01. 28.
szerda
háború Háború Ukrajnában ukrán drónok Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Vlagyimir Putyin drón

Foghatja a fejét Putyin: olcsó ukrán drónok semmisítették meg a vadászgépeit

2026. január 28. 22:41

Büszkén ecsetelte a részleteket az ukrán titkosszolgálat.

2026. január 28. 22:41
null

Ukrán drónok semmisítették meg Vlagyimir Putyin orosz elnök 15 katonai légi járművét, méghozzá 5 különböző orosz katonai bázison, mélyen a frontvonalak mögött. A flotta összértéke eléri az egymilliárd amerikai dollárt – szúrta ki az Index.

Az ukrán titkosszolgálat (SZBU) arról számolt be, hogy 11 darab Szuhoj és MiG vadászgépet, 3 helikoptert és egy An-26-os teherszállító gépet lőttek ki.

Az SZBU azt is közölte, hogy a támadások mögött a legjobb Alpha-egységük állt. A Kreml legfontosabb frontvonalbeli repülőgépei közé tartozó Szu–30SM és Szu–34-esek a régebbi Szu–27-es és Szu–24-es repülőgépekkel együtt pusztultak el, amelyeket Ukrajna elleni támadásokra használnak.

Nyitókép: Alexander NEMENOV / AFP

 

Összesen 9 komment

europész
2026. január 28. 23:25
Ha ez igaz amit senki nem hisz el akkor cserebe az ukranok megint egy jokora adag FABot kapnak a nyakukba iszkamdertel es es dronokkal megspekelve.Zsele megint rinyalni fog.Dehaz valoszinuleg az egesz kitalacio.
2026. január 28. 23:23 Szerkesztve
“ Büszkén ecsetelte a részleteket az ukrán titkosszolgálat.” Az orosz válaszra is büszke lesz? Mert ilyenkor kemény válaszokat szoktak kapni.
Bitrex®
2026. január 28. 23:17
A brit Daily Mail forrásai alapján az Index szúrta ki.... Ha igaz lenne, már tele volna a média a felvételekkel. Mert bemondásra ma már senki nem hisz el semmit.
kalyibagaliba
2026. január 28. 23:15
A '90'-es kommunista évek "termeltek" azért érthető hazai zenekarokat. Abban a szarban nem sok fiatalnak volt lehetősége, az olasz tengerpartokat látogatni 3 havonta. youtube.com/watch?v=5CR6lWSOS5M&list=RDek-ZiZkmLX8&index=2
