Hírek
Vélemények
Hetilap
háború alan watson orosz-ukrán háború elemző Volodimir Zelenszkij

Pucolni fog Zelenszkij?

2026. január 30. 06:49

Elsősorban nem az oroszok, hanem a reménytelen és vesztes háborúba hajszolt ukránok elől.

2026. január 30. 06:49
null
Ágoston Balázs
Ágoston Balázs
Demokrata

„Menekülésre készülhet Zelenszkij egy amerikai politikai elemző szerint. Alan Watson az X-en közzétett bejegyzésében úgy véli, hogy ha véget ér az úgynevezett Ukrajnában zajló háború, a vereség és a veszteségek miatt hirtelen óriási nyomás nehezedik majd a pulóveres emberkére, aki emiatt külföldön kereshet menedéket.

Az amerikai elemző úgy látja, hogy a kis komédiás túlságosan a nyugati országokra támaszkodik, és azt is fölveti, hogy a végén dollármilliárdokkal tervez valahol külföldön élni.

Eközben az oroszok arra szólítják fel a kijevi rezsimet, hogy mielőbb írja alá a békeegyezményt. Ez már csak azért is sürgető, mert Zelenszkij körül egyre szorul a hurok: nemcsak közvetlen környezetéből, a bizalmasai közül buknak le egyre többen brutális korrupciós üzelmek miatt, hanem a harctéri helyzet is napról napra romlik az úgynevezett Ukrajna szempontjából. A kis parazita így hiába követel újabb és újabb emberi ésszel felfoghatatlan összegeket nyugatról, és azokat hiába költik az aranybudis kijevi diktatúra pénzelésére az öngyilkos nyugati országok, az eddig alsó hangon 290 milliárd euró vidám tábortűz keretében elégetett papírként hasznosult.

Mindez a péniszzongorista belpolitikai helyzetére is kihat, így aligha valóságtól elrugaszkodott Alan Watson jóslata – Zelenszkij előbb-utóbb kénytelen lesz valahol nyugaton menedéket kérni, elsősorban nem az oroszok, hanem a reménytelen és vesztes háborúba hajszolt ukránok elől.”

Nyitókép: AFP/Sergei SUPINSKY

 

