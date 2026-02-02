Ft
bill clinton jeffrey epstein clinton igazságügyi minisztérium

Az Epstein-akták legnagyobb vesztese továbbra is Bill Clinton

2026. február 02. 13:39

Több millió dokumetumot hoztak nyilvánosságra, amelyekből fény derült Bill Clinton és Jeffrey Epstein elítélt szexuális bűnöző baráti kapcsolatára.

2026. február 02. 13:39
null

Az Igazságügyi Minisztérium nyilvánosságra hozta az Epstein-ügy iratainak újabb hatalmas adagját, amely új információkat tartalmaz arról, hogy Bill Clinton volt elnök stábja hogyan kommunikált Jeffrey Epsteinnel és annak társával, Ghislaine Maxwellel – írja a CNN. 

Decemberben már nyilvánosságra került több fotó, amelyeken Clinton egy fiatal lányt ültet a térdére, valamint Epsteinnel iszik, és egy jacuzziban ül. 

A Clinton házaspár korábban megtagadta a kétpárti Epstein-vizsgálatban való tanúskodást.

A republikánusok vezette Képviselőház várhatóan ezen a héten szavaz arról, hogy Bill és Hillary Clinton megsértette-e a Kongresszust azzal, hogy nem tanúskodott. 

Pénteken több mint 3 millió újabb dokumentumot hoztak nyilvánosságra, köztük elképesztő mennyiségű emailt. 

A legújabb akták tartalmazzák Maxwell – aki jelenleg szexkereskedelem miatt börtönben van – és Clinton munkatársai közötti gyakori levelezést 2001 és 2004 között, amelynek nagy része meghívásokat, és gyakran obszcén üzeneteket tartalmaz. 

Ebben az időszakban Bill Clinton munkatársaival együtt legalább 16 alkalommal utazott Epstein magánrepülőgépén.

Clinton tagadta, hogy bármilyen törvénysértést követett volna el Epsteinnel kapcsolatban. 

Clinton szóvivője többször is kijelentette, hogy a volt elnök még azelőtt megszakította a kapcsolatot Epsteinnel, hogy a botrányba keveredett pénzembert 2006-ban prostitúcióra való felbujtással vádolták meg, és nem tudott a bűncselekményeiről. Clinton azt is tagadta, hogy valaha is járt volna Epstein szigetén. 

Azonban Esptein társa Ghislaine Maxwell a Clinton házaspár alapítványának több rendezvényén is vendégeskedett, és ott volt Chelsea Clinton esküvőjén is. 

Epstein 2019-ben öngyilkos lett, miközben börtönben várt a szövetségi szexkereskedelem vádjával kapcsolatos tárgyalására. 

Az e-mailekben szereplő Clinton-stáb tagjainak nevei gyakran ki vannak cenzúrázva – az e-mail címzettje vagy feladója sorában csak „WJC” szerepel, ami William J. Clinton elnökség utáni irodájára utalhat.

A CNN által áttekintett Maxwell és Clinton stábja közötti kommunikáció nagy része utazási és étkezési logisztikával kapcsolatos, és néha az előző elnöknek szóló, utolsó pillanatban érkező meghívásokkal. 

Nem világos, hogy a kommunikáció az alapítvány üzleti tevékenységéhez vagy Clinton és stábja személyes ügyeihez kapcsolódott-e.

Nyitókép: DOJ/Public Domain

