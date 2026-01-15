Meghaltál? Egyre népszerűbb egy sokkoló app a magányos kínai fiatalok körében

Egyre nagyobb figyelmet kap egy új kínai mobilalkalmazás, amelynek már a neve is sokakat megdöbbent: Are You Dead? (Meghaltál?) Az app működése kifejezetten egyszerű: a felhasználónak két naponta meg kell nyomnia egy gombot, ezzel jelezve, hogy életben van. Ha ez elmarad, az alkalmazás értesíti az előre megadott vészhelyzeti kapcsolatot, hogy baj lehet.

Egy sokkoló kínai alkalmazás hódít a fiatalok körében, amely rendszeresen rákérdez, hogy a felhasználó életben van-e, és vészjelzést küldhet baj esetén.

Forrás: GREG BAKER / AFP

A BBC beszámolója szerint az alkalmazást tavaly májusban indították el különösebb visszhang nélkül, ám az elmúlt hetekben robbanásszerűen nőtt a népszerűsége.