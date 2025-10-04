Vörös kódot adtak ki az oroszok: kilenc kilométeres füstfelhő jelent meg az égen

Módosítani kell a térképeket: nem várt erő rendezte át Oroszországot
Két méterrel mozdult arrébb a Kamcsatka-félsziget.
Mindent beterített a hamu 85 kilométeres körzetben.
Több mint kilenc kilométeres hamu- és füstfelhőt lövellt ki a Kamcsatka-félszigeten található Kronockij vulkán szombaton, helyi hatóságok a légi közlekedésben vörös kódra változtatták a riasztásiszintet.
A félsziget katasztrófavédelme a Telegramon azt közölte, a Kamcsatka fővárosától, Petropavlovszk-Kamcsatszkijtól körülbelül 225 kilométerre lévő vulkánból kilövellő hamutömeg mintegy 85 kilométeres távolságot terített be a vulkántól déli és délkeleti irányban.
Kamcsatkán 160 vulkán található, ebből 29 ma is aktív. A területen augusztusban több vulkán – például a Kljucsevszkaja és a Kraseninnyikov – kitörését is regisztrálták, júliusban pedig 8,8-as erősségű földrengés rázta meg a félszigetet.
(MTI)
Fotó: Vyacheslav PROKOFYEV / POOL / AFP