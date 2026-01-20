Bajban Ukrajna: a legrosszabbkor jött a transzatlanti vita Kijevnek

Az ukránok alaposan átvizsgálták Magyarországot – erre a következtetésre jutottak
Kijevnek sürgősen szüksége lenne az amerikaiak által gyártott légvédédelmi rakétákra, de az európaiak nem tudják neki biztosítani.
Az EU 60 milliárd eurót (70 milliárd dollárt) szán Ukrajna védelmére a decemberben elfogadott 90 milliárd eurós támogatási csomag részeként, ami példátlan összeg, és az európai vezetők reményei szerint ez segíteni fogja az ukrán hadsereg 2026-os folyamatos működését.
A Kyiv Independent által megtekintett dokumentumok szerint azonban az unió vagy nem képes felvenni a versenyt az amerikai gyártmányú rendszerekkel, vagy nem tudja azokat elég gyorsan gyártani, ideértve a Patriot légvédelmi rendszerekhez hasonló kulcsfontosságú légvédelmi technológiákat, valamint az ukrán F-16-os repülőgépflotta lőszereit és pótalkatrészeit.
Németország és Hollandia szerint a védelemre szánt pénznek akár egynegyede is az EU-n kívül gyártott fegyverekre kell fordítódnia, lehetővé téve Ukrajna számára, hogy ezeket a kulcsfontosságú képességeket nem uniós forrásokból, elsősorban az Egyesült Államokból szerezze be.
Ukrajna függése az amerikai fegyverzettől rávilágít az EU-országok nehéz helyzetére, amelyek szintén amerikai technológiától függenek Kijev támogatásában.
A Grönland miatti transzatlanti vita Ukrajna számára kritikus időpontban jön. Az ország sok éve nem látott hideg télnek néz elébe, a hőmérséklet mínusz 20 Celsius-fok alá süllyed. Oroszország módszeresen megsemmisítette az ország polgári energiainfrastruktúrájának nagy részét, ami az országot humanitárius válság szélére sodorta.
Zelenszkij január 16-án közölte, hogy jelentős légvédelmi segélycsomag érkezett Ukrajnába, de Oroszország várhatóan további nagyszabású támadásokat fog végrehajtani az ország energiainfrastruktúrája ellen, ami tovább fogja kimeríteni a légvédelmi készleteket.
Ukrajna többször kijelentette, hogy az amerikai gyártmányú Patriot rendszerek és a hozzájuk tartozó légvédelmi elfogórakéták pótolhatatlanok. Különösen értékesek a kifinomult Patriot PAC-3 elfogórakéták, amelyek Ukrajna leghatékonyabb védelmét jelentik a ballisztikus rakéták ellen.
Bár a SAMP/T néven ismert francia-olasz közös rendszer is ballisztikus rakéták elleni védelmet nyújt az Európai Politikai Intézet által készülő tanulmány szerint a bonyolult gyártási megállapodás miatt 2022-ben, Oroszország Ukrajna elleni teljes körű inváziója óta egyetlen egységet sem gyártottak.
Ráadásul a valós körülmények között Ukrajna saját rendszerei sem bizonyultak olyan hatékonynak az orosz ballisztikus rakéták elfogásában, mint az amerikai gyártmányú Patriot PAC-3. Ukrajna emellett nagyban támaszkodik az amerikai jelzésfelderítésre és az amerikai műholdakra, amelyekhez Kijev európai szövetségesei nem rendelkeznek hasonló képességekkel.
Nagy kérdés, hogyan fogja tudni pótolni a rendszereket.
