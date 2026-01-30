„Menekülésre készülhet Zelenszkij egy amerikai politikai elemző szerint. Alan Watson az X-en közzétett bejegyzésében úgy véli, hogy ha véget ér az úgynevezett Ukrajnában zajló háború, a vereség és a veszteségek miatt hirtelen óriási nyomás nehezedik majd a pulóveres emberkére, aki emiatt külföldön kereshet menedéket.

Az amerikai elemző úgy látja, hogy a kis komédiás túlságosan a nyugati országokra támaszkodik, és azt is fölveti, hogy a végén dollármilliárdokkal tervez valahol külföldön élni.