Ft
Ft
0°C
-8°C
Ft
Ft
0°C
-8°C
01. 21.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 21.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Brüsszel Von der Leyen Mercosur Magyar Péter

Hatalmas pofon Von der Leyennek: pártállástól függetlenül mondanak nemet a brüsszeli elit terveire

2026. január 21. 09:43

A strasbourgi gazdatüntetés ritka politikai pillanatot hozott el, amikor egymás mellett szólaltak fel olyan szereplők, akik más ügyekben szóba sem állnak egymással. Brüsszel Mercosur-megállapodása azonban elérte azt a pontot, ahol az ideológiai különbségek eltörpülnek a következmények súlya mellett.

2026. január 21. 09:43
null

A strasbourgi Európai Parlament előtt összegyűlt több ezer gazda egyértelmű üzenetet küldött: Brüsszel Mercosur-politikája nemcsak elhibázott, hanem veszélyes is. A demonstráció különlegessége nem pusztán a tömeg nagysága volt, hanem az a politikai összkép, amely a színpadon kirajzolódott. Ritkán fordul elő, hogy zöldpárti és jobboldali képviselők ugyanarra a következtetésre jutnak – most mégis ez történt.

A Mercosur megmutatta, hogy Brüsszel mögött már csak a leghűségesebb bólogatók maradtak, köztük Magyar Péter is.
A Mercosur megmutatta, hogy Brüsszel mögött már csak a leghűségesebb bólogatók maradtak, köztük Magyar Péter is.
Forrás: Attila KISBENEDEK / AFP

Az Euractiv tudósítása szerint a felszólalások során többször is elhangzott: a Mercosur-megállapodás hatása az európai gazdákra már nem ideológiai vita tárgya. Thomas Waitz osztrák zöldpárti EP-képviselő, maga is gazdálkodó, úgy fogalmazott: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér
Tovább a cikkhezchevron

[A Mercosur] nem bal vagy jobb kérdése, hanem a gazdák iránti tisztelet kérdése.

Szavai pontosan rávilágítottak arra, miért jöhetett létre ez a szokatlan politikai együttállás. A tüntetés időzítése sem volt véletlen. Egy nappal azelőtt zajlott, hogy az Európai Parlament arról szavazott: kérjen-e jogi véleményt az uniós bíróságtól a Mercosur-megállapodásról. Egy ilyen lépés hónapokra befagyaszthatná a ratifikációt, és akár változtatásokat is kikényszeríthetne, ha az egyezmény ellentétesnek bizonyulna az uniós szerződésekkel.

A Mercosur körüli ellenállás mögött nagyon is kézzelfogható okok húzódnak meg. A megállapodás – az EU–ukrán egyezménnyel együtt – úgy nyitná meg az uniós piacokat, hogy közben csökkennek az agrártámogatások

Ez azt jelenti, hogy az európai gazdák kevesebb pénzből kénytelenek versenyezni olyan dél-amerikai agráróriásokkal, amelyek lazább környezetvédelmi és állatjóléti szabályok mellett termelnek.

Ez az egyenlőtlen versenyhelyzet az, ami Strasbourgba vitte a gazdákat – és ami miatt a politikai paletta különböző pontjain álló képviselők ugyanarra a színpadra kényszerültek. A felszólalók jelentős része a jobboldali frakciókból érkezett, az Európai Konzervatívok és Reformistáktól kezdve a Patrióták képviselőin át egészen a Szuverén Nemzetek Európájához tartozó politikusokig. 

Feltűnő volt ugyanakkor, hogy az Európai Néppárt – amely gyakran „a gazdák pártjaként” hivatkozik magára – alig képviseltette magát.

Amikor Brüsszel mögött már csak a fegyelem marad

Mindez éles kontrasztban áll azokkal a politikusokkal, akik továbbra is reflexből igazodnak Brüsszel döntéseihez. Magyar Péter a Mercosur-ügyben látványos kettős beszédet folytat. 

Miközben a gazdák között jelenik meg és közösségi médiás jelenetekkel igyekszik rokonszenvet gyűjteni, politikailag nem hajlandó szembemenni azzal az iránnyal, amelyet Ursula von der Leyen és a brüsszeli nagykoalíció képvisel.

Ezt is ajánljuk a témában

Pedig a lehetőség adott lenne a valódi cselekvésre. Január 22-én az Európai Parlament szavaz a Patrióták Európáért frakció által kezdeményezett bizalmatlansági indítványról Ursula von der Leyennel szemben. Ez az a pont, ahol nem elég annyit mondani, hogy nem támogatjuk a Mercosurt. Ott kell lenni a vitákban, fel kell szólalni, és  meg kell hozni azokat a döntéseket, amelyek ténylegesen fékezhetik Brüsszel jelenlegi irányvonalát.

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. január 21. 12:02
koveteljek ursula es bandajanak lemonasat a Gazdak !
Válasz erre
1
0
monuskaroly
2026. január 21. 11:34
A nemzeti parlamenteknek is jóvá kell hagyni ezt a szart, hiába előlegezték meg Ursuláék. Az otthoni képviselők sok országban nem fogják elfogadni, az biztos!!!
Válasz erre
3
0
renoman
2026. január 21. 11:20
Beteg, aberrált emberek irányítják az uniót, buzeránsokkal és kvótakurvákkal nem lehetett más a végeredmény, mint a teljes csőd minden téren.
Válasz erre
4
0
Gubbio
•••
2026. január 21. 11:10 Szerkesztve
Ez lett az EU-ból, amikor a hatalmat a férfiak egy olyan nő kezébe adták, aki nem tanult meg főzni. Merkel korábban Németországban, Kajla és a többiek az EU vezetésében - a kvótakövetelményeket ki kell elégíteni. Amúgy minden tisztelet a nőknek, akik tudják, hol a helyük. És ugyanúgy, a férfiaknak.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!