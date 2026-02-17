Összeállt a háborús koalíció: Európa két legerősebb vezetője vérszemet kapott – szembemennek Trumppal, csak hogy folytassák a vérontást
Mindeközben saját állampolgáraik érdekei a legkevésbé sem érdeklik őket.
Magyarország nem adósa senkinek a saját gyerekei vérével. És ez nem gyávaság. Ez a józan magyar álláspont.
Elöljáróban leszögezném: tény, hogy Oroszország támadta meg Ukrajnát. És Ukrajnának minden joga megvan a területvédő háborúhoz. Az is tény, és respektábilis, hogy az ukránok hősiesen helyt állnak a fronton.
De ebből még nem következik az, hogy Ukrajna Európát védené.
Nincs bizonyíték arra, hogy Oroszország az EU megtámadására készülne.
Lehet, hogy Putyin más civilizációs kódok mentén gondolkodik, mint amit a brüsszeli szalonokban elfogadhatónak tartanak, de nem hülye. Az orosz fenyegetést a németek kezdték el építeni mostanában, és ők is abból indulnak ki, hogy Oroszország 2029-re képes lehet megtámadni az Európai Uniót. Ami azért érdekes logika, mert Oroszország évtizedek óta képességes atomnagyhatalom, és valamiért az utóbbi évekig nem gondolta azt a német mainstream, hogy Putyin atomot akarna szórni Berlinre. Ráadásul pont azok építik most a „2029-es fenyegetettség” narratíváját, akik az Energiewende égisze alatt önként tették magukat az orosz gáztól függővé. Az ő stratégiai ítélőképességükre alapoznánk az európai biztonságpolitikát?
Ukrajna tehát saját magát védi, amihez minden joga megvan. De ez csak az érem egyik oldala. A másik érvrendszer szerint Ukrajna a nyugati demokrácia végvára, a gonosz Putyin tehát a nyugati demokráciának üzent hadat, amikor lerohanta.
Ukrajna nem európai demokrácia. És amióta Zelenszkij az elnök, mindennel szembemegy, amit európai demokratikus értékeknek szokás tartani.
Bírósági eljárás nélkül kapcsoltatott le ellenzéki tévécsatornákat, tiltott be ellenzéki hírportált nemzetbiztonsági indokra hivatkozva. A háború kitörése után az országos televíziós hírszolgáltatást egyetlen, államilag koordinált hírfolyamba terelte össze, gyakorlatilag felszámolva a szerkesztői függetlenséget. Tizenegy ellenzéki párt tevékenységét függesztette fel, köztük egy jelentős parlamenti erőét. A kisebbségi jogokat – beleértve a kárpátaljai magyarok anyanyelvi oktatáshoz való hozzáférését – az ő elnöksége alatt sem állították helyre, sőt.
Bezzeg a jogállamiságot ilyenkor senki nem kéri számon Brüsszelben. Felmentésként háborús szükséghelyzetre hivatkoznak, de ez több ennél, inkább kulturálisan meghatározott kormányzati fölfogás, ezt támasztja alá Sztyepan Bandera kultusza és a Mihail Bulgakov elleni értelmetlen kultúrharc is.
És ott a stílus, ami a lényeget mutatja: 2022-ben azt követelte, hogy a Nyugat tiltson ki „minden oroszt”, menekültet, diákot, ellenzékit egyaránt. 2026 elején „fuck away to Russia” üzenettel fordult a külföldön élő oroszokhoz. Nála ez nem elszólás, a gondolkodását meghatározza a kollektív bűnösség elve, amelyet Európa a második világháború után megtanult elvetni. Vagy legalábbis ezt hittük.
És akkor a kényszersorozásokról, a korrupcióról, illetve az Ukrajnába szállított fegyverek feketepiaci kereskedelméről még csak nem is beszéltünk.
Lépjünk hátra kettőt, és vizsgáljuk meg a józan paraszti ész alapján, mire akarnak rávenni minket Brüsszelben:
1. adósítsuk el az unokáinkat egy olyan háborúért, amely nem Európa védelmét szolgálja;
2. vegyünk fel sürgősségi eljárásban egy olyan országot, ami mélységesen antidemokratikusan működik, és aminek az első számú vezetője diktátori rendeleteket alkalmaz, valamint trágárkodva a kollektív bűnösség elvét hangoztatja.
Nem látom, hogy Brüsszelben bárki végiggondolta volna az Ukrajna gyorsított felvételével együtt járó politikai és gazdasági földrengést, a költségvetési átrendeződést, az agrárpiaci sokkot és a biztonságpolitikai kockázatokat.
Azt akarják erővel átnyomni az európai polgárokon: vegyünk fel egy háborúban álló országot az EU-ba.
Értem én, hogy a németek most már ott tartanak, hogy ha a háború nem jön Európába, akkor majd Európát viszik a háborúba, még azt is elhiszem nekik, hogy úgy gondolják, nem is igazi übermensch az, aki nem próbál meg tankokkal felvonulni Moszkva ellen, de halkan azért megkérdezném: ehhez a magyaroknak mi közük van?
A magam részéről nem szeretnék újabb birodalmat építeni, nevezzék azt akár Európai Egyesült Államoknak, és azt sem szeretném, ha magyar fiatalok halnának meg a nyugati hübrisz miatt. Nem akarhatunk még egy Don-kanyart.
Magyarország nem adósa senkinek a saját gyerekei vérével. És ez nem gyávaság. Ez a józan magyar álláspont.
