Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

Hírek
Vélemények
Hetilap
szent - iványi istván jeszenszky géza Kínai Népköztársaság donald trump

Keleti nyitás: a kínai állami médiában szidják Trump Béketanácsát a magyar ellenzék külpolitikusai

2026. január 22. 15:41

Jeszenszky Géza szerint a tanács nem más, mint PR-fogás.

2026. január 22. 15:41
null

Jeszenszky Géza és Szent-Iványi István a kínai állami médiának, a CGTN-nek nyilatkozva bírálták Donald Trump amerikai elnök Gázára vonatkozó „Béketanács” tervét, megkérdőjelezve annak legitimitását és valódi szándékait is.

Jeszenszky Géza volt külügyminiszter úgy értékelte, hogy

 a tanács inkább csak egyfajta „PR-fogás”.

Nagyon kritikus vagyok ezzel a javaslattal szemben” – nyilatkozta a CGTN-nek Szent-Iványi István volt külügyminiszter-helyettes, majd folytatta – „Mint tudják, ez valójában nem Gázáról szól. A fő cél a biztonság és a stabilitás megteremtése, valamint a béke előmozdítása világszerte. Ez viszont az Egyesült Nemzetek Szervezetének a feladata. Ez komoly probléma.”

Azért is meglepő, hogy a két egykori diplomata nyilatkozott a kínai állami médiának, mert markáns, negatív véleménnyel rendelkeznek a kínai kommunista államról, amit nem is rejtenek véka alá.

„Úgy tudtam, hogy az urak szerint Kína kommunista állampárti szörnyűség, a világ felforgatója és az ellenségünk... Ezek szerint Orbánnál és a NATO vezető erejénél mégsem nagyobb ellenségünk”reagált a hírre újságírónk, Kohán Mátyás Facebook-oldalán.

Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

 

regi-nyarakon21
2026. január 22. 17:04
Az öreg Jeszenszy sokat tett a nemzeti oldal elárulásáért
machet
2026. január 22. 16:23
A két nagyon hozzáértő fütyi.És ugatnak.
hexahelicene
2026. január 22. 16:16
Ki az a Jeszenszky Géza? Mert a fenti képen már fél lábbal a sírban van.
pandalala
2026. január 22. 16:00
már Jeszenszky Géza is csak egy PR fogás ... ;-)))
