Ugrásra készen állnak az oroszok: nagyon nem örülnének, ha Tomahawkokat kapna Ukrajna

2025. október 02. 16:45

Egyértelműen fogalmazott a Kreml szóvivője.

2025. október 02. 16:45


Oroszország „megfelelő módon” fog reagálni arra, ha az Egyesült Államok Tomahawk manőverező repülőgépeket adna át Ukrajnának – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője csütörtökön újságíróknak.

Azzal az amerikai sajtójelentéssel kapcsolatban, amely szerint az Egyesült Államok hírszerzési adatokat adhat majd át Ukrajnának „online módban”, hogy Oroszország mélységi területeire mérjen csapást, Peszkov azt hangoztatta, hogy „ez nem újdonság”.

Megismételte, hogy Oroszország nem fogja válasz nélkül hagyni, ha hozzányúlnak a a kintlévőségeihez.

Az EU-nak az orosz eszközökkel kapcsolatos magatartását egy bandáéhoz hasonlította.

„Van, aki őrködik, van, aki rabol, és van, aki pedig – mint Belgium – azt kiabálja: »Fiúk, vállaljunk együtt felelősséget!«” – nyilatkozott a szóvivő.

Közölte, hogy Donald Trump amerikai elnök részéről még nem érkezett válasz orosz hivatali partnerének, Vlagyimir Putyinnak a javaslatára, hogy a felek egy évig, annak a 2026. február 5-én esedékes lejárta után is tartsák magukat a hadászati támadófegyverek csökkentéséről megkötött orosz–amerikai Új START-megállapodáshoz.

A moldovai parlamenti választásokra kitérve azt mondta: ezek megmutatták, hogy a moldovaiak „jó fele” támogatja a kapcsolatok rendezését Oroszországgal. Sajnálkozását fejezte ki Maia Sandu moldovai elnök nyilatkozatával kapcsolatban, amely szerint megoldást kell találni az orosz erők kivonására a szakadár Dnyeszter menti területekről.

(MTI)

Nyitókép: SERGEI ILNITSKY / POOL / AFP

belbuda
2025. október 02. 17:18
Ja,még a végén visszalőnek…🤨
bondavary
2025. október 02. 17:10
Az amerikai Tomahawkokat nem tudják az ukránok kezelni.
Burg_kastL71-C
2025. október 02. 16:54 Szerkesztve
Attól tartok, hogy ha kitör egy háborús konfliktus, akkor mi -- persze tévedésből -- nem oresnyiket kapunk, hanem tomahawkot.
