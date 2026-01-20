Példátlan orosz fölény alakul a háborúban: Moszkva csillagászati növekedést tervez a dróngyártásban

A Defend Express az LB.ua ukrán hírportál információi alapján arról ír, hogy Olekszandr Szirszkij, az Ukrán Fegyveres Erők főparancsnoka egy interjúja során bevallotta: Oroszország a csapásmérő pilóta nélküli légi járművek (UAV-ok) gyártásának jelentős növelését tervezi, és célja, hogy naponta akár 1000 drónt vessen be Ukrajna ellen.

Némileg irreálisnak tűnő fejtegetések során hozzátette: „Az ellenség jelentősen növelni kívánja a termelést, hogy naponta akár ezer drónt tudjon bevetni. Ezért mindent meg kell tennünk e tervek meghiúsítására, és