Hírek
Vélemények
Hetilap
lynx rheinmetall német vállalat kf41 magyar honvédség kijev ukrajna

Olyan lövészpáncélosokat küldenek Ukrajnába, amilyeneket a Magyar Honvédség is rendszeresített

2026. január 16. 07:00

A németek az első öt harci járművet ajándékba küldik, hosszú távon egy több tízmillió eurós megrendelésben reménykedve.

2026. január 16. 07:00
null

Még ebben a hónapban átveheti az ukrán hadsereg a KF41 Lynx harcjárművek első példányait – jelentette be az azokat gyártó Rheinmetall. Ezt a típusú harcjárművet a Magyar Honvédség is használja.

A német vállalat hangsúlyozta, hogy eddig csupán kiértékelték a járműveket Ukrajnában, de harci bevetésen még egyet sem vetettek be közülük. A német kormány tavaly év végén kötött megállapodást Ukrajnával, amelynek értelmében az első öt lövészpáncélost ajándékba adják Kijevnek. A Rheinmetall bízik benne, hogy ezzel megnyílhat az út egy nagyobb, több tízmillió eurós megrendelés előtt.

 Rheinmetall bízik benne, hogy ezzel megnyílhat az út egy nagyobb, több tízmillió eurós megrendelés előtt.

Sajtóértesülések szerint az is szóba került, hogy a német vállalat gyárat épít Ukrajnában, és a KF41 lövészpáncélosok egy részét már helyben fogják összeszerelni. Szakértők szerint a KF41 előnye, hogy védettsége a feladat veszélyességétől függően skálázható, vagyis kiegészítő elemek felszerelésével növelhető.

Emellett nagy hangsúlyt kap a drónok és az aknák elleni védelem is, amelyet egy, a felülről érkező támadásokat is elhárítani képes aktív rendszer segít. A jármű fő fegyvere továbbra is a 30 milliméteres gépágyú, amely képes olyan lőszereket tüzelni, amelyek egy előre beállított távolságban felrobbanva repeszfelhőt szórnak szét. Ez rendkívül hatékony lehet a közeledő drónok, valamint az alacsonyan szálló repülőgépek és helikopterek ellen, csakúgy, mint a lövészárkokban meghúzódó ellenséggel szemben.

Nyitókép: Képernyőkép

