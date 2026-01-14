Új Európa: antifások halálosan megfenyegették egy német rendőrtiszt családját

A rendőr egy január 13-i nyilatkozatban megerősítette, hogy az ellene irányuló fenyegetések új szintre léptek. Elmondása szerint a hét elején konkrét merényletre buzdító felhívásokat tettek közzé róla, amelyeket e-mailben neki személyesen, valamint a berlini rendőrség vezetésének és a rendőrszakszervezetnek is elküldtek.

Az egyik üzenetben térképet is mellékeltek, amely feltételezhetően az általa gyakran látogatott helyszíneket jelölte.

A fenyegetések egy magát Antifasiszta Brigád 161-nek nevező csoporttól származnak, amely nyíltan hivatkozik a hírhedt baloldali szélsőséges Vulkan-csoportra.

Utóbbi korábban egy berlini gyújtogatásos támadást is magára vállalt, amelynek következtében százezrek maradtak napokig áram és fűtés nélkül.

Ostermann ügyét jelenleg a tartományi bűnügyi hivatal és a berlini rendőrség vizsgálja, a hatóságok védelmi intézkedéseket mérlegelnek.