Olyan lövészpáncélosokat küldenek Ukrajnába, amilyeneket a Magyar Honvédség is rendszeresített

Már a Honvédségnél van az első magyar gyártású Hiúz – a harcjármű kategórájának legjobbja
Szakmai fórumokon előrébb rangsorolják amerikai, dél-koreai, svéd, illetve orosz riválisainál – ez a Lynx, ismertebb nevén Hiúz harcjármű.
A németek az első öt harci járművet ajándékba küldik, hosszú távon egy több tízmillió eurós megrendelésben reménykedve.
Még ebben a hónapban átveheti az ukrán hadsereg a KF41 Lynx harcjárművek első példányait – jelentette be az azokat gyártó Rheinmetall. Ezt a típusú harcjárművet a Magyar Honvédség is használja.
A német vállalat hangsúlyozta, hogy eddig csupán kiértékelték a járműveket Ukrajnában, de harci bevetésen még egyet sem vetettek be közülük. A német kormány tavaly év végén kötött megállapodást Ukrajnával, amelynek értelmében az első öt lövészpáncélost ajándékba adják Kijevnek. A
Rheinmetall bízik benne, hogy ezzel megnyílhat az út egy nagyobb, több tízmillió eurós megrendelés előtt.
Sajtóértesülések szerint az is szóba került, hogy a német vállalat gyárat épít Ukrajnában, és a KF41 lövészpáncélosok egy részét már helyben fogják összeszerelni. Szakértők szerint a KF41 előnye, hogy védettsége a feladat veszélyességétől függően skálázható, vagyis kiegészítő elemek felszerelésével növelhető.
Emellett nagy hangsúlyt kap a drónok és az aknák elleni védelem is, amelyet egy, a felülről érkező támadásokat is elhárítani képes aktív rendszer segít. A jármű fő fegyvere továbbra is a 30 milliméteres gépágyú, amely képes olyan lőszereket tüzelni, amelyek egy előre beállított távolságban felrobbanva repeszfelhőt szórnak szét. Ez rendkívül hatékony lehet a közeledő drónok, valamint az alacsonyan szálló repülőgépek és helikopterek ellen, csakúgy, mint a lövészárkokban meghúzódó ellenséggel szemben.
