Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 01.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 01.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Németország terrorizmus Hamász

Merényletre készülő Hamász-terrorsejtet számoltak fel Németországban

2025. október 01. 22:43

Zsidó célpontok ellen terveztek támadásokat.

2025. október 01. 22:43
null

Három férfit tartóztattak le Németországban, akiket azzal gyanúsítanak, hogy a palesztin terrorszervezet, a Hamász megbízásából merényletet készítettek elő izraeli és zsidó célpontok ellen – számolt be a Reuters. Az akció különösen érzékeny időpontban történt: egy héttel az Izrael elleni, 2022-es nagyszabású terrortámadás második évfordulója előtt.

Ezt is ajánljuk a témában

A szövetségi ügyészség közlése szerint a három férfi – két német és egy libanoni állampolgár –

lőfegyverek és lőszer beszerzésén dolgozott, amelyeket célzott gyilkosságokhoz akartak felhasználni.

A berlini rajtaütés során a hatóságok egy AK–47-es gépkarabélyt, több pisztolyt és jelentős mennyiségű lőszert találtak. A gyanúsítottak a harmincas–negyvenes éveikben járnak, ügyvédjeik egyelőre nem nyilatkoztak.

A Hamász tagadja, hogy bármi közük lenne a gyanúsítottakhoz, közleményük szerint

a szervezet „küzdelme kizárólag az izraeli megszállás ellen, Palesztinában folyik”.

A mostani akciót hónapokig tartó terrorelhárítási megfigyelés előzte meg. A nyomozók Berlinben egy fegyverátadás közben csaptak le a gyanúsítottakra, ahol működőképes fegyvereket is lefoglaltak. Házkutatások zajlottak Lipcsében és Oberhausenben is, ahol további bizonyítékok kerültek elő.

Nem ez volt az első hasonló ügy Németországban: februárban Berlinben már bíróság elé állítottak négy Hamász-tagot, akiket szintén zsidó intézmények elleni támadások kitervelésével vádolnak.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: MAURO PIMENTEL / AFP

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Palmoilfree
2025. október 01. 23:31
Csepp a tengerben.
Válasz erre
0
0
neszteklipschik
2025. október 01. 23:04
"Három férfit tartóztattak le Németországban, akiket azzal gyanúsítanak, hogy a palesztin terrorszervezet, a Hamász megbízásából merényletet készítettek elő izraeli és zsidó célpontok ellen." Remélhetőleg a lippsik, az antifák, az antiszemiták és az álláhuákbározók egy emberként ítélik majd el "a történelem rossz oldalán álló" germanisztáni rendőrséget! A német államnak pedig el kell határolódnia a saját rendőrségének ilyesféle "rasszista, xenofób" cselekedeteitől. Most már az arab az új zsidó, a Hámmász tagjai immár nem öngyilkos terroristák, hanem önfeláldozó szabadságharcosok, az iszlám fanatikusok pedig csupán a "béke vallásának" a prófétái. A zsidók az "elnyomók", az arabok az "elnyomottak", aki pedig nem az üldözöttek és elnyomottak mellett áll ki, nem az ő JOGOS harcukat támogatja az nem lehet jóNber. Márpedig a Germán Kalifátusban mindenki köteles jóNbernek lenni!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!