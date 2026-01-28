Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
zelenszkij szalai piroska magyarország nyugat donald trump európa trump

Magyarország akkorát szakíthat 2026-ban, amiről a Nyugat csak álmodik; Donald Trump ultimátumot adott Zelenszkijnek

2026. január 28. 05:22

Hamarosan jóváhagyhatja Brüsszel a hazánknak járó 16,2 milliárd eurós SAFE-programot, ami tovább erősíti Magyarország a Nyugatnál kedvezőbb helyzetét.

2026. január 28. 05:22


Miközben Európa nyugati fele továbbra is a gazdasági stagnálás mocsarában küzd, Magyarországon a 2026-os év a régen várt áttörés és a beérő beruházások esztendeje lehet. 

A Kontextus Cash Talk Extra adásában Szalai Piroska és Kohán Mátyás Hoppál Hunorral beszélgettek arról, hogyan szakadhat el a magyar gazdaság a német recessziótól, és miért hozhat a béke azonnali enyhülést a piacoknak. 

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke
Magyarország hamarosan több mint 16 milliárd euróhoz juthat

Az Európai Bizottság jóváhagyta nyolc további ország – köztük Olaszország és Lengyelország – védelmi hitelkérelmét a 150 milliárd eurós SAFE-programból, míg Csehország, Franciaország és Magyarország kérelme még elbírálás alatt áll.

Trump ismét helyretette Zelenszkijt

Atombombaként robbant a hír: Donald Trump megnevezte, mit kér Ukrajnától a biztonságért cserébe. 

az Egyesült Államok akkor ad biztonsági garanciákat Kijevnek, ha aláírják a békeszerződést. A dokumentumnak tartalmaznia kell a Donbasz átadását az oroszoknak.

Ha a hír igaz, a háború legutolsó fázisában járunk – és nincs többé visszaút.

Nyitókép: Jim WATSON / AFP

 

salátás
2026. január 28. 08:20
timurida 2026. január 28. 07:09 Intel 2026. január 28. 06:19 "csak kellően öblös olaj- és gázvezeték nem épült" Áruld már el te tiszás kretén, hogy a "kellően öblös" vezeték másik oldala hol lenne? Ráadásul épült ilyen vezeték Európában - kettő is, csak az elvtársaid felrobbantották. --------- rég vót, szegény kommentcsicska memóriája nem terjed addig. na meg a narratívát se támogatja különösebben
timurida
2026. január 28. 07:09
Intel 2026. január 28. 06:19 "csak kellően öblös olaj- és gázvezeték nem épült" Áruld már el te tiszás kretén, hogy a "kellően öblös" vezeték másik oldala hol lenne? Ráadásul épült ilyen vezeték Európában - kettő is, csak az elvtársaid felrobbantották. Közhely közhely hátán jókora demagógiában megdinsztelve, gyűlölettel megfűszerezve. Menj szépen vissza a szektás közösségi oldalaitokra és ott hülyítsétek egymást.
Chekke-Faint
•••
2026. január 28. 06:24 Szerkesztve
Intel 2026. január 28. 06:19 A liberális bili fülét tényleg letörtük... Jól látod. Mindig lesznek olyanok ami nekik nem jó, de tudod mi a lényeg? Többen lesznek azok akiknek ez a jó. Ja, hogy te nem fogsz ebbe a csapatba tartozni? Azt mi leszarjuk nagyívben....DDD Az elmúlt évtizedben minden marhaságra ment a mondatod meg annyira szánalmas mikor a térségben Magyaroszág hajtotta végre a legnagyobb energia devirzifikációt. Bár Paksot nem említetted, de gondolom az is ezzel függ össze. Tudod ha Kapitánypista félék veszik át ezt a területet akkor lesz majd mit ordítanod, de nem itt, hanem otthon a sarokban, mert máshol meg sem szólalhatsz....DD
Intel
2026. január 28. 06:19
Magyarország a bili fülét szakíthatja legfeljebb. Az orosz gázimport megszűnésével a nyugati országokhoz hasonlóan le fog épülni az ipar és megélhetési válság lesz. Az alkalmazkodás elmulasztása vissza fog ütni, de nagyon. Az elmúlt évtizedben minden marhaságra ment a pénz csak kellően öblös olaj- és gázvezeték nem épült . Ez tény, nem lehet vitatni. Az meg egy nevetséges elképzelés, hogy majd az ECJ elkaszálja az orosz energiaimport tilalmát. Elő se veszik az aktát amíg Fidesz kormány van.
