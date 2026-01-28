Magyarország akkorát szakíthat 2026-ban, amiről a Nyugat csak álmodik; Donald Trump ultimátumot adott Zelenszkijnek

Brüsszelben hitetlenkedve figyelik: a németek beleragadtak a mocsárba, Magyarország viszont 2026-ban akkorát szakíthat, amiről a Nyugat most csak álmodik
Miközben Európa stagnál, a magyar gazdaság 2026-ra olyat lép, amire senki nem számított.
Hamarosan jóváhagyhatja Brüsszel a hazánknak járó 16,2 milliárd eurós SAFE-programot, ami tovább erősíti Magyarország a Nyugatnál kedvezőbb helyzetét.
Miközben Európa nyugati fele továbbra is a gazdasági stagnálás mocsarában küzd, Magyarországon a 2026-os év a régen várt áttörés és a beérő beruházások esztendeje lehet.
A Kontextus Cash Talk Extra adásában Szalai Piroska és Kohán Mátyás Hoppál Hunorral beszélgettek arról, hogyan szakadhat el a magyar gazdaság a német recessziótól, és miért hozhat a béke azonnali enyhülést a piacoknak.
Az Európai Bizottság jóváhagyta nyolc további ország – köztük Olaszország és Lengyelország – védelmi hitelkérelmét a 150 milliárd eurós SAFE-programból, míg Csehország, Franciaország és Magyarország kérelme még elbírálás alatt áll.
Természetesen a jogállamisági aggályok hátráltatják az ügyet.
Atombombaként robbant a hír: Donald Trump megnevezte, mit kér Ukrajnától a biztonságért cserébe.
az Egyesült Államok akkor ad biztonsági garanciákat Kijevnek, ha aláírják a békeszerződést. A dokumentumnak tartalmaznia kell a Donbasz átadását az oroszoknak.
Ha a hír igaz, a háború legutolsó fázisában járunk – és nincs többé visszaút.
