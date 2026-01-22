Ft
Ft
0°C
-8°C
Ft
Ft
0°C
-8°C
01. 22.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 22.
csütörtök
Rendkívüli!

Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

Hírek
Vélemények
Hetilap
béketanács románia donald trump orbán viktor

Bezzeg Románia: amíg Orbán Viktor alapítóként vesz részt a Béketanácsban, Bukarest bejelentette, hogy távol maradnak

2026. január 22. 09:00

Románia az „elemző várakozás” állapotában van.

2026. január 22. 09:00
null

Románia egyelőre nem csatlakozik a Béketanácshoz, mivel az államnak nincs 1 milliárd dollárja a belépési díj megfizetéséhez – közölte az Antena 3 helyi tévécsatorna csütörtöki adásában, forrásaira hivatkozva. Az információk szerint Románia az „elemző várakozás” állapotában van. Nicusor Dan román államfő kezdeményezte „a Béketanács charta tartalmának mélyreható elemzését a ország által vállalt nemzetközi kötelezettségek tekintetében”.

Ezenkívül az országnak nincs „pénzügyi alapja” a tanácshoz való csatlakozáshoz. Korábban Dan üdvözölte Donald Trump amerikai elnök kezdeményezését a gázai helyzet rendezésére létrehozandó Béketanács létrehozásáról. Romániát meghívták a részvételre. Az Antena 3 információi szerint azonban az államfő nem utazik Davosba, ahol a tanács alapokmányát jóváhagyhatják.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Kiderült: ezért mérik a közvélemény-kutatók a Tisza magabiztos vezetését

Kiderült: ezért mérik a közvélemény-kutatók a Tisza magabiztos vezetését
Tovább a cikkhezchevron

A Béketanácsba való belépésre szóló meghívót számos külföldi vezetőnek elküldték, köztük Oroszország elnökének, Vlagyimir Putyinnak. Az orosz vezető szóvivője, Dmitrij Peszkov közölte, hogy a javaslatot vizsgálják. Trump szándéka, hogy elnöke legyen ennek a nemzetközi szervnek, amely Izrael és a radikális palesztin mozgalom, a Hamász közötti megállapodásoknak megfelelően átveszi a Gázai övezet irányítását.

Az amerikai elnök január 22-én, a Davosban megrendezett Világgazdasági Fórumon tervezi jóváhagyni a tanács hatáskörét és alapokmányát, ahová Orbán Viktor miniszterelnököt is meghívta. Mint ismert az amerikai elnök alapító tagnak kérte fel a magyar kormányfőt, hogy vegyen részt a Béketanács munkájában, így hazánknak a többi alapítóhoz hasonlóan nem jár pénzügyi teherrel a szervezetben való részvétel. 

(MTI/Mandiner)

Nyitókép forrása: Oliver Contreras / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 30 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
BLALI
2026. január 22. 16:34
1 milliard dollar nem 1 millio ,azaz 1000-szer tobb
Válasz erre
0
0
csulak
•••
2026. január 22. 16:17 Szerkesztve
az olahok mint mindig megvarjak ,hogy ki a nyero, es csak aztan lepnek az oldalara, gerinctelen , sunyi nepseg
Válasz erre
0
0
auditorium
2026. január 22. 11:01
1 millió dollar a "belèpési dij" a Béketanácsba. Románia időt kér, nekik nincs ennyi összeg erre. Mo. vállalja, bár a cikk végén az áll, hogy mégsem kell befizetni az 1 millió dollárt. Ki érti ezt ?
Válasz erre
0
0
Tippmann-M4-223
2026. január 22. 10:39
bekeev-2025-nek Vlad Tepes ivadéka, te csak azon törd a fejed, hogy ismét időben hátba szúrjátok és eláruljátok a szövetségeseteket. Időbe álljatok át ismét! Ez a történelmetek. A kullancsok nem mellékesen ti voltatok és vagytok. Magyarországon már több száz éves államiság volt, amikor ti még a faágakon ugráltatok. Az egész történelmetek rablásból, árulásból, gyilkolásból áll. Ugatsz, hogy Trianonban nem tudtuk megvédeni az országunkat.................... Igen, a moslék komcsi király (Károlyí) leszerelte az első VH után a honvédséget, gyakorlatilag védtelenné tette az országot kiszolgáltatta a vörösterrornak. Aztán jöttetek ti tetves gyilkosok. végig gyilkoltátok, terrorizáltátok az országunkat. Vittetek, raboltatok amit csak értetek. Ezek vagytok ti. Nincs ez nektek elfelejtve. Erdély sosem lesz román, bármennyi tetves oláh is költözzön oda.........................................
Válasz erre
9
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!