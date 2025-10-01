Merényletre készülő Hamász-terrorsejtet számoltak fel Németországban

A Hamász tagadja, hogy bármi közük lenne a gyanúsítottakhoz, közleményük szerint

a szervezet „küzdelme kizárólag az izraeli megszállás ellen, Palesztinában folyik”.

A mostani akciót hónapokig tartó terrorelhárítási megfigyelés előzte meg. A nyomozók Berlinben egy fegyverátadás közben csaptak le a gyanúsítottakra, ahol működőképes fegyvereket is lefoglaltak. Házkutatások zajlottak Lipcsében és Oberhausenben is, ahol további bizonyítékok kerültek elő.

Nem ez volt az első hasonló ügy Németországban: februárban Berlinben már bíróság elé állítottak négy Hamász-tagot, akiket szintén zsidó intézmények elleni támadások kitervelésével vádolnak.