Olyan lövészpáncélosokat küldenek Ukrajnába, amilyeneket a Magyar Honvédség is rendszeresített

Sajtóértesülések szerint az is szóba került, hogy a német vállalat gyárat épít Ukrajnában, és a KF41 lövészpáncélosok egy részét már helyben fogják összeszerelni. Szakértők szerint a KF41 előnye, hogy védettsége a feladat veszélyességétől függően skálázható, vagyis kiegészítő elemek felszerelésével növelhető.

Emellett nagy hangsúlyt kap a drónok és az aknák elleni védelem is, amelyet egy, a felülről érkező támadásokat is elhárítani képes aktív rendszer segít. A jármű fő fegyvere továbbra is a 30 milliméteres gépágyú, amely képes olyan lőszereket tüzelni, amelyek egy előre beállított távolságban felrobbanva repeszfelhőt szórnak szét. Ez rendkívül hatékony lehet a közeledő drónok, valamint az alacsonyan szálló repülőgépek és helikopterek ellen, csakúgy, mint a lövészárkokban meghúzódó ellenséggel szemben.

