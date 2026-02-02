Az Epstein-akták legnagyobb vesztese továbbra is Bill Clinton

Pénteken több mint 3 millió újabb dokumentumot hoztak nyilvánosságra, köztük elképesztő mennyiségű emailt.

A legújabb akták tartalmazzák Maxwell – aki jelenleg szexkereskedelem miatt börtönben van – és Clinton munkatársai közötti gyakori levelezést 2001 és 2004 között, amelynek nagy része meghívásokat, és gyakran obszcén üzeneteket tartalmaz.

Ebben az időszakban Bill Clinton munkatársaival együtt legalább 16 alkalommal utazott Epstein magánrepülőgépén.

Clinton tagadta, hogy bármilyen törvénysértést követett volna el Epsteinnel kapcsolatban.

Clinton szóvivője többször is kijelentette, hogy a volt elnök még azelőtt megszakította a kapcsolatot Epsteinnel, hogy a botrányba keveredett pénzembert 2006-ban prostitúcióra való felbujtással vádolták meg, és nem tudott a bűncselekményeiről. Clinton azt is tagadta, hogy valaha is járt volna Epstein szigetén.