10. 04.
szombat
Vörös kódot adtak ki az oroszok: kilenc kilométeres füstfelhő jelent meg az égen

2025. október 04. 07:33

Mindent beterített a hamu 85 kilométeres körzetben.

2025. október 04. 07:33
null

Több mint kilenc kilométeres hamu- és füstfelhőt lövellt ki a Kamcsatka-félszigeten található Kronockij vulkán szombaton, helyi hatóságok a légi közlekedésben vörös kódra változtatták a riasztásiszintet.

A félsziget katasztrófavédelme a Telegramon azt közölte, a Kamcsatka fővárosától, Petropavlovszk-Kamcsatszkijtól körülbelül 225 kilométerre lévő vulkánból kilövellő hamutömeg mintegy 85 kilométeres távolságot terített be a vulkántól déli és délkeleti irányban.

Kamcsatkán 160 vulkán található, ebből 29 ma is aktív. A területen augusztusban több vulkán – például a Kljucsevszkaja és a Kraseninnyikov – kitörését is regisztrálták, júliusban pedig 8,8-as erősségű földrengés rázta meg a félszigetet.

(MTI)

Fotó: Vyacheslav PROKOFYEV / POOL / AFP

