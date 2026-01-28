Oroszország nem a barbárok országa, hanem egy nagy kultúrával rendelkező állam, amelynek Németországgal sokrétű történelmi kapcsolatai vannak. Fel kell hagyni Oroszország démonizálásával, és inkább a békére kell törekedni – írta a Berliner Zeitungban megjelent vendégcikkében Gerhard Schröder, korábbi német kancellár.