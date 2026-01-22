Keleti nyitás: a kínai állami médiában szidják Trump Béketanácsát a magyar ellenzék külpolitikusai

Titkolják, de kiderült: ez a Tisza Párt ajánlata
Brüsszel szerepére is fény derült.
Jeszenszky Géza szerint a tanács nem más, mint PR-fogás.
Jeszenszky Géza és Szent-Iványi István a kínai állami médiának, a CGTN-nek nyilatkozva bírálták Donald Trump amerikai elnök Gázára vonatkozó „Béketanács” tervét, megkérdőjelezve annak legitimitását és valódi szándékait is.
Jeszenszky Géza volt külügyminiszter úgy értékelte, hogy
a tanács inkább csak egyfajta „PR-fogás”.
„Nagyon kritikus vagyok ezzel a javaslattal szemben” – nyilatkozta a CGTN-nek Szent-Iványi István volt külügyminiszter-helyettes, majd folytatta – „Mint tudják, ez valójában nem Gázáról szól. A fő cél a biztonság és a stabilitás megteremtése, valamint a béke előmozdítása világszerte. Ez viszont az Egyesült Nemzetek Szervezetének a feladata. Ez komoly probléma.”
Azért is meglepő, hogy a két egykori diplomata nyilatkozott a kínai állami médiának, mert markáns, negatív véleménnyel rendelkeznek a kínai kommunista államról, amit nem is rejtenek véka alá.
„Úgy tudtam, hogy az urak szerint Kína kommunista állampárti szörnyűség, a világ felforgatója és az ellenségünk... Ezek szerint Orbánnál és a NATO vezető erejénél mégsem nagyobb ellenségünk” – reagált a hírre újságírónk, Kohán Mátyás Facebook-oldalán.
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter