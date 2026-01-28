Ft
01. 28.
szerda
01. 28.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
szijjártó péter magyarország nagykövet Fegyir Sándor ukrajna orbán viktor

„Hiszek a jószomszédi viszonyban” – mondja a fenyegetőző és gyalázkodó Zelenszkij nagykövete

2026. január 28. 20:56

„Folytatni fogom a munkát, minden körülménytől függetlenül” – üzente meg a nemrég Szijjártó Péter helyettesével is egyeztető ukrán diplomata.

2026. január 28. 20:56
null

 Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn világossá tette, hogy nem engedi meg senkinek sem azt, hogy veszélybe sodorja Magyarország szuverenitását, ezért arra kérte Szijjártó Péter külügyminisztert, hogy kéresse be Ukrajna magyarországi nagykövetét.

Ez is meg is történt, Fegyir Sándor kedden meg is jelent a Külügyminisztérium épületénél, ahol több sajtóorgánum munkatársa is várta. Azonban az újságírók hiába tettek fel neki az ukrán támadások és fenyegetések kapcsán kérdéseket, a nagykövet egyikre sem válaszolt, hanem leszegett fejjel és sietve lépett be az épületbe. 

Fegyir végül több mint egy nappal a történtek után törte meg a csendet, és közösségi oldalán magyar és ukrán nyelven egy rövid üzenetet tett közzé. A diplomata úgy fogalmazott,

köszönöm mindenkinek a támogatást. Hiszek a jószomszédi viszonyban és a megértésben a magyar és az ukrán nép között. Ezért dolgozom nap mint nap. Folytatni fogom a munkát, minden körülménytől függetlenül”.

Emlékezetes, hogy a nagykövet még tavaly novemberben a 24.hu-nak adott interjújában reaált Orbán Viktor miniszterelnök azon kijelentésére, hogy „hála a Jóistennek, hogy Magyarországnak nincs olyan szomszédja, mint Oroszország”.

„Azt a vágyat, hogy önöknek ne legyen olyan szomszédja, mint Oroszország, mi teljesítjük. És a baráti, szomszédos népek kérésére ezt folytatni fogjuk” – hangzott el.

Fegyir valamivel később arról beszélt, hogy „április 13-án változni fog a divat”. Erre a 24.hu munkatársa külön rá is kérdezett úgy, hogy „a hatalom változik, vagy a kampánynak lesz vége, és mindentől függetlenül változik majd a helyzet?”. A diplomata minderre azt felelte, „szeretem, amikor az emberek logikusan gondolkoznak”.

Ennél a pontnál pedig érdemes felidézni, hogy a HVG-nek még ennél is pontosabban fogalmazott: a szeptember végi interjúban azt mondta, „április 13-a után azonban vége lesz az egésznek, úgy, mintha valaki fel- vagy lekapcsolná a villanyt”

Ezzel pedig beismerte, hogy Magyar Péternek és a Tisza Pártnak drukkol. 

Ez nem is véletlen, hiszen amíg a Fidesz van kormányon, addig Ukrajnának esélye sincs arra, hogy az EU tagja legyen.

Nyitókép: Képernyőfotó

tapir32
2026. január 28. 21:13
Szabadságot és békét Ukrajnának! Le a Zselenszkij juntával! A Zselenszkij diktatúra az ellenzékieket megfenyegette, bebörtönöztette, megkínoztatta, a frontra vitette és/vagy kivégeztette. A Zselenszkij diktatúra a kisebbségeket bántalmazza, totális a cenzúra és minden békét vagy tűzszünetet akaró, kritikus vagy ellenzéki megnyilvánulást betiltott. Zselenszkij és bandája az ukrán menekülteket az Ukrajnában maradt rokonaikkal zsarolja. Az ukrajnai korrupció egyik fő haszonélvezője Zselenszkij és bandája. A világ legkorruptabb országa Ukrajna. Zselenszkij és bűntársai az ukrán katonák halálán nyerészkednek.
Válasz erre
0
1
tapir32
2026. január 28. 21:12
A renitens EU tagállamok nem álltak be a háború ellenzői, a Patrióták és Orbán Viktor mögé. Józan ésszel és az európai kultúra értékei alapján az volt az elvárható, hogy az EU mielőbbi békét akar ahelyett, hogy kiélezi és elmélyíti a konfliktust és bármi áron támogatja a háborút. Azt a problémát kell megoldani, hogy az ukrán nép ne nyomorogjon tovább és ne haljanak meg további százezrek.
Válasz erre
1
1
Madasa Hatter
2026. január 28. 21:12
valaki szóljon neki hogy takarodjon innen a gecibe
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. január 28. 21:11
Ukrajnában pénzen mérik az igazságot. Jogállamról, demokráciáról nem is hallottak.
Válasz erre
0
0
