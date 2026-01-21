Csúcstechnológiával demonstrálnak erőt az oroszok: halálosztó öngyilkos robotot villantottak (VIDEÓ)

Nagy szavak már vannak: az új ukrán védelmi miniszter célja, hogy havonta 50 ezer oroszt öljön meg
Fenyegetőzni már tudnak az ukránok, a kérdés, hogy milyen valóság húzódik a propagandán túl.
Abu Dzabiban megnyílt a hadiipari kiállítás.
Az Infostart arról ír, hogy az UMEX 26 bemutató egyik szenzációja az orosz hadipar legújabb terméke, a KUB-2-2E cirkáló lőszer. Hozzáteszik: a Kalasnyikov konszern mérnökei olyan könnyen szállítható és gyorsan bevethető drónt hoztak létre, amelynek vezérlését nagyon nehéz zavarni. Előre beprogramozott koordináták alapján találja meg a célterületét, vagy a saját, elektro-optikai irányító rendszerét használva kutatja fel az ellenséget, írják.
A szárnyak, valamint a vezérsíkok behajthatók és csak az indítás előtt kell szétnyitni azokat. Az mindössze 14,5 kilós eszközt és az ugyancsak kis súlyú kilövőállványt
akár hátizsákban is hordozhatja a mindössze három fős személyzet
– tudjuk meg.
Hozzáteszik: a katonák a kijelölt terepszakaszt elérve néhány perc alatt harckésszé tudják tenni a robotot és miután kiválasztották, hogy GPS támogatású, vagy anélkül vezérléssel akarják reptetni, már indíthatják is a drónt. A KUB-2-2E összesen 25 percig tud a levegőben maradni, és 140-150 km/h-s sebességgel nagyjából 40 kilométernyire lévő célokat támadhat. Ehhez egy 4,6 kilogramm súlyú
termobárikus robbanófejet kapott, ami főleg a fedezékekben, vagy bunkerekben meghúzódó ellenséges katonákkal szemben hatásos
– derült ki.
Az aeroszolbombának, vagy vákuumbombának is nevezett fegyver két részből áll és a robbanáshoz a környező levegő összes oxigénjét felhasználja miközben nagy kiterjedésű lökéshullámot is előidéz. Elsőként az indító töltet nagyon finom szemcsékből álló aeroszolt juttat a levegőbe, ami lehet tüzelőanyag (pl. benzin) vagy akár állhat apró fémrészecskékből is. A második rész meggyújtja ezt a felhőt, ami hatalmas tűzgömböt és lökéshullámot hoz létre. Felperzseli a környezetét és hosszú percekre lehetetlené teszi, hogy a közelében bárki levegőt vegyen. Az atombomba után ez a legpusztítóbb fegyver a világon. (Infostart)
A célterület felett cirkálva a robot kamerája videót készít, ami alapján a kezelők eldönthetik, hogy mit akarnak elpusztítani. Mivel
elég ha csak a frontvonalaktól több tíz kilométerre indítják,
a katonák viszonylagos biztonságban lehetnek. Ők viszont a robot által közvetített képek segítségével csapást mérhetnek az ellenség drón-egységeire – részletezik.
Hangsúlyozzák: az Army Recognition rendkívül figyelemre méltónak tartja, hogy
az Ukrajnával háborúzó Oroszország egy tekintélyes nemzetközi kiállításon mutatta be a legújabb fejlesztését.
A portál szerint az oroszok ezzel egyrészt azt akarták bizonyítani, hogy
a háború ellenére a fegyvergyártásuk akár még exportálni is képes.
Másrészt jelezni akarták, hogy ők is helyet kérnek maguknak az egyre zsúfoltabb nemzetközi drónpiacon. A pozíciójukat pedig azzal próbálják erősíteni, hogy már harcban kipróbált eszközöket kínálnak – írják.
