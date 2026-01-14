Ft
Ft
0°C
-4°C
Ft
Ft
0°C
-4°C
01. 14.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 14.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
berlini rendőrség baloldali szélsőséges antifasiszta brigád1 fenyegetés német rendőrszakszervezet

Új Európa: antifások halálosan megfenyegették egy német rendőrtiszt családját

2026. január 14. 14:30

Baloldali szélsőségesek nyílt merényletre buzdítanak Manuel Ostermann ellen, aki most már nemcsak önmagáért, hanem felesége és két kisfia életéért is retteg.

2026. január 14. 14:30
null

Halálos fenyegetések érték Manuel Ostermannt, a Német Rendőrszakszervezet alelnökét, miután baloldali szélsőséges csoportok nyíltan merényletre buzdítottak ellene – írta meg a Nordkurier

A 35 éves szövetségi rendőr korábban nyíltan beszélt Németország romló közbiztonsági helyzetéről és a rendőrséget érő politikai nyomásról, most azonban már nemcsak szakmai, hanem személyes támadásokkal is szembe kell néznie. 

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyen vészforgatókönyvet írt: így venné el a magyarok pénzét az utolsó centig

Von der Leyen vészforgatókönyvet írt: így venné el a magyarok pénzét az utolsó centig
Tovább a cikkhezchevron

Ostermann leginkább felesége és két kisfia biztonságáért aggódik.

A rendőr egy január 13-i nyilatkozatban megerősítette, hogy az ellene irányuló fenyegetések új szintre léptek. Elmondása szerint a hét elején konkrét merényletre buzdító felhívásokat tettek közzé róla, amelyeket e-mailben neki személyesen, valamint a berlini rendőrség vezetésének és a rendőrszakszervezetnek is elküldtek. 

Az egyik üzenetben térképet is mellékeltek, amely feltételezhetően az általa gyakran látogatott helyszíneket jelölte.

A fenyegetések egy magát Antifasiszta Brigád 161-nek nevező csoporttól származnak, amely nyíltan hivatkozik a hírhedt baloldali szélsőséges Vulkan-csoportra. 

Utóbbi korábban egy berlini gyújtogatásos támadást is magára vállalt, amelynek következtében százezrek maradtak napokig áram és fűtés nélkül

Ostermann ügyét jelenleg a tartományi bűnügyi hivatal és a berlini rendőrség vizsgálja, a hatóságok védelmi intézkedéseket mérlegelnek.

Ostermann hangsúlyozta, hogy nem hagyja magát megfélemlíteni, és nem engedi, hogy a fenyegetések irányítsák a mindennapjait. Ugyanakkor élesen bírálta a német politikát, amely szerinte „a baloldali szélsőségekkel szemben vak”. 

Úgy véli, ha hasonló fenyegetések jobboldalról érkeznének, azonnali és hangos politikai reakciók következnének, miközben a baloldali erőszak egyre súlyosabb és alábecsült veszélyt jelent Németországban.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókp: ANP MAG / AFP

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. január 14. 16:29
Magyarorszag mikor nyilvanitja a zantifat terrorszervezete?
Válasz erre
0
0
londonbaby
2026. január 14. 16:27
szarfaszú tetves ÁVÓS pufajkás rohadt kommunista csürhe, ugyan ezt csinálta a Magyar emberekkel is.. zsarolták a családjukkal őket !!! Csak hát ők nem lettek felakasztva, meg agyonverve, az Andrási pincékben ahogy ők tették !!!!! Most meg ugatnak a balos libsi komcsik, ahelyett hogy örülnének hogy élnek !! De hullanak már mind a legyek szerencsére, csak nem elég gyorsan..
Válasz erre
0
0
londonbaby
2026. január 14. 16:22
mert idióták.. !!! faszért nem lövik agyon az összest.. hulláit meg bebaszni a többi közé, vagy áthajigálni a kerítésen !!
Válasz erre
0
0
q-q-ri-q
•••
2026. január 14. 14:59 Szerkesztve
A sok szésőbalos antifának, ha annyira rossz nekik, ahol élnek, a ló büdös f....ért nem mennek a kommunizmus fellegvárába? Észak-Koreában Kim Dzsongun tárt karokkal fogadná őket.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!