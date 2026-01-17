Totális pánik törhet ki Brüsszelben: Orbán Viktor újabb szövetségese diadalmaskodhat!

Portugália az elmúlt három év hetedik választására készül január 18-án. Ezúttal a luzitánok arról döntenek, ki töltse be az elnöki posztot az elkövetkező öt évben. A legutóbbi közvélemény-kutatások rendkívül szoros első fordulót jósolnak, amely után szinte biztosan második forduló következik. Orbán Viktor szövetségese, André Ventura nagyon jól áll.

André Ventura, a bevándorlásellenes Elég párt vezetője nyerheti a portugáliai elnökválasztás első fordulóját. Orbán Viktor szövetségesének sikere tovább erősítheti a patriótákat

A választásokra jelentős nemzetközi és belföldi bizonytalanság közepette kerül sor. Mivel az új politikai erők – legfőképpen André Ventura jobboldali, bevándorlásellenes Elég (Chega) pártja – választásról választásra egyre nagyobb teret nyer, addig hagyományos pártok folyamatosan küzdenek a befolyásuk megőrzéséért.