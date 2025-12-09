Úgy pörgött a székben a rejtélyes amerikai techguru, hogy arra nehéz magyarázatot adni – mégis megpróbálták (VIDEÓ)
2025. december 09. 11:47
Alex Karp legutóbbi fellépése a DealBook Summit színpadán pillanatok alatt mémmé vált, miután láthatóan képtelen volt egy helyben maradni. A Palantir vezére mindezt egy neurodivergens ösztöndíjprogram bejelentésével koronázta meg, miközben továbbra is magabiztosan vállalja, hogy sokak szerint „arrogáns seggfej”.
2025. december 09. 11:47
Alex Karp legfrissebb interjúszereplése ismét megmutatta, miért vált a technológiai világ egyik legkülönösebb figurájává. A Palantir vezére a színpadon annyira intenzíven fészkelődött, előre-hátra dőlt és szorongatta a szék karfáját, hogy a nézők egy része már olyan megjegyzéseket is tett: mintha valami erősebb hajtotta volna belülről. A Business Insider felidézte, hogy a mozdulatok miatt az internetet elárasztották a találgatások, mire a cég gyorsan bejelentette a Neurodivergent Fellowship elindítását, amely toborzási útvonal azoknak, akik „képtelenek nyugton ülni, vagy gyorsabban gondolkodnak, mint ahogy beszélni tudnak”.
A Palantir vezér arroganciája, mint munkamódszer
Az AOL által idézett DealBook-beszélgetésben Karp nem cáfolta a róla elhangzó kritikákat. Elmondása szerint gyakran nevezik „arrogáns seggfejnek”, amit ő csak ennyivel intézett el:
„Oké, nagyszerű. Tudod mit? Ítéljetek meg az eredményeim alapján.
A színpadi energiái – az előrehajlás, az élénk gesztusok, a túlcsorduló magabiztosság – tökéletesen illusztrálták, mire gondol. Karp szerint az arrogancia valójában túlélési stratégia: a cég döntései – az ontológiaépítéstől a direkt tőzsdei listingig – korábban mind nevetség tárgyát képezték, mostanra viszont azok kerültek bajba, akik a „józan” utat választva más irányba fordultak.
Ehhez szerinte nélkülözhetetlen a vállalaton belüli „iszonyúan fájdalmas laposság”, amely lehetővé teszi, hogy naponta szembesüljön saját tévedéseivel.
While cross-country skiing this morning, Dr. Karp decided to launch a new program: The Neurodivergent Fellowship.
If you find yourself relating to him in this video — unable to sit still, or thinking faster than you can speak — we encourage you to apply.
Alex Karp, a Palantir egyik tulajdonosa szerint Németországnak szembe kellene néznie végre azzal, hogy a hibás energetika-, bevándorlás- és technológiapolitikai döntései miatt válságban van.
A gyors agyúak toborzása és a virális jelenet utóélete
A Business Insider beszámolója szerint a Neurodivergent Fellowship részben reagálás a virális videóra, amelyben Karp képtelen egy helyben ülni. A program akár 200 ezer dolláros fizetést kínál, és a végső interjút maga Karp vezeti. Az X-en közzétett üzenetében úgy fogalmazott:
A neurálisan divergens (mint én magam) aránytalanul nagy mértékben fogja alakítani Amerika jövőjét.
Karp ugyan nem részletezett diagnózist, de korábban beszélt diszlexiájáról, és kijelentette:
Nem vagyok mindenkinek a csésze teája, de a legtöbb napon szeretek önmagam lenni.
A videó és az ösztöndíj bejelentése együtt pedig ismét bebizonyította, hogy a vezér valahogy mindig képes olyan hullámokat kelteni, amelyek egyszerre osztják meg, szórakoztatják és felkavarják a közvéleményt.