Ft
Ft
7°C
3°C
Ft
Ft
7°C
3°C
01. 26.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 26.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Háború Ukrajnában Matteo Salvini béke Ukrajna vereség orosz-ukrán háború Oroszország Volodimir Zelenszkij Olaszország

Nyugat-Európából érkezett a kijózanító pofon, Zelenszkijnek választania kell: vereség, vagy totális összeomlás (VIDEÓ)

2026. január 26. 12:13

Egyre kevesebben számítanak Ukrajna győzelmére.

2026. január 26. 12:13
null

Matteo Salvini egy új videót tett közzé a közösségi médiában , melyben nagyon keményen helyreteszi Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt.

„Hallottuk Zelenszkijt, aki azután, hogy ennyi pénzt, erőfeszítést és segítséget kapott, még arra is veszi a bátorságot, hogy panaszkodjon. Barátom, vesztésre állsz a háborúban, embereket veszítesz, a hitelességedet és a méltóságodat is elveszíted: írd alá a békemegállapodást a lehető leghamarabb.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feketén-fehéren kiderült, mennyien támogatják Magyar Péter álláspontját Magyarországon

Feketén-fehéren kiderült, mennyien támogatják Magyar Péter álláspontját Magyarországon
Tovább a cikkhezchevron

Választanod kell a vereség és a totális összeomlás között”

szögezte le a Liga jobboldali kormánypárt vezetője.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: ALEX MITA / AFP

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
sanya55-2
2026. január 26. 12:45
Totális összeomlást, javaslok, utána beszántani a trágyát
Válasz erre
0
0
RWG1
2026. január 26. 12:35
Zelenszkij és a méltóság......😆😆😆😆😆😆😆😂😂😂
Válasz erre
4
0
nedudgi
2026. január 26. 12:34
Addig mindenképpen ki kell tartania, amíg az 1500 milliárdból visszaosztja amit kell.
Válasz erre
2
0
szantofer
•••
2026. január 26. 12:32 Szerkesztve
"Barátom, vesztésre állsz a háborúban, embereket veszítesz, a hitelességedet és a méltóságodat is elveszíted: írd alá a békemegállapodást a lehető leghamarabb." Putyin is aláírja? Nem akarom a dolgot túl ragozni, de ha egyszer Zelenszkij vesztésre áll, akkor Putyin áll győzelemre. És ha győzelemre áll, miért írná alá? Röviden: Salvini vagy hülye, vagy ferdít a mandi.
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!