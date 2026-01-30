Ft
Ft
5°C
0°C
Ft
Ft
5°C
0°C
01. 30.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 30.
péntek
Rendkívüli!

Szijjártó Péter is reagált Orosz Örs pozsonyi elhurcolására

Hírek
Vélemények
Hetilap
háború putyin amerikai elnök ukrajnai háború

Trump szerint már a küszöbön áll a béke, de van egy komoly bökkenő

2026. január 30. 21:50

Az amerikai elnök az orosz-ukrán konfliktus kapcsán a drámai veszteségszámokat is megemlítette.

2026. január 30. 21:50
null

Donald Trump amerikai elnököt a Fehér Házban kérdezték riporterek arról, mennyi esélyt lát arra, hogy a közeljövőben véget tud vetni az ukrajnai háborúnak. Trump válaszában azt sugallta, hogy a lezárás nincs messze, ugyanakkor rögtön jelezte, mi az, ami szerinte látványosan hátráltatja a megállapodást – írta meg a Portfolio.

Az amerikai elnök szerint a második ciklusában eddig „nyolc háborúnak” vetett véget, és ebből azt a következtetést vonta le, hogy az ukrajnai konfliktus esetében is reális lehet a fordulat.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez Magyar Péter végzetes hibája, Zelenszkij beszáll a kampányba – itt az új Mesterterv

Ez Magyar Péter végzetes hibája, Zelenszkij beszáll a kampányba – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Trump az aktuális tárgyalások kapcsán úgy fogalmazott, hogy „közel vannak a megállapodáshoz” az ukrajnai háborúban is.

Ezt azonban azonnal árnyalta, amikor a felek viszonyára terelte a szót. „Zelenszkij és Putyin utálják egymást, ez elég nehézzé teszi a dolgokat” – tette hozzá. 

A háború súlyát Trump az emberveszteségek felől igyekezett érzékeltetni. Azt állította, hogy több százezer ember halt meg már a konfliktusban, és egy hónap alatt 29 ezer katonát vesztettek, bár azt nem tisztázta, pontosan melyik hadviselő fél veszteségeire utalt.

El tudják ezt hinni? 29 ezer. Egy autóversenyző meghal – hatalmas gond. Itt 29 ezer ember halt meg egy hónap alatt. Egy hónappal előtte 27 ezer

– mondta az elnök.

Nyitókép: ANNABELLE GORDON / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hlaci83
2026. január 30. 22:40
“ Fico “traumatizálónak” nevezte a Trump-nál tett látogatását. Azt is megjegyezte, hogy szerinte nem normális. ” Politico….Már cáfolták, a Fehér-ház sem foglalkozik vele. Amúgy nektek készülnek az ilyen fake-news-ok, szopjátok is rendesen.
Válasz erre
1
0
rocktoberi-3
2026. január 30. 22:24
Fico “traumatizálónak” nevezte a Trump-nál tett látogatását. Azt is megjegyezte, hogy szerinte nem normális. Ezt mindenki láthatja, kivéve akinek a seggébe szorult a nyelve, és semmit nem lát.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!