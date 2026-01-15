Meghaltál? Egyre népszerűbb egy sokkoló app a magányos kínai fiatalok körében

Von der Leyen vészforgatókönyvet írt: így venné el a magyarok pénzét az utolsó centig
Egy bizarr nevű, mégis rendkívül egyszerű alkalmazás vált rövid idő alatt tömegek kedvencévé Ázsiában. A kínai fiatalok körében terjedő mobilalkalmazás rendszeres visszajelzést kér arról, hogy a felhasználó életben van-e, ellenkező esetben pedig riasztja a megadott vészhelyzeti kontaktot.
Egyre nagyobb figyelmet kap egy új kínai mobilalkalmazás, amelynek már a neve is sokakat megdöbbent: Are You Dead? (Meghaltál?) Az app működése kifejezetten egyszerű: a felhasználónak két naponta meg kell nyomnia egy gombot, ezzel jelezve, hogy életben van. Ha ez elmarad, az alkalmazás értesíti az előre megadott vészhelyzeti kapcsolatot, hogy baj lehet.
A BBC beszámolója szerint az alkalmazást tavaly májusban indították el különösebb visszhang nélkül, ám az elmúlt hetekben robbanásszerűen nőtt a népszerűsége.
Különösen azok a fiatalok töltik le nagy számban, akik egyedül élnek a nagyvárosokban.
A siker odáig jutott, hogy jelenleg ez a legletöltöttebb fizetős alkalmazás az országban.
A jelenség hátterében komoly társadalmi változások állnak. A kínai állami Global Times által idézett kutatások szerint 2030-ra akár 200 millió egyszemélyes háztartás is lehet Kínában. Az alkalmazás készítői kifejezetten ezt a réteget célozzák meg: az app saját meghatározása szerint „biztonsági társ” azoknak, akik egyedül dolgoznak, tanulnak, vagy tudatosan választják a magányos életformát. Egy felhasználó a kínai közösségi médiában úgy fogalmazott:
Azoknak, akik életük bármely szakaszában egyedül élnek, szükségük lehet egy ilyen dologra, ahogy az introvertáltaknak, a depresszióval küzdőknek, a munkanélkülieknek és más kiszolgáltatott helyzetben lévőknek is.
Egy másik hozzászóló még nyersebben írta le a félelmeit:
Van egy félelem, hogy az egyedül élők úgy halhatnak meg, hogy senki sem veszi észre. Néha elgondolkodom azon, ha egyedül halnék meg, ki szedné össze a testemet?
A BBC egy 38 éves pekingi férfit is megszólaltatott, aki elmondta, azért töltötte le az alkalmazást, mert attól tartott, ha valami történik vele az albérletében, senki sem szerezne róla tudomást. Az app neve ugyan sokak szerint baljós, egyesek kifejezetten szerencsétlenséget hozónak tartják, a fejlesztőcég mégis elismerte, hogy fontolóra veszi a megváltoztatását. A háttérben álló Moonscape Technologies szerint ugyanakkor éppen a provokatív elnevezés is hozzájárult ahhoz, hogy az alkalmazás ilyen gyorsan elterjedt Kínában és azon túl is.
Nyitókép: Kelly WANG / AFP