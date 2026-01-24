Ft
01. 24.
szombat
aranytartalék Agnes Strack-Zimmermann Németország Trump

Nahát, a Trump-lecke után a németek is roppant szuverenisták lettek

2026. január 24. 12:50

Új hang jelent meg Berlinben a gazdasági szuverenitás kérdésében. A német liberálisok egyik vezető politikusa szerint Trump elnöksége és az egyre bizonytalanabb geopolitikai környezet miatt már nem indokolható, hogy Németország aranykészletének jelentős része az Egyesült Államokban maradjon.

2026. január 24. 12:50
null

A világ második legnagyobb aranytartalékával rendelkező Németország készleteinek mintegy 37 százalékát jelenleg az Egyesült Államokban tárolják, döntően New Yorkban. A Trump vezette amerikai politika azonban újra felszínre hozta a kérdést, mennyire bölcs stratégia idegen kézben tartani ekkora nemzeti vagyont.

A Remix beszámolója szerint a vita élére Marie-Agnes Strack-Zimmermann, a német Szabad Demokrata Párt politikusa állt, aki az ország gazdasági önállóságát félti. Németország közel 200 milliárd euró értékű aranytartalékot őriz az Egyesült Államokban, döntően történelmi okokból, ám szerinte ez ma már inkább kockázat, mint biztonság.

Trump árnyéka az arany felett

Strack-Zimmermann a Spiegelnek nyilatkozva egyértelműen Trump elnökségére hivatkozott. Mint fogalmazott:

A növekvő globális bizonytalanság idején, Trump elnök kiszámíthatatlan amerikai politikája alatt már nem igazolható, hogy Németország aranytartalékainak mintegy 37 százalékát, több mint 1230 tonnát a New York-i Szövetségi Bank páncéltermeiben tárolják.

A politikus szerint a legnagyobb probléma nem a jogi tulajdon kérdése, hanem a fizikai hozzáférés hiánya. Úgy véli, válsághelyzetben egyre nagyobb kockázatot jelent, hogy Németország nem gyakorol közvetlen ellenőrzést saját tartalékai felett.

Ezen háttér előtt felszólítom a német kormányt, hogy mielőbb mutasson be egy világos ütemtervet a német aranytartalékok teljes hazahozatalára

– mondta. Strack-Zimmermann nem állna meg az arany fizikai visszaszállításánál. Szerinte a Bundesbanknak és a pénzügyminisztériumnak kötelessége lenne átfogó kockázatelemzést készíteni, amely politikai és jogi szempontból is értékeli a külföldi tárolás veszélyeit. Emellett úgy látja, az ügy már túlmutat szakpolitikai kérdésen.

A Bundestagnak rendkívüli ülésen kell megvitatnia tartalékaink jövőjét és gazdasági függetlenségünk biztosítását

– hangsúlyozta. A Remix arra is felhívja a figyelmet, hogy Németország nincs egyedül ezzel a gondolkodásmóddal. Olaszországban is egyre több politikus és közéleti szereplő sürgeti az amerikai arany hazahozatalát. Enrico Grazzini közgazdasági kommentátor az Il Fatto Quotidianónak úgy fogalmazott:

Olaszország aranytartalékainak 43 százalékát az Egyesült Államokban hagyni a megbízhatatlan Trump-adminisztráció alatt rendkívül veszélyes a nemzeti érdekekre nézve.

A jelek szerint Trump nemcsak Washingtonban, hanem az európai aranyraktárak kulcsainál is egyre többeket gondolkodtat el.

Nyitókép: Marie-Agnes Strack-Zimmermann / THOMAS KIENZLE / AFP

 

