Shakespeare-i drámához hasonlította Magyar Péter történetét az egyik legnagyobb amerikai lap

„A férfi, aki veszélyezteti Orbán Viktor tizenöt éve tartó hatalmát Magyarországon – Ahogy közelednek a hatalmas geopolitikai téttel bíró választások, az autoriter miniszterelnök egykori szövetségese vezeti a közvélemény-kutatásokat” – így vezeti fel Magyar Péter bemutatását pénteki cikkében a The Wall Street Journal.

A lap szerint a jövő áprilisi „2010 óta a legkiélezettebb választásnak ígérkezik”, ugyanis a friss közvélemény-kutatások szerint „Orbán egykori szövetségesének”, Magyar Péternek a pártja jelenleg a legnépszerűbb.

„Orbán számára a legfőbb probléma az, hogy az elmúlt öt évben a magyar gazdaság stagnált vagy recesszióban volt.

A magyarok többsége ma már úgy véli, hogy Orbán kormányzása akadályozta Magyarország fejlődését”

– idézi a lap Bíró-Nagy Andrást, a budapesti Policy Solutions think tank igazgatóját. „Orbánnak még soha nem kellett ilyen kedvezőtlen gazdasági körülmények között választási kampányt folytatnia” – nyilatkozta a szakértő.