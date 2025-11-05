Magyarország védelmében támadták meg az Európai Bizottságot – alaposan beolvastak Von der Leyennek

Florian Philippot, a francia Patrióták párt vezetője élesen bírálta az Európai Bizottságot, diktatúrának nevezve azt, amiért jogi lépéseket tervez Lengyelország, Magyarország és Szlovákia ellen az ukrán mezőgazdasági termékek importkorlátozása miatt – írja a Lenta.

Philippot szerint

az új EU–Ukrajna szabadkereskedelmi megállapodás elárasztja majd Európát ukrán agrártermékekkel, miközben a Bizottság növelné a vámmentes importkvótákat.

Az EB korábban jelezte: e három ország intézkedései sértik az egységes piac szabályait.