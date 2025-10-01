Merényletre készülő Hamász-terrorsejtet számoltak fel Németországban

Brutális erőszakhullám söpört végig Németországon a Hamász terrortámadása után, mutatjuk a számokat!
„A Hamász támadását követően évtizedek óta nem tapasztalt szintre emelkedett Németországban a zsidók elleni gyűlölet" egy kormánybiztos szerint.
Zsidó célpontok ellen terveztek támadásokat.
Három férfit tartóztattak le Németországban, akiket azzal gyanúsítanak, hogy a palesztin terrorszervezet, a Hamász megbízásából merényletet készítettek elő izraeli és zsidó célpontok ellen – számolt be a Reuters. Az akció különösen érzékeny időpontban történt: egy héttel az Izrael elleni, 2022-es nagyszabású terrortámadás második évfordulója előtt.
A szövetségi ügyészség közlése szerint a három férfi – két német és egy libanoni állampolgár –
lőfegyverek és lőszer beszerzésén dolgozott, amelyeket célzott gyilkosságokhoz akartak felhasználni.
A berlini rajtaütés során a hatóságok egy AK–47-es gépkarabélyt, több pisztolyt és jelentős mennyiségű lőszert találtak. A gyanúsítottak a harmincas–negyvenes éveikben járnak, ügyvédjeik egyelőre nem nyilatkoztak.
A Hamász tagadja, hogy bármi közük lenne a gyanúsítottakhoz, közleményük szerint
a szervezet „küzdelme kizárólag az izraeli megszállás ellen, Palesztinában folyik”.
A mostani akciót hónapokig tartó terrorelhárítási megfigyelés előzte meg. A nyomozók Berlinben egy fegyverátadás közben csaptak le a gyanúsítottakra, ahol működőképes fegyvereket is lefoglaltak. Házkutatások zajlottak Lipcsében és Oberhausenben is, ahol további bizonyítékok kerültek elő.
Nem ez volt az első hasonló ügy Németországban: februárban Berlinben már bíróság elé állítottak négy Hamász-tagot, akiket szintén zsidó intézmények elleni támadások kitervelésével vádolnak.
Fotó: MAURO PIMENTEL / AFP