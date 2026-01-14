Új Európa: antifások halálosan megfenyegették egy német rendőrtiszt családját

Német otthonok tízezrei maradtak sötétben
Baloldali szélsőségesek nyílt merényletre buzdítanak Manuel Ostermann ellen, aki most már nemcsak önmagáért, hanem felesége és két kisfia életéért is retteg.
Halálos fenyegetések érték Manuel Ostermannt, a Német Rendőrszakszervezet alelnökét, miután baloldali szélsőséges csoportok nyíltan merényletre buzdítottak ellene – írta meg a Nordkurier.
A 35 éves szövetségi rendőr korábban nyíltan beszélt Németország romló közbiztonsági helyzetéről és a rendőrséget érő politikai nyomásról, most azonban már nemcsak szakmai, hanem személyes támadásokkal is szembe kell néznie.
Ostermann leginkább felesége és két kisfia biztonságáért aggódik.
A rendőr egy január 13-i nyilatkozatban megerősítette, hogy az ellene irányuló fenyegetések új szintre léptek. Elmondása szerint a hét elején konkrét merényletre buzdító felhívásokat tettek közzé róla, amelyeket e-mailben neki személyesen, valamint a berlini rendőrség vezetésének és a rendőrszakszervezetnek is elküldtek.
Az egyik üzenetben térképet is mellékeltek, amely feltételezhetően az általa gyakran látogatott helyszíneket jelölte.
A fenyegetések egy magát Antifasiszta Brigád 161-nek nevező csoporttól származnak, amely nyíltan hivatkozik a hírhedt baloldali szélsőséges Vulkan-csoportra.
Utóbbi korábban egy berlini gyújtogatásos támadást is magára vállalt, amelynek következtében százezrek maradtak napokig áram és fűtés nélkül.
Ostermann ügyét jelenleg a tartományi bűnügyi hivatal és a berlini rendőrség vizsgálja, a hatóságok védelmi intézkedéseket mérlegelnek.
Ostermann hangsúlyozta, hogy nem hagyja magát megfélemlíteni, és nem engedi, hogy a fenyegetések irányítsák a mindennapjait. Ugyanakkor élesen bírálta a német politikát, amely szerinte „a baloldali szélsőségekkel szemben vak”.
Úgy véli, ha hasonló fenyegetések jobboldalról érkeznének, azonnali és hangos politikai reakciók következnének, miközben a baloldali erőszak egyre súlyosabb és alábecsült veszélyt jelent Németországban.
