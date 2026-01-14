Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
petr fiala andrej babiš csehország ukrajna miniszterelnök

Orbán szövetségese lerántotta a leplet a titkos összeesküvésről: így támogatták Ukrajna felfegyverzését

2026. január 14. 13:55

A cseh kormányfő állítása szerint a korábbi kabinet elrejtette a lőszerkezdeményezés valódi költségeit, miközben Fiala szerint a részletek nyilvánosságra hozatala súlyos következményekkel járhat.

2026. január 14. 13:55


Andrej Babiš cseh miniszterelnök nyilvánosságra hozta az Ukrajnát támogató cseh lőszerbeszerzési kezdeményezés eddig nem ismert részleteit, ami éles politikai vitát váltott ki Prágában. Babiš szerint a korábbi, Petr Fiala vezette kormány elhallgatta a projekt valódi léptékét, és azt a katonai hírszerzés költségvetésében rejtette el. 

Állítása szerint cseh cégeken keresztül összesen mintegy 274–280 milliárd cseh korona (4,4–4,5 ezermilliárd forint) értékben zajlott fegyver- és lőszerbeszerzés Ukrajna számára.

A kormányfő hangsúlyozta, hogy a jelenlegi koalíció betartja választási ígéretét, és a kezdeményezést nem a cseh költségvetés terhére finanszírozza. Ugyanakkor azt is állította, 

hogy közvetett módon mégis 17,1 milliárd korona (kb. 274 milliárd forint) került fegyvervásárlásra cseh forrásból, méghozzá „titkosított” formában. 

Karel Havlíček miniszterelnök-helyettes pontosította, hogy ebből 114 milliárd korona (1,8 ezermilliárd forint) tartozott szorosan a lőszerkezdeményezéshez, további mintegy 160 milliárd (kb. 2 560 milliárd forint) pedig hasonló konstrukcióban mozgott, főként nemzetközi donorok bevonásával.

Petr Fiala volt miniszterelnök élesen reagált Babiš kijelentéseire, és azzal vádolta utódját, hogy felelőtlen nyilatkozataival veszélybe sodorja a programban részt vevő emberek és vállalatok biztonságát, valamint komoly gazdasági károkat is okozhat. 

Szerinte a lőszerkezdeményezés részleteinek nyilvános kiteregetése különösen kockázatos, mivel háborús fegyverszállításokról van szó, amelyek fokozott biztonsági kockázattal járnak.

A programot eredetileg a Fiala-kormány indította el, Csehország főként Hollandiával és Dániával együttműködve koordinátori és logisztikai szerepet vállalva. 

A beszerzések nagy részét más államok, például Németország, Kanada és Hollandia finanszírozták. A kezdeményezés keretében Ukrajna tavaly 1,8 millió darab lőszert kapott, a teljes mennyiség pedig már meghaladja a négymilliót.



Nyitókép: Yoan VALAT / AFP

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. január 14. 16:39
buntessek az elkovetoket, ne csak szovegeljenek
Válasz erre
0
0
Dixtroy
2026. január 14. 15:44
"Petr Fiala volt miniszterelnök élesen reagált Babiš kijelentéseire, és azzal vádolta utódját, hogy felelőtlen nyilatkozataival veszélybe sodorja a programban részt vevő emberek és vállalatok biztonságát, valamint komoly gazdasági károkat is okozhat. " Szóval zavarja, hogy az elsinkófált pénzt valaki számon kéri.
Válasz erre
1
0
iphone-13
2026. január 14. 14:15
Fiala egy bűnöző le kell csukni a szemétládát!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!