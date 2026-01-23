Bemutatták a bizonyítékot: ezért nem tud még mindig megegyezni Ukrajna és Oroszország

Zelenszkij azt mondta: nem lát okot arra, hogy Putyinnak ajándékozza a földet. Donyeck egyike annak a négy ukrán régiónak, amelyeket Moszkva 2022-ben annektált, habár Kijev és a nyugati országok a népszavazásokat álságosnak minősítettek.

A legtöbb ország Ukrajna részének ismeri el Donyecket. Putyin szerint viszont Donyeck Oroszország „történelmi területeinek” része.

Donyeck Kijev által még mindig birtokolt része magában foglalja Szlovjanszkot és Kramatorszkot, az „erődvárosokat”, amelyek egy erősen megerősített védelmi vonal részét képezik, beleértve a körülöttük található árkokat, páncéltörő akadályokat, bunkereket és aknamezőket. Kijev létfontosságúnak tekinti a városokat Ukrajna többi részének védelme szempontjából, mivel Donyecktől nyugatra fekvő terület sokkal síkabb, ami megkönnyíti Oroszország számára az előrenyomulást és a Dnyipro folyó keleti partján lévő területek elfoglalását.

Zelenszkij szerint Donyeck teljes ellenőrzésének feladása platformot adna Oroszországnak arra, hogy mélyebb támadásokat indítson Ukrajnában. Attól tart, hogy Oroszország egy esetleges békemegállapodás után újra felfegyverkezne, és valamikor Donyecket arra használná fel, hogy nyugat felé nyomuljon.

A Reuters emlékeztet: mindkét fél súlyos veszteségeket szenvedett, és hatalmas mennyiségű pénzt és felszerelést költött a Donyeckért folytatott harcra, beleértve Bahmut városát is, ahol Oroszország több tízezer katonát vetett be.