Ft
Ft
16°C
1°C
Ft
Ft
16°C
1°C
10. 21.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 21.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Magyarország Szijjártó Péter Egyesült Államok

Szijjártó Péter: „Amit az európaiak nem képesek felfogni, azt Amerikában egyből megértették”

2025. október 21. 17:33

A külügyminiszter szerint Donald Trump elnök idén januári beiktatása óta az Egyesült Államok már nem ellenségként, hanem barátként kezeli Magyarországot.

2025. október 21. 17:33
null

A Brüsszel által okozott problémák megoldásának egyik eszköze az atomenergetikai együttműködés az Egyesült Államokkal, ugyanis minél előbb sikerül bővíteni Magyarország nukleáris kapacitásait, annál jobban enyhíthetők a REPowerEU-rendelet negatív hatásai – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Washingtonban.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető először is arról számolt be, hogy a két ország közötti együttműködés mára nagyon széles körű sikertörténetté vált, ami annak köszönhető, hogy 

Donald Trump elnök idén januári beiktatása óta az Egyesült Államok már nem ellenségként, hanem barátként kezeli Magyarországot.

Az energetikai együttműködés kapcsán hangsúlyozta, hogy „amit az európaiak nem képesek vagy nem akarnak felfogni, azt Amerikában egyből megértették”, mégpedig azt, hogy az energiaellátás esetén a földrajzi tényezők számítanak igazán, így egy tengerparttal nem rendelkező államnak jóval korlátozottabbak a lehetőségei, mint másoknak.

„Itt, Amerikában más a gondolkodás”

„Tehát tegnap az Európai Unió gyakorlatilag kinyírta a magyar energiaellátás biztonságát, mert politikai és ideológiai kérdésként fogják fel az energiaellátást, és nagy ívben tettek a fizikai-földrajzi realitásokra. Itt, Amerikában más a gondolkodás, itt a józan ész alapján közelítik meg az energetikai együttműködés kérdését, úgyhogy a magyar-amerikai együttműködést az energetika terén is most jelentős mértékben kiszélesítjük, és annak egy nagyon erőteljes nukleáris komponenst fogunk adni” – tudatta.

Kifejtette, hogy itt kis méretű moduláris reaktorokra kell gondolni (SMR), amely technológia rövidesen használható lesz egy-egy iparterület vagy város olcsó, stabil és környezetkímélő energiaellátására.

Szijjártó Péter ezután arra emlékeztetett, hogy Magyarország nemrég megállapodást írt alá az Egyesült Államokkal, amelynek alapján amerikai SMR-technológiát használhatnak majd a jövőben hazánkban.

Majd aláhúzta, hogy az atomenergia jelenti az ellátásbiztonság mellett a rezsicsökkentés megóvásának garanciáját is hosszú távon.

„És remélem, néhány éven belül amerikai technológiával gyártott kis moduláris atomerőművek fognak hozzájárulni ahhoz, hogy Magyarországon a háztartások és a családok mellett a vállalatok, a gazdaság szereplői is Európa legalacsonyabb energiaköltségeit fizethessék, és ez lesz a magyar gazdaság jövőbeni versenyképességének egy nagyon fontos záloga” – fogalmazott.

„Tehát a magyar-amerikai nukleáris együttműködés terén most a kis nukleáris erőművek technológiai együttműködésével egy nagyon komoly új fejezetet nyitunk” – tette hozzá.

A miniszter leszögezte, hogy a magyar kormány a következő időszakban azon fog dolgozni, hogy kivédje a „mélyütésként” felérő brüsszeli döntések negatív hatásait.

Szavai szerint ennek vannak politikai és jogi eszközei is, minthogy „csalással” hozták meg az előző napi döntést, kereskedelempolitikai köntösbe bújtatva pusztán minősített többséggel, miközben valójában szankciós intézkedésről van szó, így egyhangúságra lett volna szükség.

„Ezért az európai bírósági utat is természetesen végig fogjuk járni, de kétségtelen, hogy minél nagyobb mértékben tudunk nukleáris energiát használni, annál kevésbé vagyunk mondjuk a földgáz importjára rászorulva” – erősítette meg.

Ezért lényegesnek nevezte, hogy minél gyorsabban haladjon a paksi bővítés és minél előbb használatba lehessen venni kis méretű moduláris reaktorokat is Magyarországon.

„Mi most úgy látjuk, hogy az amerikai technológia a legelőrehaladottabb ebben a tekintetben, így tehát az amerikai technológiának van esélye arra, hogy leghamarabb kis moduláris atomerőművek képében tudjuk használni ezt a technológiát. Az erről szóló megállapodást már aláírtuk. Ma pedig tisztázzuk a továbblépésnek a feltételeit” – összegzett.

(MTI)

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
figyelő4322
•••
2025. október 21. 19:01 Szerkesztve
Szerintem nem arról van szó, hogy az 'európaiak' (germán, franc és egyéb neo- ostobák) nem értik, hogy miről van szó. Inkább arról, hogy értik és félnek: Magyarország szuverenista politikája példát mutat Európában. Rettegnek, hogy ez terjed, és a tervezett ajrópai birodalom project veszélyben van! Ezért próbálják az országot tönkretenni, hiszen a nyugatabbi Európa szegényedik, milliárdokat kidobnak az ablakon. A libernyák hatalom billeg, és ráadásul a renitens Magyarország most a világhatalom USA legjobb európai barátja.
Válasz erre
0
0
bekéret
2025. október 21. 18:12
Csütörtökön lesz a European Council ülés a 19. szankciós csomagról. Vétózni kell mindaddig, míg nem mentesítenek a gázembargó alól. A politico azt írja, hogy Magyarország már jelezte, hogy megszavazza a csomagot. Hát vissza kell vonni a jelzést mindaddig, míg a mentesítést meg nem kapjuk.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!