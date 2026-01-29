Ebbe bele fog remegni a világ: Brüsszelben először mondták ki nyíltan azt, amitől egész Európa rettegett

Most először nyíltan kimondták az európai uniós külügyi tanács ülésén, hogy a közösség nem áll készen a békére, ami azt jelenti, hogy az EU a háborút választja a békével szemben – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Brüsszelben.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az európai uniós külügyi tanácsülés szünetében tartott sajtótájékoztatóján aláhúzta, hogy Brüsszelben mára teljesen eluralkodott a háborús fanatizmus, és a mostani találkozón is rendkívül durva dolgok történtek.