Zelenszkij egykori kulcsemberén kattanhat a bilincs: működésképtelen erőművekkel sikkasztott a maffia

Az említett támogatási formát az ukrán kormány 2008-ban vezetett be azzal a céllal, hogy ösztönözze a megújuló energiaforrásokba történő befektetéseket azáltal, hogy a „zöld úton” megtermelt energiát az állam garantáltan magas áron vásárolta fel a termelőktől.

Az évek során a rendszer többször került korrupciós vádak kereszttüzébe, mivel a kormányhoz közel álló üzletemberek profitot húztak a támogatásból.

A NABU szerint a probléma a 2022 februárjában kezdődő orosz invázióval és a Zaporizzsja megye egy részének megszállásával vált súlyossá. A napelemparkok elvesztették a kapcsolatot Ukrajna Egységes Energiahálózatával, károsodtak, és a személyzetüket evakuálták.

A Shurma testvérekhez tartozó vállalatok ennek ellenére hamisan jelentették az energia termelésüket, és a valóságban meg nem termelt áram ellenértékeként kapták meg a kifizetéseket a „zöld tarifa” alapján.

2023-ban Rostyslav Shurma elismerte, hogy testvére állami kifizetéseket kapott az Oroszország által megszállt területeken lévő napelemparkokért. „Ugyanúgy kapták a támogatást, ahogy minden más, ezen a területen működő vállalat” – nyilatkozta Shurma.