Nyugat-Európából érkezett a kijózanító pofon, Zelenszkijnek választania kell: vereség, vagy totális összeomlás (VIDEÓ)

Matteo Salvini egy új videót tett közzé a közösségi médiában , melyben nagyon keményen helyreteszi Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt.

„Hallottuk Zelenszkijt, aki azután, hogy ennyi pénzt, erőfeszítést és segítséget kapott, még arra is veszi a bátorságot, hogy panaszkodjon. Barátom, vesztésre állsz a háborúban, embereket veszítesz, a hitelességedet és a méltóságodat is elveszíted: írd alá a békemegállapodást a lehető leghamarabb.