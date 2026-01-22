Az Egyesült Államokban mindenki Orbán Viktor következő lépését figyeli – Európában már nagyon félnek

Bezzeg Románia: amíg Orbán Viktor alapítóként vesz részt a Béketanácsban, Bukarest bejelentette, hogy távol maradnak
Románia az „elemző várakozás” állapotában van.
Donald Trump szerint történelmi tett, hogy a magyar miniszterelnök is csatlakozott a Béketanácshoz, a franciák és a németek viszont a veszélyes precedens miatt aggódnak.
Donald Trump amerikai elnök a davosi Világgazdasági Fórumon bemutatta új, nemzetközi konfliktusokat kezelő Béketanács kezdeményezését – írja a Financial Times.
Orbán Viktor magyar miniszterelnök az egyetlen EU-s vezetőként fogadta el a meghívást; Trump ezt történelmi lépésnek nevezte a közel-keleti béke érdekében.
Az európai vezetők többsége – például Emmanuel Macron francia elnök és Friedrich Merz német kancellár – aggályokat fogalmaztak meg Trump széleskörű vétójoga miatt, ezért nem csatlakoznak.
A The New York Times cikke rámutat: a kezdeményezés célja a globális konfliktusok kezelése, de több szakértő – köztük Marc Weller cambridge-i professzor – szerint ez aláássa az ENSZ szerepét és veszélyes precedenst teremt egyetlen vezető dominanciájával.
