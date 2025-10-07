Orbán Viktor magyar miniszterelnök a Kossuth Rádióban kijelentette, hogy Magyarország blokkolni fogja Ukrajna EU-csatlakozását, mert nem akarja megosztani az ukránok „bonyolult sorsát”, illetve elkerülné, hogy magyar katonákat kelljen háborúba küldeni Oroszországgal szemben – írta a Zerkalo Nyegyel.

Orbán hangsúlyozta: bár együttéreznek az ukránokkal és elismerik hősiességüket, Magyarország saját érdekeit tartja szem előtt. Korábban is úgy nyilatkozott, hogy

Ukrajna csak Európa támogatásával marad fenn és nem tekinti teljesen szuverén államnak.

A cikk hangvétele tényszerűen közvetíti Orbán véleményét és indokait.