Hatalmas pofon Von der Leyennek: pártállástól függetlenül mondanak nemet a brüsszeli elit terveire
2026. január 21. 09:43
A strasbourgi gazdatüntetés ritka politikai pillanatot hozott el, amikor egymás mellett szólaltak fel olyan szereplők, akik más ügyekben szóba sem állnak egymással. Brüsszel Mercosur-megállapodása azonban elérte azt a pontot, ahol az ideológiai különbségek eltörpülnek a következmények súlya mellett.
2026. január 21. 09:43
A strasbourgi Európai Parlament előtt összegyűlt több ezer gazda egyértelmű üzenetet küldött: Brüsszel Mercosur-politikája nemcsak elhibázott, hanem veszélyes is. A demonstráció különlegessége nem pusztán a tömeg nagysága volt, hanem az a politikai összkép, amely a színpadon kirajzolódott. Ritkán fordul elő, hogy zöldpárti és jobboldali képviselők ugyanarra a következtetésre jutnak – most mégis ez történt.
Az Euractiv tudósítása szerint a felszólalások során többször is elhangzott: a Mercosur-megállapodás hatása az európai gazdákra már nem ideológiai vita tárgya. Thomas Waitz osztrák zöldpárti EP-képviselő, maga is gazdálkodó, úgy fogalmazott:
[A Mercosur] nem bal vagy jobb kérdése, hanem a gazdák iránti tisztelet kérdése.
Szavai pontosan rávilágítottak arra, miért jöhetett létre ez a szokatlan politikai együttállás. A tüntetés időzítése sem volt véletlen. Egy nappal azelőtt zajlott, hogy az Európai Parlament arról szavazott: kérjen-e jogi véleményt az uniós bíróságtól a Mercosur-megállapodásról. Egy ilyen lépés hónapokra befagyaszthatná a ratifikációt, és akár változtatásokat is kikényszeríthetne, ha az egyezmény ellentétesnek bizonyulna az uniós szerződésekkel.
A Mercosur körüli ellenállás mögött nagyon is kézzelfogható okok húzódnak meg. A megállapodás – az EU–ukrán egyezménnyel együtt – úgy nyitná meg az uniós piacokat, hogy közben csökkennek az agrártámogatások.
Ez azt jelenti, hogy az európai gazdák kevesebb pénzből kénytelenek versenyezni olyan dél-amerikai agráróriásokkal, amelyek lazább környezetvédelmi és állatjóléti szabályok mellett termelnek.
Ez az egyenlőtlen versenyhelyzet az, ami Strasbourgba vitte a gazdákat – és ami miatt a politikai paletta különböző pontjain álló képviselők ugyanarra a színpadra kényszerültek. A felszólalók jelentős része a jobboldali frakciókból érkezett, az Európai Konzervatívok és Reformistáktól kezdve a Patrióták képviselőin át egészen a Szuverén Nemzetek Európájához tartozó politikusokig.
Feltűnő volt ugyanakkor, hogy az Európai Néppárt – amely gyakran „a gazdák pártjaként” hivatkozik magára – alig képviseltette magát.
Miközben a gazdák között jelenik meg és közösségi médiás jelenetekkel igyekszik rokonszenvet gyűjteni, politikailag nem hajlandó szembemenni azzal az iránnyal, amelyet Ursula von der Leyen és a brüsszeli nagykoalíció képvisel.
Magyar Péterék csak akkor tudnának valódi eredményt felmutatni, ha támogatnák a Patrióták bizalmatlansági indítványát – ezt azonban a Tisza elnöke nem engedheti meg magának.
Pedig a lehetőség adott lenne a valódi cselekvésre. Január 22-én az Európai Parlament szavaz a Patrióták Európáért frakció által kezdeményezett bizalmatlansági indítványról Ursula von der Leyennel szemben. Ez az a pont, ahol nem elég annyit mondani, hogy nem támogatjuk a Mercosurt. Ott kell lenni a vitákban, fel kell szólalni, és meg kell hozni azokat a döntéseket, amelyek ténylegesen fékezhetik Brüsszel jelenlegi irányvonalát.