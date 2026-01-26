Most végre megfizet Zelenszkij: benyújtotta a számlát Németország
Ennek nem fognak örülni Ukrajnában.
Egyre kevesebben számítanak Ukrajna győzelmére.
Matteo Salvini egy új videót tett közzé a közösségi médiában , melyben nagyon keményen helyreteszi Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt.
„Hallottuk Zelenszkijt, aki azután, hogy ennyi pénzt, erőfeszítést és segítséget kapott, még arra is veszi a bátorságot, hogy panaszkodjon. Barátom, vesztésre állsz a háborúban, embereket veszítesz, a hitelességedet és a méltóságodat is elveszíted: írd alá a békemegállapodást a lehető leghamarabb.
Választanod kell a vereség és a totális összeomlás között”
– szögezte le a Liga jobboldali kormánypárt vezetője.
A felvételt itt tudja megtekinteni:
Csapdába került az egész kontinens.
Az AfD kártérítést követelne a borzalmas károkért, amit az ukránok okoztak Németországnak.