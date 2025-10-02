Ugrásra készen állnak az oroszok: nagyon nem örülnének, ha Tomahawkokat kapna Ukrajna

Oroszország „megfelelő módon” fog reagálni arra, ha az Egyesült Államok Tomahawk manőverező repülőgépeket adna át Ukrajnának – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője csütörtökön újságíróknak.

Azzal az amerikai sajtójelentéssel kapcsolatban, amely szerint az Egyesült Államok hírszerzési adatokat adhat majd át Ukrajnának „online módban”, hogy Oroszország mélységi területeire mérjen csapást, Peszkov azt hangoztatta, hogy „ez nem újdonság”.

Megismételte, hogy Oroszország nem fogja válasz nélkül hagyni, ha hozzányúlnak a a kintlévőségeihez.

Az EU-nak az orosz eszközökkel kapcsolatos magatartását egy bandáéhoz hasonlította.

„Van, aki őrködik, van, aki rabol, és van, aki pedig – mint Belgium – azt kiabálja: »Fiúk, vállaljunk együtt felelősséget!«” – nyilatkozott a szóvivő.