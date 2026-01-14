Orbán szövetségese lerántotta a leplet a titkos összeesküvésről: így támogatták Ukrajna felfegyverzését

Andrej Babiš cseh miniszterelnök nyilvánosságra hozta az Ukrajnát támogató cseh lőszerbeszerzési kezdeményezés eddig nem ismert részleteit, ami éles politikai vitát váltott ki Prágában. Babiš szerint a korábbi, Petr Fiala vezette kormány elhallgatta a projekt valódi léptékét, és azt a katonai hírszerzés költségvetésében rejtette el.

Állítása szerint cseh cégeken keresztül összesen mintegy 274–280 milliárd cseh korona (4,4–4,5 ezermilliárd forint) értékben zajlott fegyver- és lőszerbeszerzés Ukrajna számára.

A kormányfő hangsúlyozta, hogy a jelenlegi koalíció betartja választási ígéretét, és a kezdeményezést nem a cseh költségvetés terhére finanszírozza. Ugyanakkor azt is állította,