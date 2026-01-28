Otthagyta az Országos Bírói Tanács ülését a Kúria elnöke, ez áll a háttérben

A fenti párbeszéd előzménye a lap szerint az volt, hogy öt OBT-tag (Bagdi Árpád Gyula, Hegedűs János, Kovács Gergely, Kovács Ildikó és Szabó Péter) egy előterjesztést nyújtott be a testülethez, amely a következőképp módosította volna a bírói etikai kódexet: „A bíró politikai tevékenységet nem folytat, nyilvánosság előtt tartózkodik a politikai megnyilvánulásoktól. A bíró párt honlapján, közösségi oldalán vagy applikációján nem regisztrál. A bíró nem vesz részt párt által szervezett rendezvényen, más rendezvényen pedig ügyel arra, hogy részvétele ne keltse politikai elkötelezettség látszatát.”

A HVG összeállításában azt írta, hogy bár az előterjesztésben nem volt kimondva, de egyértelmű, hogy ezt a módosítást a Tisza Világ appból történt adatszivárgás miatt eszközölnék.

Majd emlékeztettek, hogy november elején a Tűzfal csoport a tiszás adatlopással kapcsolatban megírta, bírók is szerepelnek a nyilvánosságra került adatbázisban. Ennek kapcsán a Kúria és az OBT között „közleményháború” tört ki, ezért is hívták össze a január 14-i ülést.