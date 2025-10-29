Ft
10. 30.
csütörtök
Valentyin Manko szivárgás orosz-ukrán háború hadsereg katona térkép

Saját magát lőtte lábon az ukrán hadsereg: kiszivárgott térkép mutatja a katonák állásait

2025. október 29. 22:51

Valentyin Manko tagadta a vádakat, és azt állította, hogy a videóban látható térkép nem katonai, hanem „egy egyszerű Google Térkép”.

2025. október 29. 22:51
null

Újabb botrány rázta meg az ukrán hadsereget, ugyanis Valentyin Manko ezredest azzal vádolják, hogy megsértette a hadműveleti titoktartást, miután a TikTokra feltöltött videójában állítólag titkos frontvonal-térképeket osztott meg – számolt be a Kyiv Independent cikkére hivatkozva a Portfolio.

A kiszivárgott képek egy, kék és piros jelölésekkel ellátott térképet mutattak, amely állítólag a Zaporizzsjai frontvonalat ábrázolta. A közösségi médiában gyorsan terjedő videó nagy felháborodást váltott ki, sokan a katonai biztonság súlyos megsértését látják benne.

Szerhij Filimonov, a 108. gépesített zászlóalj (a „Da Vinci Farkasai”) parancsnoka, aki a felvételeket először tette közzé a Telegramon, „felfoghatatlannak” nevezte az eseményeket.

Manko tagadta a vádakat, és azt állította, hogy a videóban látható térkép nem katonai, hanem „egy egyszerű Google Térkép”, amelyen ő maga jelölte a frontvonalakat. A botrányt „provokációnak” nevezte, és hangsúlyozta: senkit nem segít, ha a katonákat „haszontalan, buta embereknek állítják be”.

Manko már korábban is kiváltotta a közvélemény haragját, hiszen 2024-ben félmeztelenül táncolt egy orosz dalra, ami különösen érzékeny gesztusnak számít az orosz invázió óta. A botrány újra ráirányította a figyelmet arra, mekkora veszélyt jelenthet a közösségi média felelőtlen használata a frontvonalon szolgáló katonák esetében.

Nyitókép: X / Serhii Filimonov

***

NokiNokedli
2025. október 29. 23:32
Elég precíz térképnek tűnik. Ja, lófact, ez túró, dedó level 100! A russzkiknak erről a témáról komolyabb térképeik lehetnek.
NeMá
2025. október 29. 23:17 Szerkesztve
Már szeretne inkább haza menni :) Nektek is így tele van firkálva?
cint04
2025. október 29. 23:04
Az igen.. Értem már miért mondta Putyin pár órája, hogy jövőre béke. Gondolom az oroszok is úgy voltak vele, hogy: - figyelj Szerjózsa szerinted is csak úgy firkálgatott a tag? - Nem tudom Iván de tudod mit küldjünk oda valamit ami nagyot pukkan utána odamegyünk és megnézzük... Persze lehet az ukránok egy része egyszerűen úgy döntött ők a saját részükről befejezik.
kalyibagaliba
2025. október 29. 22:56
Chat gdpr.
