01. 28.
szerda
Ukrajna azonnal bekérette a magyar nagykövetet

európai unió orosz-ukrán háború német kancellár németország oroszország

Asztalt borítottak Németországban: a magyar álláspontot követelik az Európai Uniótól

2026. január 28. 10:52

Az SPD egykori kancellárja szerint súlyos hiba Oroszországot örök ellenséggé nyilvánítani.

2026. január 28. 10:52
null

Oroszország nem a barbárok országa, hanem egy nagy kultúrával rendelkező állam, amelynek Németországgal sokrétű történelmi kapcsolatai vannak. Fel kell hagyni Oroszország démonizálásával, és inkább a békére kell törekedni – írta a Berliner Zeitungban megjelent vendégcikkében Gerhard Schröder, korábbi német kancellár.

Az SPD egykori politikusa elismerte, hogy Oroszország Ukrajna megtámadásával megsértette a nemzetközi jogot és az emberi jogokat, ugyanakkor hangsúlyozta: 

Oroszországot nem szabad „örök ellenséggé” nyilvánítani. 

Szerinte Németország szégyene marad, hogy két világháborúban is megtámadta Oroszországot.

Schröder szerint Európának és Németországnak a katonai gondolkodás helyett a „békére való törekvéshez” kell visszatérnie.

Az egykori kancellár az energiapolitika kérdésében is az Oroszországgal való együttműködést szorgalmazza.

„Szükségünk van az Oroszországgal folytatott ilyen jellegű együttműködési formákra” – fogalmazott a volt kormányfő.

Ezzel párhuzamosan élesen bírálta az Európai Uniót és az Egyesült Államokat is. Szerinte Washington és Moszkva az EU feje fölött tárgyal Ukrajna jövőjéről, miközben Európának kell „megfizetnie a háború költségeit”.

Nyitókép: Liesa Johannssen / POOL / AFP

 


 

faramuci
2026. január 28. 12:14
Na majd az öreghez is kivonul a gondolatrendőrség,aztán jól találnak nála valami rendszerelleneset,és biztos hogy nem moziba viszik mint a gyilkos migránsaikat!🙄
Nasi12
2026. január 28. 12:14 Szerkesztve
Látszik, hogy a jobb meg a bal helyett az ész jobban számít.
Agricola
2026. január 28. 11:30
Helyesen beszél a volt szocdem kancellár!
Ergit
2026. január 28. 11:25
Nem kell Európának megfizetni a háború költségeit, ill. nem kellett volna, ha nem mond igent a háttérhatalmak parancsára, valamint ha a cégek vezetői, akiknek tulajdona van Ukrajnában, elengedik a veszteségüket...
