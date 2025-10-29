Saját magát lőtte lábon az ukrán hadsereg: kiszivárgott térkép mutatja a katonák állásait

Újabb botrány rázta meg az ukrán hadsereget, ugyanis Valentyin Manko ezredest azzal vádolják, hogy megsértette a hadműveleti titoktartást, miután a TikTokra feltöltött videójában állítólag titkos frontvonal-térképeket osztott meg – számolt be a Kyiv Independent cikkére hivatkozva a Portfolio.

Подивився відеодоповідь про обстановку на фронті від полковника Манька.

Не можу усвідомити, що цю людину розглядають як кандидата на посаду командувача штурмових військ.

Боюся, що ГК сприймає ситуацію, описану в цій доповіді, як реальну. pic.twitter.com/uqIVPpK9NK — Serhii Filimonov (@DzevelinB) October 26, 2025

The new commander of the Ukrainian Armed Forces' assault troops, Valentin Manko, posted a secret map on his personal social media page showing the positions of the Ukrainian army.#Ukraine pic.twitter.com/9sIeaVcXDE — Tesla Dogs (@TeslaDogs) October 27, 2025

A kiszivárgott képek egy, kék és piros jelölésekkel ellátott térképet mutattak, amely állítólag a Zaporizzsjai frontvonalat ábrázolta. A közösségi médiában gyorsan terjedő videó nagy felháborodást váltott ki, sokan a katonai biztonság súlyos megsértését látják benne.

Szerhij Filimonov, a 108. gépesített zászlóalj (a „Da Vinci Farkasai”) parancsnoka, aki a felvételeket először tette közzé a Telegramon, „felfoghatatlannak” nevezte az eseményeket.