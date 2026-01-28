„Hiszek a jószomszédi viszonyban” – mondja a fenyegetőző és gyalázkodó Zelenszkij nagykövete

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn világossá tette, hogy nem engedi meg senkinek sem azt, hogy veszélybe sodorja Magyarország szuverenitását, ezért arra kérte Szijjártó Péter külügyminisztert, hogy kéresse be Ukrajna magyarországi nagykövetét.

Ez is meg is történt, Fegyir Sándor kedden meg is jelent a Külügyminisztérium épületénél, ahol több sajtóorgánum munkatársa is várta. Azonban az újságírók hiába tettek fel neki az ukrán támadások és fenyegetések kapcsán kérdéseket, a nagykövet egyikre sem válaszolt, hanem leszegett fejjel és sietve lépett be az épületbe.