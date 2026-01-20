Bajban Ukrajna: a legrosszabbkor jött a transzatlanti vita Kijevnek

Az EU 60 milliárd eurót (70 milliárd dollárt) szán Ukrajna védelmére a decemberben elfogadott 90 milliárd eurós támogatási csomag részeként, ami példátlan összeg, és az európai vezetők reményei szerint ez segíteni fogja az ukrán hadsereg 2026-os folyamatos működését.

A Kyiv Independent által megtekintett dokumentumok szerint azonban az unió vagy nem képes felvenni a versenyt az amerikai gyártmányú rendszerekkel, vagy nem tudja azokat elég gyorsan gyártani, ideértve a Patriot légvédelmi rendszerekhez hasonló kulcsfontosságú légvédelmi technológiákat, valamint az ukrán F-16-os repülőgépflotta lőszereit és pótalkatrészeit.