„Nyílt levél Hernádi Zsoltnak

Tisztelt Hernádi Zsolt!

Bizonyára Önhöz is eljutott az a hír, hogy a MOHU egy üresen álló ház esetében is követeli a szemétszállítási díjat. Az ügyet egy férfi hozta nyilvánosságra, akinek a nagymamája meghalt, a házát most senki nem lakja. Az üresen álló házban nyilvánvalóan nem termelődik szemét, a MOHU mégsem hajlandó lemondani a szemétszállítási díjról.

A kérdésem roppant egyszerű: miért?

Önök szerint miért jogszerű kiszámlázni egy olyan szolgáltatást, amely mögött nincs teljesítés? Ahol ugyanis nem termelődik szemét, ott nincs mit elszállítani. Ezt az egyszerű tényt nehéz vitatni. Nincs az rendjén, hogy simán csak lesöprik az asztalról ennek a férfinak a kérvényét. Szerintem nem egy egyszerű állampolgárnak kell bizonyítani, hogy tisztességesen jár el. Még a feltételezés is sértő.

A gyakorlat éppen azt mutatja, hogy a hatalmasok kapzsisága nem ismer határt. Az emberek joggal érzik azt, hogy egy monopolhelyzetben lévő céggel szemben nincs esélyük győzni. Ez az ügy is ezt támasztja alá. Pedig semmi szükség arra, hogy a MOHU hatalmas jogi osztállyal a háta mögött leckéztesse azokat, akiknek pénzéből a cég milliárdos bevételre tesz szert.

Tisztelt Hernádi Zsolt! A milliárdokba kerülő MOL-toronyból ugyan látja-e még azoknak a magyaroknak a küzdelmét, akiknek havi szinten néhány ezer forint is számít?

Higgye el, sokan vannak.

Éppen ezért kérem, hagyjanak fel a tisztességes emberekkel szembeni hatalmi arroganciával, és változtassanak a szabályaikon. A magyar államon keresztül éppen eleget kaptak már a magyaroktól. Ideje valamit törleszteni! Tisztelettel, Dobrev Klára, európai parlamenti képviselő.”

Fotó: Dobrev Klára Facebook-oldala

***