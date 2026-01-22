Zelenszkij egykori kulcsemberén kattanhat a bilincs: működésképtelen erőművekkel sikkasztott a maffia

Zelenszkijt csúfosan beárazták: Trumpnak csak a fontosabb teendők után jut ideje az ukrán elnökre
A NABU vádat emelt Zelenszkij volt helyettes kabinetfőnöke ellen.
A Nemzeti Anti-Korrupciós Ügynökség (NABU) január 21-én közölte, hogy vádat emelt Rostyslav Shurma, Volodimir Zelenszkij elnök volt helyettes kabinetfőnöke ellen sikkasztás és pénzmosás miatt – írta meg a Kyiv Independent.
A vádlottak között van Shurma testvére, Oleh Shurma is, aki a KD Energy és a Zaporizzsja Renewable Energy társtulajdonosa, valamint Rostyslav Shurma egyik üzleti kapcsolata, több energiaipari vállalat alkalmazottai és a Zaporizzsjaoblenergo korábbi kereskedelmi igazgatója.
A gyanúsítottakat azzal vádolják, hogy összesen 141,3 millió hrivnyát (3,28 millió dollárt) sikkasztottak el.
A NABU közleménye szerint a Shurma testvérek 2019 és 2020 között átvették a Zaporizzsja megyei energiavállalatokat, és napelemparkokat építettek mintegy 60 MW összteljesítménnyel. Az energiát a „zöld tarifa” rendszer keretében értékesítették.
Az említett támogatási formát az ukrán kormány 2008-ban vezetett be azzal a céllal, hogy ösztönözze a megújuló energiaforrásokba történő befektetéseket azáltal, hogy a „zöld úton” megtermelt energiát az állam garantáltan magas áron vásárolta fel a termelőktől.
Az évek során a rendszer többször került korrupciós vádak kereszttüzébe, mivel a kormányhoz közel álló üzletemberek profitot húztak a támogatásból.
A NABU szerint a probléma a 2022 februárjában kezdődő orosz invázióval és a Zaporizzsja megye egy részének megszállásával vált súlyossá. A napelemparkok elvesztették a kapcsolatot Ukrajna Egységes Energiahálózatával, károsodtak, és a személyzetüket evakuálták.
A Shurma testvérekhez tartozó vállalatok ennek ellenére hamisan jelentették az energia termelésüket, és a valóságban meg nem termelt áram ellenértékeként kapták meg a kifizetéseket a „zöld tarifa” alapján.
2023-ban Rostyslav Shurma elismerte, hogy testvére állami kifizetéseket kapott az Oroszország által megszállt területeken lévő napelemparkokért. „Ugyanúgy kapták a támogatást, ahogy minden más, ezen a területen működő vállalat” – nyilatkozta Shurma.
A nyomozás keretei között a NABU, nemzetközi jogi segítőkkel karöltve át is kutatta a 2021 és 2024 között Zelenszkij kabinetfőnök-helyetteseként dolgozó Rostyslav Shurma németországi ingatlanát.
