Trump szerint már a küszöbön áll a béke, de van egy komoly bökkenő

Donald Trump amerikai elnököt a Fehér Házban kérdezték riporterek arról, mennyi esélyt lát arra, hogy a közeljövőben véget tud vetni az ukrajnai háborúnak. Trump válaszában azt sugallta, hogy a lezárás nincs messze, ugyanakkor rögtön jelezte, mi az, ami szerinte látványosan hátráltatja a megállapodást – írta meg a Portfolio.

Az amerikai elnök szerint a második ciklusában eddig „nyolc háborúnak” vetett véget, és ebből azt a következtetést vonta le, hogy az ukrajnai konfliktus esetében is reális lehet a fordulat.