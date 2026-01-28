Foghatja a fejét Putyin: olcsó ukrán drónok semmisítették meg a vadászgépeit

Ukrán drónok semmisítették meg Vlagyimir Putyin orosz elnök 15 katonai légi járművét, méghozzá 5 különböző orosz katonai bázison, mélyen a frontvonalak mögött. A flotta összértéke eléri az egymilliárd amerikai dollárt – szúrta ki az Index.

Az ukrán titkosszolgálat (SZBU) arról számolt be, hogy 11 darab Szuhoj és MiG vadászgépet, 3 helikoptert és egy An-26-os teherszállító gépet lőttek ki.

Az SZBU azt is közölte, hogy a támadások mögött a legjobb Alpha-egységük állt. A Kreml legfontosabb frontvonalbeli repülőgépei közé tartozó Szu–30SM és Szu–34-esek a régebbi Szu–27-es és Szu–24-es repülőgépekkel együtt pusztultak el, amelyeket Ukrajna elleni támadásokra használnak.