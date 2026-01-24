Nahát, a Trump-lecke után a németek is roppant szuverenisták lettek

A világ második legnagyobb aranytartalékával rendelkező Németország készleteinek mintegy 37 százalékát jelenleg az Egyesült Államokban tárolják, döntően New Yorkban. A Trump vezette amerikai politika azonban újra felszínre hozta a kérdést, mennyire bölcs stratégia idegen kézben tartani ekkora nemzeti vagyont.

A Remix beszámolója szerint a vita élére Marie-Agnes Strack-Zimmermann, a német Szabad Demokrata Párt politikusa állt, aki az ország gazdasági önállóságát félti. Németország közel 200 milliárd euró értékű aranytartalékot őriz az Egyesült Államokban, döntően történelmi okokból, ám szerinte ez ma már inkább kockázat, mint biztonság.