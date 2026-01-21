Csúcstechnológiával demonstrálnak erőt az oroszok: halálosztó öngyilkos robotot villantottak (VIDEÓ)

Az Infostart arról ír, hogy az UMEX 26 bemutató egyik szenzációja az orosz hadipar legújabb terméke, a KUB-2-2E cirkáló lőszer. Hozzáteszik: a Kalasnyikov konszern mérnökei olyan könnyen szállítható és gyorsan bevethető drónt hoztak létre, amelynek vezérlését nagyon nehéz zavarni. Előre beprogramozott koordináták alapján találja meg a célterületét, vagy a saját, elektro-optikai irányító rendszerét használva kutatja fel az ellenséget, írják.

A szárnyak, valamint a vezérsíkok behajthatók és csak az indítás előtt kell szétnyitni azokat. Az mindössze 14,5 kilós eszközt és az ugyancsak kis súlyú kilövőállványt