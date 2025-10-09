Ft
Ukrajna Magyarország orosz-ukrán háború Oroszország Európai Unió állampolgárság

Kijev listát tett közzé: Magyarország kimaradt az „ukrán állampolgárságra érdemes” országok közül

2025. október 09. 16:05

Kijev listát tett közzé: Magyarország kimaradt az „ukrán állampolgárságra érdemes” országok közül. Már csak az a kérdés, mi a helyzet a kettős állampolgárokkal.

2025. október 09. 16:05
null

Az ukrán kormány rendeletben határozta meg, mely országok polgárai juthatnak egyszerűsített eljárásban ukrán állampolgársághoz – számolt be a Kárpáthír.

A döntés értelmében előnyt élveznek a G7-csoport és az Európai Unió tagállamai – vagyis azok az országok, amelyek aktívan támogatják Ukrajnát és szankciókat vezettek be Oroszország ellen.

A külügyminisztérium indoklása szerint a cél, hogy megkönnyítsék a honosítást „a Kijev mellett kiálló partnerországok” állampolgárai számára. A szabályozás a kettős állampolgárságról szóló, korábban elfogadott törvény végrehajtásának része, ami újabb lépés az ukrán jogrend átalakításában a háborús időszakhoz igazodva.

A kormány több feltételt is rögzített: az adott ország G7- vagy EU-tagságát, az Oroszországgal szembeni szankciók bevezetését, valamint Ukrajna szuverenitásának nyílt támogatását. Emellett figyelembe veszik az adott ország stratégiai együttműködését, a nyújtott pénzügyi és humanitárius segítség mértékét, illetve annak külpolitikai álláspontját a nemzetközi szervezetekben.



Sajtóhírek szerint az első kedvezményezettek között Németország, Lengyelország és Csehország lehetnek, de a lista várhatóan az Egyesült Államokkal és Kanadával is bővül.

A döntés ugyanakkor kizárja azokat az országokat – köztük Magyarországot is –, amelyek nem mindenben osztják Kijev háborús politikáját, így a lépés tovább növelheti az ellentéteket a térség államai között.

Nyitókép: Sergei GAPON / AFP

***

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

letsgobrandon-2
2025. október 09. 18:07
ezt nem fogom túlélni :))))))))))))))
pugacsov-0
2025. október 09. 17:47
Érdekelne Hansi és Kurt echte vérbeli rajna-pfalzi németek tolakodnak e az ukrán állampolgárságért ? Nem. de tegyük föl még is. Kimennek Kijevbe, a TCK meg lecsap rájuk, irány a front. És mit csinál majd Brünhilda mama ? Ír Zelenszkijnek levelet ? Ja k vam pisu csivó zse bolje ...
Zoltan70
2025. október 09. 17:41
"....Sajtóhírek szerint az első kedvezményezettek között Németország, Lengyelország és Csehország lehetnek...." No-no, lassan testtel, mert Babis színrelépése után a csehek is lekerülhetnek a "szerencsések" listájáról és persze az új lengyel elnök sem feltétlen kék-sárga szemüvegen át szemléli a világot. És akkor még adja magát az a magától értetődő kérdés is, hogy ugyan már ki a fészkes fene akar ukrán állampolgárságot akkor, amikor azok is mindenáron szabadulnának attól, akik pedig születésük jogán kapták meg azt.
Dunhill67
2025. október 09. 17:39
ki az a agyhalott aki ukrán állampolgár akar lenni???...ja,a tiszafosok,azok olyan hoholszopók....aztán meg egyből berántanák (szó szerint) őket vmi donbaszi lőgödörbe:).....rájuk férne....ha már
