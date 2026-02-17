

Ukrajna tehát saját magát védi, amihez minden joga megvan. De ez csak az érem egyik oldala. A másik érvrendszer szerint Ukrajna a nyugati demokrácia végvára, a gonosz Putyin tehát a nyugati demokráciának üzent hadat, amikor lerohanta.



Ukrajna nem európai demokrácia. És amióta Zelenszkij az elnök, mindennel szembemegy, amit európai demokratikus értékeknek szokás tartani.

Bírósági eljárás nélkül kapcsoltatott le ellenzéki tévécsatornákat, tiltott be ellenzéki hírportált nemzetbiztonsági indokra hivatkozva. A háború kitörése után az országos televíziós hírszolgáltatást egyetlen, államilag koordinált hírfolyamba terelte össze, gyakorlatilag felszámolva a szerkesztői függetlenséget. Tizenegy ellenzéki párt tevékenységét függesztette fel, köztük egy jelentős parlamenti erőét. A kisebbségi jogokat – beleértve a kárpátaljai magyarok anyanyelvi oktatáshoz való hozzáférését – az ő elnöksége alatt sem állították helyre, sőt.

Bezzeg a jogállamiságot ilyenkor senki nem kéri számon Brüsszelben. Felmentésként háborús szükséghelyzetre hivatkoznak, de ez több ennél, inkább kulturálisan meghatározott kormányzati fölfogás, ezt támasztja alá Sztyepan Bandera kultusza és a Mihail Bulgakov elleni értelmetlen kultúrharc is.



És ott a stílus, ami a lényeget mutatja: 2022-ben azt követelte, hogy a Nyugat tiltson ki „minden oroszt”, menekültet, diákot, ellenzékit egyaránt. 2026 elején „fuck away to Russia” üzenettel fordult a külföldön élő oroszokhoz. Nála ez nem elszólás, a gondolkodását meghatározza a kollektív bűnösség elve, amelyet Európa a második világháború után megtanult elvetni. Vagy legalábbis ezt hittük.

