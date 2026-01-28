Csercsa Balázs is elég hamar kiismert téged és a torz, cezaromán lelkedből fakadó vezetési stílusodat, nem csoda, hogy így beszél a Tisza belső világáról:

»A szűk pártelit, amelybe nem véletlenül nem engednek be senki mást, a saját érdekeiért és meggazdagodásáért dolgozik. (...)

Magyar Péter eddig bármit is ígért, az sosem teljesült úgy, ahogy megígérte. (...)

Magyar Péter személyisége is olyan, akivel nagyon nehezen lehet együttműködni. Amikor valódi arcát mutatja, akkor autokratikus, lekezelő és agresszív. Jelenleg egyetlen vélemény van, amit a közösségben harsogni kötelező: az övé. (...)

Ehhez kapcsolódik a programalkotás és a párt viszonya az EU-hoz és az EPP-hez. Ezekkel kapcsolatban a párt mindig azt teszi ki az ablakba, amiről tudja, hogy népszerű lesz, de a valódi irányelvek gyakran egészen mások, mint a nyilvános kommunikáció. (...)