Totális pánik törhet ki Brüsszelben: Orbán Viktor újabb szövetségese diadalmaskodhat!

Összeesett Orbán Viktor szövetségese: izzik a levegő a választások előtt ebben az uniós országban (VIDEÓ)
A segítői karjaiba rogyott csütörtökön Andre Ventura.
André Ventura, a bevándorlásellenes Elég nevezetű párt vezetője nyerheti meg a vasárnapi portugáliai elnökválasztás első fordulóját. Az Orbán Viktorral szövetséges politikus sikere ismét a patrióták erősödését mutathatja Európában.
Portugália az elmúlt három év hetedik választására készül január 18-án. Ezúttal a luzitánok arról döntenek, ki töltse be az elnöki posztot az elkövetkező öt évben. A legutóbbi közvélemény-kutatások rendkívül szoros első fordulót jósolnak, amely után szinte biztosan második forduló következik. Orbán Viktor szövetségese, André Ventura nagyon jól áll.
A választásokra jelentős nemzetközi és belföldi bizonytalanság közepette kerül sor. Mivel az új politikai erők – legfőképpen André Ventura jobboldali, bevándorlásellenes Elég (Chega) pártja – választásról választásra egyre nagyobb teret nyer, addig hagyományos pártok folyamatosan küzdenek a befolyásuk megőrzéséért.
A Pitagórica január 8-án közzétett közvélemény-kutatása szerint André Ventura vezet 21 százalékkal, mindössze egy százalékponttal megelőzve a Szocialista Párt (PS) jelöltjét, António José Segurot. A harmadik helyen João Cotrim de Figueiredo áll, aki a liberálisok támogatásával indul, 18 százalékkal – egyenlő pontszámmal Henrique Gouveia e Melóval, és mindössze egy százalékponttal megelőzve Luís Marques Mendest, a Szociáldemokrata Párt (PSD) vezette Demokrata Szövetség (AD) jelöltjét.
Az Observador nevezetű intézet pedig január 14-én pedig azt közölte, Ventura 22,1, Seguro 19,2, míg Figueiredo 18,7 százalékon áll.
Ami biztos, hogy az elnökválasztásnak lesz második köre, amire a 21. században még nem volt példa. Alább láthatják a 2000 óta tartott elnökválasztási végeredményeket.
Az előzetes felmérések alapján is látszik, a Chega felemelkedése egyre inkább megállíthatatlannak tűnik a portugál politikában, ami a politikai instabilitás és a hagyományos pártrendszer iránti széles körű elégedetlenséget tükrözi. Az André Ventura által 2019-ben alapított párt egy marginális erőből, amely egyetlen parlamenti mandátummal rendelkezett, a törvényhozás második legnagyobb pártjává nőtte ki magát.
A 2025. májusi parlamenti választásokon a Chega 22,8 százalékos szavazati arányt és 60 mandátumot szerzett, megelőzve a Szocialista Pártot, és Portugália demokratikus történelmében először a fő ellenzéki erővé vált.
A választások után Ventura kijelentette, hogy pártja „stílusosan eltörölte a baloldali blokkot a térképről”.
Több más déli EU-tagállamhoz hasonlóan Portugália is küzd a tömeges migrációval járó társadalmi és biztonsági nyomással. A közvélemény-kutatások következetesen az egészségügyi és munkaügyi politika mellett a bevándorlást is az elnökválasztási kampányt meghatározó legfontosabb kérdések között sorolják. A portugál választók többsége a jelenlegi bevándorlási politikát túl engedékenynek tartja, és aggodalmát fejezi ki annak bűnözésre, bérekre és kulturális kohézióra gyakorolt hatása miatt.
Ugyanakkor támogatja a portugál nyelvű országokból érkező korlátozott bevándorlást, és ragaszkodik ahhoz, hogy minden bevándorló tiszteletben tartsa a helyi normákat és hagyományokat. A párt zéró toleranciát hirdet az illegális migrációval szemben, a gazdaságilag inaktív vagy büntetett előéletű bevándorlók kiutasítását, a munkaerő-migráció kvótáinak szabályozását, valamint pénzügyi ösztönzőket a gazdasági szükségletekhez képest feleslegesnek ítélt bevándorlók önkéntes visszatérésére.
Ventura a magyar miniszterelnök, Orbán Viktor egyik legfontosabb szövetségese az európai politikai színtéren. 2023 májusában Budapestre látogatott, hogy kétoldalú tárgyalásokat folytasson a magyar miniszterelnökkel, amelyek során megvitatták az európai konzervatív erők egyesítésének szükségességét – ez az ötlet később a Patriots for Europe (Hazafiak Európáért) zászlaja alatt valósult meg. A két vezető 2025 februárjában újra találkozott a Patriots for Europe „Make Europe Great Again” csúcstalálkozóján Madridban. Az eseményen tartott beszédében Ventura bírálta Európa politikai mainstreamjét, azzal érvelve, hogy annak korszaka véget ér, és nacionalista és konzervatív erőkön alapuló új vezetést szorgalmazott. Hangsúlyozta továbbá, hogy „vissza kell hódítanunk a miénk, hozzánk tartozó Európát – a keresztény Európát”.
