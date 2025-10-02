Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 02.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 02.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Magyarország Ursula von der Leyen Volodimir Zelenszkij Orbán Viktor EU politika

Rémisztő felismerés: Von der Leyen helyett Zelenszkij vezeti Európát – mindent megtesz Magyarország megtöréséért

2025. október 02. 11:30

A horvátok úgy látják, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az utóbbi időben jelentős befolyást gyakorol az EU politikájára, miközben megpróbálja megalázni és megtörni Orbán Viktort.

2025. október 02. 11:30
null

A Jutarnji list elemző cikke szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az utóbbi időben jelentős befolyást gyakorol az EU politikájára, gyakran Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke helyett is irányítónak tűnik.

A szerző kiemeli, hogy Zelenszkij nyomásgyakorlása különösen Magyarországot érinti:

Orbán Viktor miniszterelnököt a cikk szerint megalázza, és igyekszik megtörni ellenállását az orosz energiahordozók ügyében.

A cikk kiemeli, hogy Zelenszkij katonai akciói – például a Barátság vezeték elleni támadások – közvetlenül veszélyeztetik Magyarország energiaellátását, miközben Brüsszel támogatja Ukrajna érdekeit. A cikk kritikus hangvételben veti fel: vajon nem Zelenszkij-e ma Európa tényleges vezetője?

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Ludovic Marin

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2025. október 02. 11:59
Ukrajna számoljon el az EU-tól kapott összegekkel! Ukrajna már a háború előtt is a világ legkorruptabb állama volt és jelenleg is az. Trump már hozzákezdett az elszámoltatáshoz. A háború párti EU-s vezetők mennyit tettek zsebre az Ukrajnának átutalt euró százmilliárdokból? Ursula mennyi pénzt kap a Rheinmetalltól? Ukrajnának szánt fegyverek mintegy harmada a feketepiacon köt ki.
Válasz erre
0
0
frankie-bunn
2025. október 02. 11:59
Hányingerem van ettől az Ursula pornotól...
Válasz erre
0
0
polárüveg
2025. október 02. 11:51
Zelenszkijnek és az ukránoknak azt ígérték, hogy a megtört és feldarabolt Oroszországnak ők lesznek a katonai intézői, Zelenszkij pedig helytartó. Látható, ez nem megy. Helyette az Ukrajnát sikeresen katonai diktatúrává alakító Zelenszkij sikerén felbuzdulva most már egész Európát akarják katonai diktatúrává alakítani, ahol Zelenszkij lenne a generalisszimusz. Ezért mer így viselkedni antidiplomatikusan Zelenszkij, ezért mer provokációig, katonai fenyegetés elmenni, mert a passzátszelet fújni akaró pénzemberek és transzatlanti köreik mögötte állnak. Ez az összes európai országra és európai emberre halálos veszély, mert ezek a pénzemberek "szent háborút", dzsihádot akarnak Oroszország, majd Kína ellen. Akarják a földjeiket, természeti kincseket, nem számít nekik az európai emberélet. Ahogy láthatóan az ukrán (és orosz) emberélet sem!
Válasz erre
0
0
madre79
2025. október 02. 11:51
atv-n most ment róla egy műsor, no meg az rtl játsza a filmjét! Két elkötelezett csatorna!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!