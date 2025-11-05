Ft
Lengyelország Magyarország Ukrajna Ursula von der Leyen Európai Bizottság Szlovákia

Magyarország védelmében támadták meg az Európai Bizottságot – alaposan beolvastak Von der Leyennek

2025. november 05. 10:13

A francia Florian Philippot szerint diktatúra, amit Magyarországgal, Szlovákiával és Lengyelországgal tesz az Európai Bizottság, a kontinens piacát pedig félteni kell az ukrán agrártermékektől.

2025. november 05. 10:13
null

Florian Philippot, a francia Patrióták párt vezetője élesen bírálta az Európai Bizottságot, diktatúrának nevezve azt, amiért jogi lépéseket tervez Lengyelország, Magyarország és Szlovákia ellen az ukrán mezőgazdasági termékek importkorlátozása miatt – írja a Lenta.

Philippot szerint

az új EU–Ukrajna szabadkereskedelmi megállapodás elárasztja majd Európát ukrán agrártermékekkel, miközben a Bizottság növelné a vámmentes importkvótákat.

Az EB korábban jelezte: e három ország intézkedései sértik az egységes piac szabályait.

Nyitókép: AFP/Martin Bertrand

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

egyszeri
2025. november 05. 10:44
Falra hányt borsó. Sajnos!
cinkegolyó
2025. november 05. 10:19
Jó ez a kép!
