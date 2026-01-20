Ft
Ft
0°C
-8°C
Ft
Ft
0°C
-8°C
01. 21.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 21.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
olekszandr szirszkij orosz-ukrán háború dróngyártás drónháború ukrajna oroszország

Példátlan orosz fölény alakul a háborúban: Moszkva csillagászati növekedést tervez a dróngyártásban

2026. január 20. 06:37

Ukrajna maga ismerte el, hogy nagy a baj.

2026. január 20. 06:37
null

A Defend Express az LB.ua ukrán hírportál információi alapján arról ír, hogy Olekszandr Szirszkij, az Ukrán Fegyveres Erők főparancsnoka egy interjúja során bevallotta: Oroszország a csapásmérő pilóta nélküli légi járművek (UAV-ok) gyártásának jelentős növelését tervezi, és célja, hogy naponta akár 1000 drónt vessen be Ukrajna ellen.

Némileg irreálisnak tűnő fejtegetések során hozzátette: „Az ellenség jelentősen növelni kívánja a termelést, hogy naponta akár ezer drónt tudjon bevetni. Ezért mindent meg kell tennünk e tervek meghiúsítására, és 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér
Tovább a cikkhezchevron

olyan veszteségeket kell okoznunk, amelyek arra kényszerítik az ellenséget, hogy feladja az aktív műveleteket

 és megteremtse a tárgyalások feltételeit. Senki sem tárgyal gyengeségből.”

A főparancsnok hangsúlyozta: az oroszok jelenleg naponta 404 Sahid típusú drónt gyártanak különböző változatokban, és ezt a mennyiséget tovább tudják növelni. Mint kiderült, 

Oroszország 2026-ra minimum tizenegy hadosztály felállítását tervezi, vagyis 409 ezer főt soroznak be. Oroszország mozgósítási potenciálja meghaladja a 20 millió főt, 

ebből mintegy 4,5 millió kiképzett katona azonnal bevethető – tudjuk meg.

Ezt is ajánljuk a témában

A nyitókép illusztráció. Fotó: Raul ARBOLEDA / AFP

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
xantua
2026. január 20. 19:04
Hatás - ellenhatás... Ennek az lesz az eredménye, hogy pár hónap múlva Ukrajna fog rendelkezni a világ legjobb drón elhárító rendszerével. Majd utána az oroszok, a világ legjobb drón elhárító rendszereket elhárító rendszerrel.
Válasz erre
0
0
massivement5
2026. január 20. 13:21
Az, hogy a ruszkik mit terveznek, hááát. Terveztek ezek mindent, az Armatáktól Moszkva cirkálóig mindent, speciális katonai műveletet 2 hét alatt, a komcsigeci ruszkiszopó kipcsak vatnyik meg tapsikolt a kommentpöcében...
Válasz erre
0
3
Agricola
2026. január 20. 09:51
Az erősebb kutya csaja lesz jogosult gyesre.
Válasz erre
3
1
Galsó Atya
2026. január 20. 09:05
404 Not Found Sahid
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!