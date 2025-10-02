Rémisztő felismerés: Von der Leyen helyett Zelenszkij vezeti Európát – mindent megtesz Magyarország megtöréséért

A Jutarnji list elemző cikke szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az utóbbi időben jelentős befolyást gyakorol az EU politikájára, gyakran Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke helyett is irányítónak tűnik.

A szerző kiemeli, hogy Zelenszkij nyomásgyakorlása különösen Magyarországot érinti:

Orbán Viktor miniszterelnököt a cikk szerint megalázza, és igyekszik megtörni ellenállását az orosz energiahordozók ügyében.

A cikk kiemeli, hogy Zelenszkij katonai akciói – például a Barátság vezeték elleni támadások – közvetlenül veszélyeztetik Magyarország energiaellátását, miközben Brüsszel támogatja Ukrajna érdekeit. A cikk kritikus hangvételben veti fel: vajon nem Zelenszkij-e ma Európa tényleges vezetője?