Magyarország akkorát szakíthat 2026-ban, amiről a Nyugat csak álmodik; Donald Trump ultimátumot adott Zelenszkijnek

Miközben Európa nyugati fele továbbra is a gazdasági stagnálás mocsarában küzd, Magyarországon a 2026-os év a régen várt áttörés és a beérő beruházások esztendeje lehet.

A Kontextus Cash Talk Extra adásában Szalai Piroska és Kohán Mátyás Hoppál Hunorral beszélgettek arról, hogyan szakadhat el a magyar gazdaság a német recessziótól, és miért hozhat a béke azonnali enyhülést a piacoknak.