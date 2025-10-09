A háború lángjai: Oroszország és Ukrajna is energetikai létesítményeket támad – súlyosak a következmények (VIDEÓ)
A kijevi katonai vezetés büszkén vállalta a felelősséget a gáz- és olajüzemek elleni dróntámadásokért.
Kijev listát tett közzé: Magyarország kimaradt az „ukrán állampolgárságra érdemes” országok közül. Már csak az a kérdés, mi a helyzet a kettős állampolgárokkal.
Az ukrán kormány rendeletben határozta meg, mely országok polgárai juthatnak egyszerűsített eljárásban ukrán állampolgársághoz – számolt be a Kárpáthír.
A döntés értelmében előnyt élveznek a G7-csoport és az Európai Unió tagállamai – vagyis azok az országok, amelyek aktívan támogatják Ukrajnát és szankciókat vezettek be Oroszország ellen.
A külügyminisztérium indoklása szerint a cél, hogy megkönnyítsék a honosítást „a Kijev mellett kiálló partnerországok” állampolgárai számára. A szabályozás a kettős állampolgárságról szóló, korábban elfogadott törvény végrehajtásának része, ami újabb lépés az ukrán jogrend átalakításában a háborús időszakhoz igazodva.
A kormány több feltételt is rögzített: az adott ország G7- vagy EU-tagságát, az Oroszországgal szembeni szankciók bevezetését, valamint Ukrajna szuverenitásának nyílt támogatását. Emellett figyelembe veszik az adott ország stratégiai együttműködését, a nyújtott pénzügyi és humanitárius segítség mértékét, illetve annak külpolitikai álláspontját a nemzetközi szervezetekben.
Sajtóhírek szerint az első kedvezményezettek között Németország, Lengyelország és Csehország lehetnek, de a lista várhatóan az Egyesült Államokkal és Kanadával is bővül.
A döntés ugyanakkor kizárja azokat az országokat – köztük Magyarországot is –, amelyek nem mindenben osztják Kijev háborús politikáját, így a lépés tovább növelheti az ellentéteket a térség államai között.
A támadások nyomán több régióban üzemanyaghiány alakult ki, miközben Moszkva válságintézkedésekkel próbálja menteni a helyzetet.
