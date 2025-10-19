Ft
10. 19.
vasárnap
Shakespeare-i drámához hasonlította Magyar Péter történetét az egyik legnagyobb amerikai lap

2025. október 19. 16:33

A The Wall Street Journal cikkében a Tisza-vezért Orbán egykori szövetségesének nevezi.

2025. október 19. 16:33
„A férfi, aki veszélyezteti Orbán Viktor tizenöt éve tartó hatalmát Magyarországon – Ahogy közelednek a hatalmas geopolitikai téttel bíró választások, az autoriter miniszterelnök egykori szövetségese vezeti a közvélemény-kutatásokat” – így vezeti fel Magyar Péter bemutatását pénteki cikkében a The Wall Street Journal.

A lap szerint a jövő áprilisi „2010 óta a legkiélezettebb választásnak ígérkezik”, ugyanis a friss közvélemény-kutatások szerint „Orbán egykori szövetségesének”, Magyar Péternek a pártja jelenleg a legnépszerűbb.

„Orbán számára a legfőbb probléma az, hogy az elmúlt öt évben a magyar gazdaság stagnált vagy recesszióban volt.

 A magyarok többsége ma már úgy véli, hogy Orbán kormányzása akadályozta Magyarország fejlődését”

 – idézi a lap Bíró-Nagy Andrást, a budapesti Policy Solutions think tank igazgatóját. „Orbánnak még soha nem kellett ilyen kedvezőtlen gazdasági körülmények között választási kampányt folytatnia” – nyilatkozta a szakértő.

A Wall Street Jouranl szerint Magyar Péternek azért is lehet több esélye elődeihez képest, mert „a korábbi kihívóktól eltérően, akik baloldaliak voltak és nehezen tudták megszólítani Orbán támogatóit, Magyar viszonylag konzervatív politikus, aki Orbán saját Fidesz pártjából származik, és nem könnyű beskatulyázni” – írja a szerző, aki szerint 

Magyar Péter politikai felemelkedése „minden szempontból egy Shakespeare-i drámára emlékeztet”.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás
 

 

Takagi
2025. október 19. 18:30
Soros cikkírója, erről ennyit. MP nem választott politikus , egyszerű bohóc, aki szerelmes Orbánba.
Coollog
2025. október 19. 18:22
III. Richard vagy Macbeth?
makapaka2
2025. október 19. 18:12
Szövetségese sose volt, legfeljebb érdekből talpnyalója.
Ehetős Odó
2025. október 19. 17:55
A faszi összetévesztette Sekszpírt Galla Miklóssal. Vagy ilyesmi.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!