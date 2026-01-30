Trump szerint már a küszöbön áll a béke, de van egy komoly bökkenő

Felakaszthatta magát a fogasra egy gyerek az ercsi iskolában – bántalmazás állhat a háttérben
Az amerikai elnök az orosz-ukrán konfliktus kapcsán a drámai veszteségszámokat is megemlítette.
Donald Trump amerikai elnököt a Fehér Házban kérdezték riporterek arról, mennyi esélyt lát arra, hogy a közeljövőben véget tud vetni az ukrajnai háborúnak. Trump válaszában azt sugallta, hogy a lezárás nincs messze, ugyanakkor rögtön jelezte, mi az, ami szerinte látványosan hátráltatja a megállapodást – írta meg a Portfolio.
Az amerikai elnök szerint a második ciklusában eddig „nyolc háborúnak” vetett véget, és ebből azt a következtetést vonta le, hogy az ukrajnai konfliktus esetében is reális lehet a fordulat.
Trump az aktuális tárgyalások kapcsán úgy fogalmazott, hogy „közel vannak a megállapodáshoz” az ukrajnai háborúban is.
Ezt azonban azonnal árnyalta, amikor a felek viszonyára terelte a szót. „Zelenszkij és Putyin utálják egymást, ez elég nehézzé teszi a dolgokat” – tette hozzá.
A háború súlyát Trump az emberveszteségek felől igyekezett érzékeltetni. Azt állította, hogy több százezer ember halt meg már a konfliktusban, és egy hónap alatt 29 ezer katonát vesztettek, bár azt nem tisztázta, pontosan melyik hadviselő fél veszteségeire utalt.
El tudják ezt hinni? 29 ezer. Egy autóversenyző meghal – hatalmas gond. Itt 29 ezer ember halt meg egy hónap alatt. Egy hónappal előtte 27 ezer
– mondta az elnök.
Nyitókép: ANNABELLE GORDON / AFP
