Hátborzongató üzenetet küldött Zelenszkij Orbánnak: „Visszafordíthatatlan Ukrajna EU-s csatlakozása”
Az ukrán elnök szerint a magyar miniszterelnöknek nincs joga megakadályozni Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozását.
Az egyik ukrán portál tényszerűen számolt be a magyar miniszterelnök véleményéről.
Orbán Viktor magyar miniszterelnök a Kossuth Rádióban kijelentette, hogy Magyarország blokkolni fogja Ukrajna EU-csatlakozását, mert nem akarja megosztani az ukránok „bonyolult sorsát”, illetve elkerülné, hogy magyar katonákat kelljen háborúba küldeni Oroszországgal szemben – írta a Zerkalo Nyegyel.
Orbán hangsúlyozta: bár együttéreznek az ukránokkal és elismerik hősiességüket, Magyarország saját érdekeit tartja szem előtt. Korábban is úgy nyilatkozott, hogy
Ukrajna csak Európa támogatásával marad fenn és nem tekinti teljesen szuverén államnak.
A cikk hangvétele tényszerűen közvetíti Orbán véleményét és indokait.
Bármire kész az ukrán elnök, ha Ukrajna uniós csatlakozásáról van szó.
