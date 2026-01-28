Kitálalt a Tisza belső embere: nincs több titok, tényleg adót akarnak emelni Magyar Péterék
Magyar Péter azonnal jogi lépésekkel kezdett fenyegetőzni.
Csercsa Balázs is elég hamar kiismert téged és a torz, cezaromán lelkedből fakadó vezetési stílusodat.
„Kommentet írtam Magyar Péter Facebook-oldalán, íme:
Péter!
Azért van annak egy diszkrét bája, amikor éppen te, az egykori feleségét, a családját, a barátait, a politikai közösségét és a hazáját ipari méretekben eláruló, a morált értelmező szótárból sem ismerő alak árulózza le a Tisza egyházügyi munkacsoportjának egykori vezetőjét, csak azért, mert el merészelte mondani az Indexnek, milyen ember is vagy valójában.
Amit persze mindenki pontosan tudhat rólad, már akit az a szerencsétlenség ért, hogy eltölthetett veled két percnél többet az életében, nem is beszélve azokról a halmozottan hátrányos helyzetű katasztrófaturistákról, akik valamilyen megmagyarázhatatlan okból kénytelenek veled együtt dolgozni.
»A szűk pártelit, amelybe nem véletlenül nem engednek be senki mást, a saját érdekeiért és meggazdagodásáért dolgozik. (...)
Magyar Péter eddig bármit is ígért, az sosem teljesült úgy, ahogy megígérte. (...)
Magyar Péter személyisége is olyan, akivel nagyon nehezen lehet együttműködni. Amikor valódi arcát mutatja, akkor autokratikus, lekezelő és agresszív. Jelenleg egyetlen vélemény van, amit a közösségben harsogni kötelező: az övé. (...)
Ehhez kapcsolódik a programalkotás és a párt viszonya az EU-hoz és az EPP-hez. Ezekkel kapcsolatban a párt mindig azt teszi ki az ablakba, amiről tudja, hogy népszerű lesz, de a valódi irányelvek gyakran egészen mások, mint a nyilvános kommunikáció. (...)
Létezik egy kifelé kommunikált, kampányszerű program, de a valós szándékok ettől túl sok esetben eltérnek. (...)
Szembetűnő volt az a kapkodás, amely az elhíresült 600 oldalas dokumentum megjelenését követte. (...)
A Tisza Párton belül is folyamatosak voltak a találgatások, hogy mi a helyzet ebben a kérdésben, azonban abban nagyjából mindenki egyetértett, hogy tartalmilag egyezik azokkal a gondolatokkal, amelyeket a párt gazdasági területétől már korábban is hallottunk. Ilyen volt például a többkulcsos adó, a vagyonadó vagy a cégek adójának megemelése. A konkrét dokumentum készítésében – mint minden más dokumentum esetében – sok neves közgazdász és szakértő vett részt, és mindenki a saját területéről tett hozzá gondolatokat. A Fidesz a kiszivárgott dokumentumot kormányprogramnak címkézte, de nálunk mindenki tudta, hogy ez valójában konvergenciaprogram (ez még a dokumentum nevében is szerepel), amely mögött rendszerint az Európai Néppárttól érkező elvárások húzódnak, és amely mentén meg akarnak majd állapodni Brüsszellel. Emellett a nyilvánosság számára készül választási gazdasági program, kifelé csak ezt kommunikálják.«
Én nem ismerem Csercsa Balázst, de téged sajnos igen. És erre az empirikus tapasztalatra hagyatkozva mondom: számomra Balázs minden egyes szava hiteles. Meglásd, Péter, napról-napra egyre több ember világosodik majd meg veled kapcsolatban! Fájdalmas lesz. Alig várom, hogy április 12-én este letöröljük az önelégült, gyűlölettől eltorzult mosolyt az arcodról! Én a Bálnában koccintok majd, legfőképpen a hazám győzelmére, és persze arra is, hogy a magadfajta jellemtelen árulóbajnokok már nem velünk ünnepelnek...”
