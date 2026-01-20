Ft
Ft
0°C
-8°C
Ft
Ft
0°C
-8°C
01. 21.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 21.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
patriot ballisztikus rakéta kijev eu ukrajna oroszország

Bajban Ukrajna: a legrosszabbkor jött a transzatlanti vita Kijevnek

2026. január 20. 12:37

Kijevnek sürgősen szüksége lenne az amerikaiak által gyártott légvédédelmi rakétákra, de az európaiak nem tudják neki biztosítani.

2026. január 20. 12:37
null

Az EU 60 milliárd eurót (70 milliárd dollárt) szán Ukrajna védelmére a decemberben elfogadott 90 milliárd eurós támogatási csomag részeként, ami példátlan összeg, és az európai vezetők reményei szerint ez segíteni fogja az ukrán hadsereg 2026-os folyamatos működését.

A Kyiv Independent által megtekintett dokumentumok szerint azonban az unió vagy nem képes felvenni a versenyt az amerikai gyártmányú rendszerekkel, vagy nem tudja azokat elég gyorsan gyártani, ideértve a Patriot légvédelmi rendszerekhez hasonló kulcsfontosságú légvédelmi technológiákat, valamint az ukrán F-16-os repülőgépflotta lőszereit és pótalkatrészeit.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér
Tovább a cikkhezchevron

Németország és Hollandia szerint a védelemre szánt pénznek akár egynegyede is az EU-n kívül gyártott fegyverekre kell fordítódnia, lehetővé téve Ukrajna számára, hogy ezeket a kulcsfontosságú képességeket nem uniós forrásokból, elsősorban az Egyesült Államokból szerezze be.

Ukrajna függése az amerikai fegyverzettől rávilágít az EU-országok nehéz helyzetére, amelyek szintén amerikai technológiától függenek Kijev támogatásában.

A Grönland miatti transzatlanti vita Ukrajna számára kritikus időpontban jön. Az ország sok éve nem látott hideg télnek néz elébe, a hőmérséklet mínusz 20 Celsius-fok alá süllyed. Oroszország módszeresen megsemmisítette az ország polgári energiainfrastruktúrájának nagy részét, ami az országot humanitárius válság szélére sodorta. 

Zelenszkij január 16-án közölte, hogy jelentős légvédelmi segélycsomag érkezett Ukrajnába, de Oroszország várhatóan további nagyszabású támadásokat fog végrehajtani az ország energiainfrastruktúrája ellen, ami tovább fogja kimeríteni a légvédelmi készleteket.

Ukrajna többször kijelentette, hogy az amerikai gyártmányú Patriot rendszerek és a hozzájuk tartozó légvédelmi elfogórakéták pótolhatatlanok. Különösen értékesek a kifinomult Patriot PAC-3 elfogórakéták, amelyek Ukrajna leghatékonyabb védelmét jelentik a ballisztikus rakéták ellen.

Bár a SAMP/T néven ismert francia-olasz közös rendszer is ballisztikus rakéták elleni védelmet nyújt az Európai Politikai Intézet által készülő tanulmány szerint a bonyolult gyártási megállapodás miatt 2022-ben, Oroszország Ukrajna elleni teljes körű inváziója óta egyetlen egységet sem gyártottak.

Ráadásul a valós körülmények között Ukrajna saját rendszerei sem bizonyultak olyan hatékonynak az orosz ballisztikus rakéták elfogásában, mint az amerikai gyártmányú Patriot PAC-3. Ukrajna emellett nagyban támaszkodik az amerikai jelzésfelderítésre és az amerikai műholdakra, amelyekhez Kijev európai szövetségesei nem rendelkeznek hasonló képességekkel.

Nagy kérdés, hogyan fogja tudni pótolni a rendszereket.

Nyitókép: Jens Büttner / POOL / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zsuzsa-963
2026. január 21. 10:05
A Teanszatlanti vita a legjobbkor jött, mert Nyugat-Európa lakossága kezd kijózanodni, hogy a pénz nem egy feneketlen, korrupt teknőbe kell hányni.
Válasz erre
0
0
Teréz Pitykéz
2026. január 20. 19:34
Harcoljatok már még gyorsabban… haladjunk már! Nyugati technologia nem bír az Orosz mosógép alkatrészekkel…
Válasz erre
0
0
Treeoflife
2026. január 20. 19:07
bbalu56 2026. január 20. 18:42 • Szerkesztve "Fagyjanak meg ! Fagyjon meg az egész kurva ukrajna mindenestül !! ŐK VÁLASZTOTTÁK MEG A PŐCSZONGORISTÁT MOST VISELJÉK A KÖVETKEZMÉNYEKET !!!" Mert megígért mindent, békét az oroszokkal, rendezi velük a kapcsolatot. Pontosan úgy ígért, ahogy most MP teszi. A támogatóik még mindig nem látják a kettő közötti összefüggést.
Válasz erre
1
0
bbalu56
•••
2026. január 20. 18:42 Szerkesztve
Fagyjanak meg ! Fagyjon meg az egész kurva ukrajna mindenestül !! ŐK VÁLASZTOTTÁK MEG A PŐCSZONGORISTÁT MOST VISELJÉK A KÖVETKEZMÉNYEKET !!!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!