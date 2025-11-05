Magyarország védelmében támadták meg az Európai Bizottságot – alaposan beolvastak Von der Leyennek

Brüsszel újra bíróság elé rángathatja Magyarországot, ezúttal a szlovákokkal és a lengyelekkel együtt
A három ország „bűne”, hogy egyoldalúan tiltják az ukrán áruk behozatalát.
A francia Florian Philippot szerint diktatúra, amit Magyarországgal, Szlovákiával és Lengyelországgal tesz az Európai Bizottság, a kontinens piacát pedig félteni kell az ukrán agrártermékektől.
Florian Philippot, a francia Patrióták párt vezetője élesen bírálta az Európai Bizottságot, diktatúrának nevezve azt, amiért jogi lépéseket tervez Lengyelország, Magyarország és Szlovákia ellen az ukrán mezőgazdasági termékek importkorlátozása miatt – írja a Lenta.
Philippot szerint
az új EU–Ukrajna szabadkereskedelmi megállapodás elárasztja majd Európát ukrán agrártermékekkel, miközben a Bizottság növelné a vámmentes importkvótákat.
Az EB korábban jelezte: e három ország intézkedései sértik az egységes piac szabályait.
Ezt is ajánljuk a témában
A három ország „bűne”, hogy egyoldalúan tiltják az ukrán áruk behozatalát.
Nyitókép: AFP/Martin Bertrand
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.