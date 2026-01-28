Ft
Ft
5°C
2°C
Ft
Ft
5°C
2°C
01. 28.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 28.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt magyar péter európai néppárt index

Kommentet írtam Magyar Péter Facebook-oldalán

2026. január 28. 18:29

Csercsa Balázs is elég hamar kiismert téged és a torz, cezaromán lelkedből fakadó vezetési stílusodat.

2026. január 28. 18:29
null
Rákay Philip
Rákay Philip
Facebook

„Kommentet írtam Magyar Péter Facebook-oldalán, íme:

Péter!

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke
Tovább a cikkhezchevron

Azért van annak egy diszkrét bája, amikor éppen te, az egykori feleségét, a családját, a barátait, a politikai közösségét és a hazáját ipari méretekben eláruló, a morált értelmező szótárból sem ismerő alak árulózza le a Tisza egyházügyi munkacsoportjának egykori vezetőjét, csak azért, mert el merészelte mondani az Indexnek, milyen ember is vagy valójában.

Amit persze mindenki pontosan tudhat rólad, már akit az a szerencsétlenség ért, hogy eltölthetett veled két percnél többet az életében, nem is beszélve azokról a halmozottan hátrányos helyzetű katasztrófaturistákról, akik valamilyen megmagyarázhatatlan okból kénytelenek veled együtt dolgozni.

Csercsa Balázs is elég hamar kiismert téged és a torz, cezaromán lelkedből fakadó vezetési stílusodat, nem csoda, hogy így beszél a Tisza belső világáról:

»A szűk pártelit, amelybe nem véletlenül nem engednek be senki mást, a saját érdekeiért és meggazdagodásáért dolgozik. (...)

Magyar Péter eddig bármit is ígért, az sosem teljesült úgy, ahogy megígérte. (...)

Magyar Péter személyisége is olyan, akivel nagyon nehezen lehet együttműködni. Amikor valódi arcát mutatja, akkor autokratikus, lekezelő és agresszív. Jelenleg egyetlen vélemény van, amit a közösségben harsogni kötelező: az övé. (...)

Ehhez kapcsolódik a programalkotás és a párt viszonya az EU-hoz és az EPP-hez. Ezekkel kapcsolatban a párt mindig azt teszi ki az ablakba, amiről tudja, hogy népszerű lesz, de a valódi irányelvek gyakran egészen mások, mint a nyilvános kommunikáció. (...)

Létezik egy kifelé kommunikált, kampányszerű program, de a valós szándékok ettől túl sok esetben eltérnek. (...)

Szembetűnő volt az a kapkodás, amely az elhíresült 600 oldalas dokumentum megjelenését követte. (...)

A Tisza Párton belül is folyamatosak voltak a találgatások, hogy mi a helyzet ebben a kérdésben, azonban abban nagyjából mindenki egyetértett, hogy tartalmilag egyezik azokkal a gondolatokkal, amelyeket a párt gazdasági területétől már korábban is hallottunk. Ilyen volt például a többkulcsos adó, a vagyonadó vagy a cégek adójának megemelése. A konkrét dokumentum készítésében – mint minden más dokumentum esetében – sok neves közgazdász és szakértő vett részt, és mindenki a saját területéről tett hozzá gondolatokat. A Fidesz a kiszivárgott dokumentumot kormányprogramnak címkézte, de nálunk mindenki tudta, hogy ez valójában konvergenciaprogram (ez még a dokumentum nevében is szerepel), amely mögött rendszerint az Európai Néppárttól érkező elvárások húzódnak, és amely mentén meg akarnak majd állapodni Brüsszellel. Emellett a nyilvánosság számára készül választási gazdasági program, kifelé csak ezt kommunikálják.«

Én nem ismerem Csercsa Balázst, de téged sajnos igen. És erre az empirikus tapasztalatra hagyatkozva mondom: számomra Balázs minden egyes szava hiteles. Meglásd, Péter, napról-napra egyre több ember világosodik majd meg veled kapcsolatban! Fájdalmas lesz. Alig várom, hogy április 12-én este letöröljük az önelégült, gyűlölettől eltorzult mosolyt az arcodról! Én a Bálnában koccintok majd, legfőképpen a hazám győzelmére, és persze arra is, hogy a magadfajta jellemtelen árulóbajnokok már nem velünk ünnepelnek...”

Nyitókép forrása: FREDERICK FLORIN / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
galancza-2
2026. január 28. 21:14
rákai! Igaz hogy poloka a leglényegesebb, de az megfogalmazhatatlanul szomorú hogy ti termeltétek ki, futtattátok, fizettétek toka rémuszt, dévid vitezoviczot, velkmant, luki csabeszt,luki kateszt,gyulyi balu,melliros tomesuz, ángyi patkányt,deviáns pityut, szerethetetlen szabit, szarházi ákit,stb...ezek nagy részéről igeni már az átállásuk előtt erősen lehett sejteni hogy libsibolsikomcsináci patkányok. ezek mellett országszerte még rengeteg hosszájuk hasonló patkányt raktatok mindenféle munkakörbe.Kérdezt meg erről bali zozó sátánista refi püsit, és mézespista mg minisztert,és sok mást is. rákai! Nézz utána miféle magyar-kerezsténygyűlölő komcsinácik sokasága "oktat" az r.kat. és refi egyetemeken. A Végtelenségig lehetne sorolni a bűneiteket,amik oda vezettek hogy egy megfogalmazhatatlanul aljas poloskának nem kizárható a győzelme. Abban lehet reménykedni hogy 2022-höz hasonlóan mégis sok Fidesz-kritikus szavazó megijed tőlük,és ha undorral is de a Fideszre szavaz.
Válasz erre
0
0
galancza-2
2026. január 28. 20:57
rákay!Jó lenne ha felfognád párttársaiddal együtt hogy poloska sosem tartozott a fideszes politikai közösséghez.SOHA! Nem kéne nagyképűsködnöd,mert jelen állás szerint bár egy kicsivel jobban áll a Fidesz poloskánál,de sajnos nem kizárható ploska győzelme. rákay!Órisi tévedésben vagy ha azt hiszed hogy poloskénak csak nagyhangú,hőbörgő szimpatizánsai vannak.Sajnos vannak bőven csendes szimpatizánsaik is,akiket nem tudnak kimutatni a közvéleménykutatók.Ezeknek a a választóknak a hangulatót,szempontjait a fideszes vezetők,újásgírók,k.véleméynkutatók,nem ismerik,mert nincs kapcsolatuk a nem fanatikus fideszes átlagemberekkel.Egyébként a Fidesz nem gőgös,közérthető kommunikációval többszázezer csendes,hallagatag nem fanatik poloska szimpatizánst meg tudna szólítani.A baj az hogy a Fidesz jelenlegi komunikációja alapvetően a fanatikus fidezses szavazóknak szól,akik úgy is minden körülmények között a Fideszre szavaznak.DE nem biztos hogy ez elég lesz a Fidesz győzelméhez.Nem kéne kockzatatni
Válasz erre
1
1
galancza-2
•••
2026. január 28. 20:45 Szerkesztve
rákay! Nem értd,és nem is akarod érteni a lényeget: poloska nem hazaáruló,mert sosem tartotta hazájának Magyarországot! Gyerekkorától fanatikusan gyűlöli M.o.-ot és a magyarokat,ahogy a szülei és nagyszülei is. Ezek egész életükben szamuelista-lukácsista-rákosista-acélista-kádárista patkányok voltak és azok is maradtak. poloska szülői,nagyszülői tanácsra játszotta el hogy jobboldai-magyar ember,és tudatosan épült be a Fideszbe bő 20 évvel ezelőtt,mert a felmenői (akik tetszik,nem tetszik de saját komcsilibsi szempontjaik alapján kurva okasak voltak) már tudták fletó-konce-libás gordi féle vonal hatalmasat fog bukni. Elég szomorú hogy gulyás gergely és jucus és egyéb fideszes vezetők újságírók brutlisan bedőltek polosának sok éven át. jucus ide vagy oda, de elképesztő hogy poloska a jucus minisztériumában és brüsszeli hivatalába lelkileg terrorizálhatta sok éven át jucus beosztottjait. Mindenképpen Hajrá Fidesz, de kurvára önmagába kéne néznie minden fidezsesnek OV-val az élen.
Válasz erre
3
0
AGab
2026. január 28. 20:29
Philip ezúttal is nagyon pontos. Bár, azt nem írtam volna, hogy Csercsa Balázs is elég hamar kiismert téged :D Ezek a szerencsétlen emberek tényleg csak akkor ismerik fel, hogy rossz oldalon állnak, amikor már az óvodások is fetrengenek a nevetéstől...
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!