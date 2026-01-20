Szlavjanszk közelébe ért az orosz hadsereg: hamarosan az egész Donyeck megyét elveszítheti Ukrajna
Az ukránok borzalmas helyzetben vannak, valamiért mégsem kötnek békét.
Ukrajna maga ismerte el, hogy nagy a baj.
A Defend Express az LB.ua ukrán hírportál információi alapján arról ír, hogy Olekszandr Szirszkij, az Ukrán Fegyveres Erők főparancsnoka egy interjúja során bevallotta: Oroszország a csapásmérő pilóta nélküli légi járművek (UAV-ok) gyártásának jelentős növelését tervezi, és célja, hogy naponta akár 1000 drónt vessen be Ukrajna ellen.
Némileg irreálisnak tűnő fejtegetések során hozzátette: „Az ellenség jelentősen növelni kívánja a termelést, hogy naponta akár ezer drónt tudjon bevetni. Ezért mindent meg kell tennünk e tervek meghiúsítására, és
olyan veszteségeket kell okoznunk, amelyek arra kényszerítik az ellenséget, hogy feladja az aktív műveleteket
és megteremtse a tárgyalások feltételeit. Senki sem tárgyal gyengeségből.”
A főparancsnok hangsúlyozta: az oroszok jelenleg naponta 404 Sahid típusú drónt gyártanak különböző változatokban, és ezt a mennyiséget tovább tudják növelni. Mint kiderült,
Oroszország 2026-ra minimum tizenegy hadosztály felállítását tervezi, vagyis 409 ezer főt soroznak be. Oroszország mozgósítási potenciálja meghaladja a 20 millió főt,
ebből mintegy 4,5 millió kiképzett katona azonnal bevethető – tudjuk meg.
A nyitókép illusztráció. Fotó: Raul ARBOLEDA / AFP
Öt frontszakaszon számolt be előretörésről az orosz védelmi minisztérium.
Fenyegetőzni már tudnak az ukránok, a kérdés, hogy milyen valóság húzódik a propagandán túl.
Szerda hajnalban erős robbanás rázta meg Afipszkij városát Oroszország Krasznodar megyéjében.