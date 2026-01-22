Bezzeg Románia: amíg Orbán Viktor alapítóként vesz részt a Béketanácsban, Bukarest bejelentette, hogy távol maradnak

Románia egyelőre nem csatlakozik a Béketanácshoz, mivel az államnak nincs 1 milliárd dollárja a belépési díj megfizetéséhez – közölte az Antena 3 helyi tévécsatorna csütörtöki adásában, forrásaira hivatkozva. Az információk szerint Románia az „elemző várakozás” állapotában van. Nicusor Dan román államfő kezdeményezte „a Béketanács charta tartalmának mélyreható elemzését a ország által vállalt nemzetközi kötelezettségek tekintetében”.

Ezenkívül az országnak nincs „pénzügyi alapja” a tanácshoz való csatlakozáshoz. Korábban Dan üdvözölte Donald Trump amerikai elnök kezdeményezését a gázai helyzet rendezésére létrehozandó Béketanács létrehozásáról. Romániát meghívták a részvételre. Az Antena 3 információi szerint azonban az államfő nem utazik Davosba, ahol a tanács alapokmányát jóváhagyhatják.