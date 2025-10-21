Szijjártó Péter: „Amit az európaiak nem képesek felfogni, azt Amerikában egyből megértették”

A Brüsszel által okozott problémák megoldásának egyik eszköze az atomenergetikai együttműködés az Egyesült Államokkal, ugyanis minél előbb sikerül bővíteni Magyarország nukleáris kapacitásait, annál jobban enyhíthetők a REPowerEU-rendelet negatív hatásai – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Washingtonban.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető először is arról számolt be, hogy a két ország közötti együttműködés mára nagyon széles körű sikertörténetté vált, ami annak köszönhető, hogy

Donald Trump elnök idén januári beiktatása óta az Egyesült Államok már nem ellenségként, hanem barátként kezeli Magyarországot.

Az energetikai együttműködés kapcsán hangsúlyozta, hogy „amit az európaiak nem képesek vagy nem akarnak felfogni, azt Amerikában egyből megértették”, mégpedig azt, hogy az energiaellátás esetén a földrajzi tényezők számítanak igazán, így egy tengerparttal nem rendelkező államnak jóval korlátozottabbak a lehetőségei, mint másoknak.

„Itt, Amerikában más a gondolkodás”