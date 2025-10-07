Ft
háború unió Európa Háború Ukrajnában Ukrajna Brüsszel Magyarország orosz-ukrán háború Orbán Viktor Európai Unió

Pálfordulás Ukrajnában: mindenkihez cenzúrázatlanul jutott el Orbán kijelentése

2025. október 07. 10:29

Az egyik ukrán portál tényszerűen számolt be a magyar miniszterelnök véleményéről.

2025. október 07. 10:29
Orbán Viktor, Volodimir Zelenszkij.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök a Kossuth Rádióban kijelentette, hogy Magyarország blokkolni fogja Ukrajna EU-csatlakozását, mert nem akarja megosztani az ukránok „bonyolult sorsát”, illetve elkerülné, hogy magyar katonákat kelljen háborúba küldeni Oroszországgal szemben – írta a Zerkalo Nyegyel.

Orbán hangsúlyozta: bár együttéreznek az ukránokkal és elismerik hősiességüket, Magyarország saját érdekeit tartja szem előtt. Korábban is úgy nyilatkozott, hogy

Ukrajna csak Európa támogatásával marad fenn és nem tekinti teljesen szuverén államnak.

A cikk hangvétele tényszerűen közvetíti Orbán véleményét és indokait.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép:MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

altercat1
2025. október 07. 12:22
Mi közünk ahhoz, hogy kanalasov összemarakodott kolompárovval? Ja! Kolompírov...
Válasz erre
0
0
Dixtroy
2025. október 07. 11:28
Már mindegy, ebben úgysem azt fogják látni, hogy igazunk van, hanem hogy mekkora rohadékok vagyunk, hogy egy tollvonással (ami az eu, vagy a nato vagy mindkettő) nem oldjuk meg a problémáikat, illetve gátoljuk, hogy más megoldja.
Válasz erre
3
0
bagira004
•••
2025. október 07. 11:18 Szerkesztve
Az biztos ha Zelenszkij nem brüsszeli kizsákmányolókra hallgat hanem Orbánnal beszél tanácsait meghallgatja jó szomszédi viszonyra törekszik háborúba nem keveredik Európa békében élne 1 ember élne 15 millió ukrán a nagy világbab hontalanul nem bolyongna . Ursula - Brüsszel az egész tőkés világot Magyarország Orbán ellen uszítja . Merkel - Ursula - Zelenszkij - Brüsszel háborúbűnösök .
Válasz erre
7
0
k
2025. október 07. 10:52
Tény hogy az USA és az Európai Unió ukrán zsoldosaival visel háborút az oroszok ellen a Donyec-medencében, és Ukrajna már nem létezne USA és EU támogatás nélkül ( fegyver és Starlink) . Oroszok oroszokat védenek orosz területen , és ezért már régen megnyerték az ukrán háborút erkölcsileg. Az ukránok ezzel semmit sem tudnak kezdeni.
Válasz erre
15
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!