán Viktort támogatja

2026. február 05. 22:42

Szerinte is ő lesz a győztes.

2026. február 05. 22:42
Deák Dániel
Deák Dániel
„Donald Trump a közösségi oldalán jelentette be hivatalosan is, hogy Orbán Viktort támogatja az április 12-i választáson, szerinte is ő lesz a győztes! Itt az amerikai elnök teljes üzenete magyar nyelven:

»Magyarország nagyra becsült miniszterelnöke, Orbán Viktor valóban erős és határozott vezető, aki bizonyítottan kiemelkedő eredményeket ér el. Fáradhatatlanul harcol, és szereti nagyszerű hazáját és népét, ahogyan én is teszem az Amerikai Egyesült Államok esetében.  Viktor keményen dolgozik Magyarország védelméért, a gazdaság növeléséért, munkahelyteremtésért, a kereskedelem ösztönzéséért, az illegális bevándorlás megállításáért, valamint a törvény és a rend biztosításáért!

Magyarország és az Egyesült Államok kapcsolatai az együttműködés és a látványos eredmények új csúcsaira értek a kormányzásom alatt, nagyrészt Orbán Viktor miniszterelnöknek köszönhetően.

Várom, hogy továbbra is szorosan együtt dolgozhassak vele annak érdekében, hogy mindkét országunk tovább haladhasson ezen a hatalmas úton a siker és az együttműködés felé.

Büszke voltam rá, hogy 2022-ben támogathattam Viktort az újraválasztásában, és megtiszteltetés számomra, hogy ezt ismét megtehetem. 

Orbán Viktor igazi barát, harcos és győztes, és teljes, maradéktalan támogatásomat élvezi Magyarország miniszterelnöki újraválasztásához – soha nem hagyja cserben Magyarország nagyszerű népét!

Donald J. Trump elnök«”

Fotó: SAUL LOEB / AFP

***

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

