Orbán szövetségese lerántotta a leplet a titkos összeesküvésről: így támogatták Ukrajna felfegyverzését

„Össze kell söpörni minden pénzt” – itt a lista, ezeket követeli Brüsszel a magyaroktól
Drámai felsorolás: a külügyminiszter tételesen végigvette a brüsszeli elvárásokat.
A cseh kormányfő állítása szerint a korábbi kabinet elrejtette a lőszerkezdeményezés valódi költségeit, miközben Fiala szerint a részletek nyilvánosságra hozatala súlyos következményekkel járhat.
Andrej Babiš cseh miniszterelnök nyilvánosságra hozta az Ukrajnát támogató cseh lőszerbeszerzési kezdeményezés eddig nem ismert részleteit, ami éles politikai vitát váltott ki Prágában. Babiš szerint a korábbi, Petr Fiala vezette kormány elhallgatta a projekt valódi léptékét, és azt a katonai hírszerzés költségvetésében rejtette el.
Állítása szerint cseh cégeken keresztül összesen mintegy 274–280 milliárd cseh korona (4,4–4,5 ezermilliárd forint) értékben zajlott fegyver- és lőszerbeszerzés Ukrajna számára.
A kormányfő hangsúlyozta, hogy a jelenlegi koalíció betartja választási ígéretét, és a kezdeményezést nem a cseh költségvetés terhére finanszírozza. Ugyanakkor azt is állította,
hogy közvetett módon mégis 17,1 milliárd korona (kb. 274 milliárd forint) került fegyvervásárlásra cseh forrásból, méghozzá „titkosított” formában.
Karel Havlíček miniszterelnök-helyettes pontosította, hogy ebből 114 milliárd korona (1,8 ezermilliárd forint) tartozott szorosan a lőszerkezdeményezéshez, további mintegy 160 milliárd (kb. 2 560 milliárd forint) pedig hasonló konstrukcióban mozgott, főként nemzetközi donorok bevonásával.
Petr Fiala volt miniszterelnök élesen reagált Babiš kijelentéseire, és azzal vádolta utódját, hogy felelőtlen nyilatkozataival veszélybe sodorja a programban részt vevő emberek és vállalatok biztonságát, valamint komoly gazdasági károkat is okozhat.
Szerinte a lőszerkezdeményezés részleteinek nyilvános kiteregetése különösen kockázatos, mivel háborús fegyverszállításokról van szó, amelyek fokozott biztonsági kockázattal járnak.
A programot eredetileg a Fiala-kormány indította el, Csehország főként Hollandiával és Dániával együttműködve koordinátori és logisztikai szerepet vállalva.
A beszerzések nagy részét más államok, például Németország, Kanada és Hollandia finanszírozták. A kezdeményezés keretében Ukrajna tavaly 1,8 millió darab lőszert kapott, a teljes mennyiség pedig már meghaladja a négymilliót.
