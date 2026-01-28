Ft
01. 28.
Varga Zs András Tisza Párt országos bírói tanács kúria tanács elnök előterjesztés

Otthagyta az Országos Bírói Tanács ülését a Kúria elnöke, ez áll a háttérben

2026. január 28. 22:26

A Tisza Világ applikáció gerjesztette botrány egész magas szintekre ért el.

2026. január 28. 22:26
null

A HVG ismertette az Országos Bírói Tanács (OBT) január 14-i ülésének jegyzőkönyvét, mely szerint egy vite érdekes fordulatot vett. a jegyzőkönyvben a következő olvasható:

„Varga Zs. András (Kúria elnök): Elnök úr! Néhányan másodszor is szót kapnak, mások nem kapnak másodszor szót? Megszólítottság esetén sem?

Pecsenye Csaba (OBT elnök): Nem.

Varga Zs. András: Távoztam az ülésről. A viszontlátásra. Szíveskedjenek akkor továbbra is politizálni nyugodtan”.

A fenti párbeszéd előzménye a lap szerint az volt, hogy öt OBT-tag (Bagdi Árpád Gyula, Hegedűs János, Kovács Gergely, Kovács Ildikó és Szabó Péter) egy előterjesztést nyújtott be a testülethez, amely a következőképp módosította volna a bírói etikai kódexet: „A bíró politikai tevékenységet nem folytat, nyilvánosság előtt tartózkodik a politikai megnyilvánulásoktól. A bíró párt honlapján, közösségi oldalán vagy applikációján nem regisztrál. A bíró nem vesz részt párt által szervezett rendezvényen, más rendezvényen pedig ügyel arra, hogy részvétele ne keltse politikai elkötelezettség látszatát.”

A HVG összeállításában azt írta, hogy bár az előterjesztésben nem volt kimondva, de egyértelmű, hogy ezt a módosítást a Tisza Világ appból történt adatszivárgás miatt eszközölnék.

Majd emlékeztettek, hogy november elején a Tűzfal csoport a tiszás adatlopással kapcsolatban megírta, bírók is szerepelnek a nyilvánosságra került adatbázisban. Ennek kapcsán a Kúria és az OBT között „közleményháború” tört ki, ezért is hívták össze a január 14-i ülést. 

Sokan bírálták az előterjesztést

Varga Zs. András, a Kúria elnöke is, aki hivatalból tagja az OBT-nek a vitán azt mondta, „fontos kérdés az, hogy ezek a bírótársaink, hadd mondjam azt, hogy nyilvánvalóan pillanatnyi ötlettől vezérelve, magukról megfeledkezve feliratkoznak ilyen listákra, hogy hat ki az igazságszolgáltatás a bíróságok integritására”.

De mint kiderült, a testület tagjai közül sokan élesen bírálták az előterjesztést. 

Ez nem a politikai tevékenység tilalma, ez az információhoz jutás és a magánszféra aránytalan korlátozása” 

jelentette ki például Csik Attila OBT-tag felszólalásban.

„A bírói függetlenséget ma nem az fenyegeti, hogy a bírák magánszemélyként letöltenek egy applikációt vagy feliratkoznak egy hírlevélre. A bírói függetlenséget az fenyegeti, ha a politikai nyomásnak engedve mi magunk szűkítjük saját jogainkat, és a kollégáink ellen indított kampányokhoz etikai szabályalkotásokkal igazodnánk” – zárta felszólalását Csik.

E kritika után Varga Zs. András végül azt javasolta, hogy a további hozzászólások csak kétpercesek legyenek, a levezető elnök Pecsenye Csaba azonban ennél is tovább ment, és úgy döntött, az egész vitát lezárja. A Kúria elnöke a jegyzőkönyv szerint ekkor valóban kivonult a teremből, és minden jel szerint a szavazásra sem tért vissza, mert csak tizenhárman döntöttek az előterjesztés sorsáról – írta a HVG.

Nyitókép: Mandiner/Ficsor Márton

 

