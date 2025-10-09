Kijev listát tett közzé: Magyarország kimaradt az „ukrán állampolgárságra érdemes” országok közül

Az ukrán kormány rendeletben határozta meg, mely országok polgárai juthatnak egyszerűsített eljárásban ukrán állampolgársághoz – számolt be a Kárpáthír.

A döntés értelmében előnyt élveznek a G7-csoport és az Európai Unió tagállamai – vagyis azok az országok, amelyek aktívan támogatják Ukrajnát és szankciókat vezettek be Oroszország ellen.

A külügyminisztérium indoklása szerint a cél, hogy megkönnyítsék a honosítást „a Kijev mellett kiálló partnerországok” állampolgárai számára. A szabályozás a kettős állampolgárságról szóló, korábban elfogadott törvény végrehajtásának része, ami újabb lépés az ukrán jogrend átalakításában a háborús időszakhoz igazodva.

A kormány több feltételt is rögzített: az adott ország G7- vagy EU-tagságát, az Oroszországgal szembeni szankciók bevezetését, valamint Ukrajna szuverenitásának nyílt támogatását. Emellett figyelembe veszik az adott ország stratégiai együttműködését, a nyújtott pénzügyi és humanitárius segítség mértékét, illetve annak külpolitikai álláspontját a nemzetközi szervezetekben.