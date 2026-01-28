Itt a németek titkos terve egy Oroszországgal szembeni háborúra: meghatározták a legfontosabb céljukat is
Német tisztviselők szerint Oroszország 2029-ig készen fog állni és hajlandó is lesz megtámadni a NATO-t.
Az SPD egykori kancellárja szerint súlyos hiba Oroszországot örök ellenséggé nyilvánítani.
Oroszország nem a barbárok országa, hanem egy nagy kultúrával rendelkező állam, amelynek Németországgal sokrétű történelmi kapcsolatai vannak. Fel kell hagyni Oroszország démonizálásával, és inkább a békére kell törekedni – írta a Berliner Zeitungban megjelent vendégcikkében Gerhard Schröder, korábbi német kancellár.
Az SPD egykori politikusa elismerte, hogy Oroszország Ukrajna megtámadásával megsértette a nemzetközi jogot és az emberi jogokat, ugyanakkor hangsúlyozta:
Oroszországot nem szabad „örök ellenséggé” nyilvánítani.
Szerinte Németország szégyene marad, hogy két világháborúban is megtámadta Oroszországot.
Schröder szerint Európának és Németországnak a katonai gondolkodás helyett a „békére való törekvéshez” kell visszatérnie.
Az egykori kancellár az energiapolitika kérdésében is az Oroszországgal való együttműködést szorgalmazza.
„Szükségünk van az Oroszországgal folytatott ilyen jellegű együttműködési formákra” – fogalmazott a volt kormányfő.
Ezzel párhuzamosan élesen bírálta az Európai Uniót és az Egyesült Államokat is. Szerinte Washington és Moszkva az EU feje fölött tárgyal Ukrajna jövőjéről, miközben Európának kell „megfizetnie a háború költségeit”.
