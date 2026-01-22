Bezzeg Románia: amíg Orbán Viktor alapítóként vesz részt a Béketanácsban, Bukarest bejelentette, hogy távol maradnak

Megvan a válasz az egymilliárd dolláros kérdésre: az éjszaka leple alatt kiderült valami nagyon fontos a Trump által összehívott Béketanácsról
Kijött az új Magyar Közlöny, egy nagyon érdekes részlettel.
Románia az „elemző várakozás” állapotában van.
Románia egyelőre nem csatlakozik a Béketanácshoz, mivel az államnak nincs 1 milliárd dollárja a belépési díj megfizetéséhez – közölte az Antena 3 helyi tévécsatorna csütörtöki adásában, forrásaira hivatkozva. Az információk szerint Románia az „elemző várakozás” állapotában van. Nicusor Dan román államfő kezdeményezte „a Béketanács charta tartalmának mélyreható elemzését a ország által vállalt nemzetközi kötelezettségek tekintetében”.
Ezenkívül az országnak nincs „pénzügyi alapja” a tanácshoz való csatlakozáshoz. Korábban Dan üdvözölte Donald Trump amerikai elnök kezdeményezését a gázai helyzet rendezésére létrehozandó Béketanács létrehozásáról. Romániát meghívták a részvételre. Az Antena 3 információi szerint azonban az államfő nem utazik Davosba, ahol a tanács alapokmányát jóváhagyhatják.
A Béketanácsba való belépésre szóló meghívót számos külföldi vezetőnek elküldték, köztük Oroszország elnökének, Vlagyimir Putyinnak. Az orosz vezető szóvivője, Dmitrij Peszkov közölte, hogy a javaslatot vizsgálják. Trump szándéka, hogy elnöke legyen ennek a nemzetközi szervnek, amely Izrael és a radikális palesztin mozgalom, a Hamász közötti megállapodásoknak megfelelően átveszi a Gázai övezet irányítását.
Az amerikai elnök január 22-én, a Davosban megrendezett Világgazdasági Fórumon tervezi jóváhagyni a tanács hatáskörét és alapokmányát, ahová Orbán Viktor miniszterelnököt is meghívta. Mint ismert az amerikai elnök alapító tagnak kérte fel a magyar kormányfőt, hogy vegyen részt a Béketanács munkájában, így hazánknak a többi alapítóhoz hasonlóan nem jár pénzügyi teherrel a szervezetben való részvétel.
(MTI/Mandiner)
Nyitókép forrása: Oliver Contreras / AFP
