Ft
Ft
0°C
-1°C
Ft
Ft
0°C
-1°C
01. 15.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 15.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
app meghaltál? are you dead? Kína applikáció alkalmazás

Meghaltál? Egyre népszerűbb egy sokkoló app a magányos kínai fiatalok körében

2026. január 15. 09:07

Egy bizarr nevű, mégis rendkívül egyszerű alkalmazás vált rövid idő alatt tömegek kedvencévé Ázsiában. A kínai fiatalok körében terjedő mobilalkalmazás rendszeres visszajelzést kér arról, hogy a felhasználó életben van-e, ellenkező esetben pedig riasztja a megadott vészhelyzeti kontaktot.

2026. január 15. 09:07
null

Egyre nagyobb figyelmet kap egy új kínai mobilalkalmazás, amelynek már a neve is sokakat megdöbbent: Are You Dead? (Meghaltál?) Az app működése kifejezetten egyszerű: a felhasználónak két naponta meg kell nyomnia egy gombot, ezzel jelezve, hogy életben van. Ha ez elmarad, az alkalmazás értesíti az előre megadott vészhelyzeti kapcsolatot, hogy baj lehet.

Egy sokkoló kínai alkalmazás hódít a fiatalok körében, amely rendszeresen rákérdez, hogy a felhasználó életben van-e, és vészjelzést küldhet baj esetén.
Egy sokkoló kínai alkalmazás hódít a fiatalok körében, amely rendszeresen rákérdez, hogy a felhasználó életben van-e, és vészjelzést küldhet baj esetén.
Forrás: GREG BAKER / AFP

A BBC beszámolója szerint az alkalmazást tavaly májusban indították el különösebb visszhang nélkül, ám az elmúlt hetekben robbanásszerűen nőtt a népszerűsége

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Fontos dátum: már erre a napra készül Magyar Péter, nagy bejelentése lesz

Fontos dátum: már erre a napra készül Magyar Péter, nagy bejelentése lesz
Tovább a cikkhezchevron

Különösen azok a fiatalok töltik le nagy számban, akik egyedül élnek a nagyvárosokban. 

A siker odáig jutott, hogy jelenleg ez a legletöltöttebb fizetős alkalmazás az országban.

Kína és az egyedül élők növekvő száma

A jelenség hátterében komoly társadalmi változások állnak. A kínai állami Global Times által idézett kutatások szerint 2030-ra akár 200 millió egyszemélyes háztartás is lehet Kínában. Az alkalmazás készítői kifejezetten ezt a réteget célozzák meg: az app saját meghatározása szerint „biztonsági társ” azoknak, akik egyedül dolgoznak, tanulnak, vagy tudatosan választják a magányos életformát. Egy felhasználó a kínai közösségi médiában úgy fogalmazott:

Azoknak, akik életük bármely szakaszában egyedül élnek, szükségük lehet egy ilyen dologra, ahogy az introvertáltaknak, a depresszióval küzdőknek, a munkanélkülieknek és más kiszolgáltatott helyzetben lévőknek is.

Egy másik hozzászóló még nyersebben írta le a félelmeit:

Van egy félelem, hogy az egyedül élők úgy halhatnak meg, hogy senki sem veszi észre. Néha elgondolkodom azon, ha egyedül halnék meg, ki szedné össze a testemet?

A BBC egy 38 éves pekingi férfit is megszólaltatott, aki elmondta, azért töltötte le az alkalmazást, mert attól tartott, ha valami történik vele az albérletében, senki sem szerezne róla tudomást. Az app neve ugyan sokak szerint baljós, egyesek kifejezetten szerencsétlenséget hozónak tartják, a fejlesztőcég mégis elismerte, hogy fontolóra veszi a megváltoztatását. A háttérben álló Moonscape Technologies szerint ugyanakkor éppen a provokatív elnevezés is hozzájárult ahhoz, hogy az alkalmazás ilyen gyorsan elterjedt Kínában és azon túl is.

Nyitókép: Kelly WANG / AFP

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
egyszeri
2026. január 15. 10:49
"Are You Dead? (Meghaltál?)" Nehogy már engedély és előzetes bejelentés nélkül haljál meg! Okos-óra kínaiul, csak fiataloknak.
Válasz erre
0
0
piramis-2
2026. január 15. 09:52
"fizetős alkalmazás"!!!! Hát b+!
Válasz erre
3
0
saidaldo
2026. január 15. 09:38
Egyébként ez nem hülyeség. Ha már ezt elq..tuk, és már a második-harmadik nemzedéket nem lehet leszoktatni arról, hogy zombiként, a tetves telefonján élje az életét, legalább valamire jó legyen ez a digitális szemét: szóljon, ha baj van. Régen ezt úgy hívták, család, meg közösség, meg barátok, dehát ezek elavult, búmer dolgok, marad tehát az "app".
Válasz erre
3
0
Dixtroy
2026. január 15. 09:31
Van-e élet a halál előtt?
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!