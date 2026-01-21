Hatalmas pofon Von der Leyennek: pártállástól függetlenül mondanak nemet a brüsszeli elit terveire

A strasbourgi Európai Parlament előtt összegyűlt több ezer gazda egyértelmű üzenetet küldött: Brüsszel Mercosur-politikája nemcsak elhibázott, hanem veszélyes is. A demonstráció különlegessége nem pusztán a tömeg nagysága volt, hanem az a politikai összkép, amely a színpadon kirajzolódott. Ritkán fordul elő, hogy zöldpárti és jobboldali képviselők ugyanarra a következtetésre jutnak – most mégis ez történt.

A Mercosur megmutatta, hogy Brüsszel mögött már csak a leghűségesebb bólogatók maradtak, köztük Magyar Péter is.

Forrás: Attila KISBENEDEK / AFP

Az Euractiv tudósítása szerint a felszólalások során többször is elhangzott: a Mercosur-megállapodás hatása az európai gazdákra már nem ideológiai vita tárgya. Thomas Waitz osztrák zöldpárti EP-képviselő, maga is gazdálkodó, úgy fogalmazott: