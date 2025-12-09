Ft
Hírek
Vélemények
Alex Karp arrogancia Palantir

Úgy pörgött a székben a rejtélyes amerikai techguru, hogy arra nehéz magyarázatot adni – mégis megpróbálták (VIDEÓ)

2025. december 09. 11:47

Alex Karp legutóbbi fellépése a DealBook Summit színpadán pillanatok alatt mémmé vált, miután láthatóan képtelen volt egy helyben maradni. A Palantir vezére mindezt egy neurodivergens ösztöndíjprogram bejelentésével koronázta meg, miközben továbbra is magabiztosan vállalja, hogy sokak szerint „arrogáns seggfej”.

2025. december 09. 11:47
null

Alex Karp legfrissebb interjúszereplése ismét megmutatta, miért vált a technológiai világ egyik legkülönösebb figurájává. A Palantir vezére a színpadon annyira intenzíven fészkelődött, előre-hátra dőlt és szorongatta a szék karfáját, hogy a nézők egy része már olyan megjegyzéseket is tett: mintha valami erősebb hajtotta volna belülről. A Business Insider felidézte, hogy a mozdulatok miatt az internetet elárasztották a találgatások, mire a cég gyorsan bejelentette a Neurodivergent Fellowship elindítását, amely toborzási útvonal azoknak, akik „képtelenek nyugton ülni, vagy gyorsabban gondolkodnak, mint ahogy beszélni tudnak”.

A Palantir-vezér Alex Karp annyira nyugtalanul fészkelődött, hogy többen is drogokra emlékeztető jeleket emlegettek
A Palantir-vezér Alex Karp annyira nyugtalanul fészkelődött, hogy többen is drogokra emlékeztető jeleket emlegettek
Forrás: Brendan SMIALOWSKI / AFP

A Palantir vezér arroganciája, mint munkamódszer

Az AOL által idézett DealBook-beszélgetésben Karp nem cáfolta a róla elhangzó kritikákat. Elmondása szerint gyakran nevezik „arrogáns seggfejnek”, amit ő csak ennyivel intézett el:

„Oké, nagyszerű. Tudod mit? Ítéljetek meg az eredményeim alapján.

A színpadi energiái – az előrehajlás, az élénk gesztusok, a túlcsorduló magabiztosság – tökéletesen illusztrálták, mire gondol. Karp szerint az arrogancia valójában túlélési stratégia: a cég döntései – az ontológiaépítéstől a direkt tőzsdei listingig – korábban mind nevetség tárgyát képezték, mostanra viszont azok kerültek bajba, akik a „józan” utat választva más irányba fordultak. 

Ehhez szerinte nélkülözhetetlen a vállalaton belüli „iszonyúan fájdalmas laposság”, amely lehetővé teszi, hogy naponta szembesüljön saját tévedéseivel.

A gyors agyúak toborzása és a virális jelenet utóélete

A Business Insider beszámolója szerint a Neurodivergent Fellowship részben reagálás a virális videóra, amelyben Karp képtelen egy helyben ülni. A program akár 200 ezer dolláros fizetést kínál, és a végső interjút maga Karp vezeti. Az X-en közzétett üzenetében úgy fogalmazott: 

A neurálisan divergens (mint én magam) aránytalanul nagy mértékben fogja alakítani Amerika jövőjét.

Karp ugyan nem részletezett diagnózist, de korábban beszélt diszlexiájáról, és kijelentette: 

Nem vagyok mindenkinek a csésze teája, de a legtöbb napon szeretek önmagam lenni.

A videó és az ösztöndíj bejelentése együtt pedig ismét bebizonyította, hogy a vezér valahogy mindig képes olyan hullámokat kelteni, amelyek egyszerre osztják meg, szórakoztatják és felkavarják a közvéleményt.

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP

Összesen 12 komment

Sorrend:
T. Péter
2025. december 09. 13:30
"Nem vagyok mindenkinek a csésze teája, de a legtöbb napon szeretek önmagam lenni." Bravó, Mandiner.
Válasz erre
0
0
Nasi12
•••
2025. december 09. 13:01 Szerkesztve
Tiszta Palkovics Innovációs miniszterünk😀
Válasz erre
0
0
nuevoreynuevaley
2025. december 09. 12:53
ez ki, azon kivul hogy egy zsido ?
Válasz erre
0
0
ügyvéd
2025. december 09. 12:40
Musk ketamint tol, ő valszeg mást, de ezek nélkül úgy látszik nem megy,
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!