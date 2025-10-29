Saját magát lőtte lábon az ukrán hadsereg: kiszivárgott térkép mutatja a katonák állásait

Újabb botrány rázta meg az ukrán hadsereget, ugyanis Valentyin Manko ezredest azzal vádolják, hogy megsértette a hadműveleti titoktartást, miután a TikTokra feltöltött videójában állítólag titkos frontvonal-térképeket osztott meg – számolt be a Kyiv Independent cikkére hivatkozva a Portfolio.
A kiszivárgott képek egy, kék és piros jelölésekkel ellátott térképet mutattak, amely állítólag a Zaporizzsjai frontvonalat ábrázolta. A közösségi médiában gyorsan terjedő videó nagy felháborodást váltott ki, sokan a katonai biztonság súlyos megsértését látják benne.
Szerhij Filimonov, a 108. gépesített zászlóalj (a „Da Vinci Farkasai”) parancsnoka, aki a felvételeket először tette közzé a Telegramon, „felfoghatatlannak” nevezte az eseményeket.