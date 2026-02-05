„Donald Trump a közösségi oldalán jelentette be hivatalosan is, hogy Orbán Viktort támogatja az április 12-i választáson, szerinte is ő lesz a győztes! Itt az amerikai elnök teljes üzenete magyar nyelven:

»Magyarország nagyra becsült miniszterelnöke, Orbán Viktor valóban erős és határozott vezető, aki bizonyítottan kiemelkedő eredményeket ér el. Fáradhatatlanul harcol, és szereti nagyszerű hazáját és népét, ahogyan én is teszem az Amerikai Egyesült Államok esetében. Viktor keményen dolgozik Magyarország védelméért, a gazdaság növeléséért, munkahelyteremtésért, a kereskedelem ösztönzéséért, az illegális bevándorlás megállításáért, valamint a törvény és a rend biztosításáért!