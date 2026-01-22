Ft
Rendkívüli!

Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

Hírek
Vélemények
Hetilap
emmanuel macron friedrich merz Béketanács Magyarország donald trump Egyesült Államok orbán viktor

Az Egyesült Államokban mindenki Orbán Viktor következő lépését figyeli – Európában már nagyon félnek

2026. január 22. 10:30

Donald Trump szerint történelmi tett, hogy a magyar miniszterelnök is csatlakozott a Béketanácshoz, a franciák és a németek viszont a veszélyes precedens miatt aggódnak.

2026. január 22. 10:30
null

Donald Trump amerikai elnök a davosi Világgazdasági Fórumon bemutatta új, nemzetközi konfliktusokat kezelő Béketanács kezdeményezését – írja a Financial Times.

A lap kiemeli,

Orbán Viktor magyar miniszterelnök az egyetlen EU-s vezetőként fogadta el a meghívást; Trump ezt történelmi lépésnek nevezte a közel-keleti béke érdekében. 

Az európai vezetők többsége – például Emmanuel Macron francia elnök és Friedrich Merz német kancellár – aggályokat fogalmaztak meg Trump széleskörű vétójoga miatt, ezért nem csatlakoznak.

A The New York Times cikke rámutat: a kezdeményezés célja a globális konfliktusok kezelése, de több szakértő – köztük Marc Weller cambridge-i professzor – szerint ez aláássa az ENSZ szerepét és veszélyes precedenst teremt egyetlen vezető dominanciájával.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

