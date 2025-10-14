Ft
Ft
17°C
10°C
Ft
Ft
17°C
10°C
10. 14.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 14.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Brüsszel LMBT Magyarország Európai Unió Bírósága Orbán Viktor lmbtq Európai Bizottság Európai Unió

Keselyűként köröznek az Európai Bizottság tagjai Magyarország felett: epekedve várják az ítéletet

2025. október 14. 15:16

Nem feledkeztek meg hazánkról.

2025. október 14. 15:16
null

A Gazeta Wyborcza cikke a könyvcenzúra globális terjedését mutatja be, kiemelve Magyarországot, ahol 2021-ben Orbán Viktor kormánya törvényt fogadott el az LMBTQ-témájú könyvek korlátozására.

2023-ban a Lira könyvesboltot 12 millió forintra büntették Alice Oseman „Heartstopper” című művének fóliázatlan árusításáért. Az intézkedések ellen civil szervezetek és az ellenzék tiltakoztak, az Európai Bizottság keresete nyomán

az Európai Unió Bírósága 2025 júniusában jogi véleményt adott ki, amely szerint Magyarországnak módosítania kell a jogszabályokat.

Tamara Ćapeta főtanácsnok szerint a magyar kormány jelentősen eltért a demokratikus normáktól, mivel a szabályozás diszkriminálja a nem heteroszexuális embereket. A végső ítélet őszre várható.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: ROMEO BOETZLE / AFP

 

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
petronius50
2025. október 14. 16:43
"A végső ítélet őszre várható." Újabb 200 milliós bünti plusz napi összeg a korábbihoz hasonlóan, amit szintén nem fizetünk be.
Válasz erre
2
0
Kar-6-Alom
2025. október 14. 16:40
A nyugati liberális vezetésű államok és az EU bürokratái azt várják el egy jobboldali konzervatív vezetésű országtól, hogy a liberális normáknak megfelelő szabályokat (vagyis a szabályok végletes enyhítését) hozzon, különben gazdaságilag "letérdepeltetik". Mintha a nyulak azt követelnék a rókáktól, hogy ha az általuk is lakott mezőn akarnak élni, akkor ezentúl hosszú fület kell növeszteniük, a farkukat le kell vágatniuk és dobbantaniuk kell kefélés közben.
Válasz erre
0
0
nemmondom-3
2025. október 14. 16:30
Szörnyen ellenszenves ez a .. nő, bármilyen dresszben és bárkinek a társaságában.
Válasz erre
2
0
Silcon
2025. október 14. 16:27
A németek szerint az alkotmányuk magasabb szintű mint az EUSZ, tehát ami abban van, azt nem írhatja felül az EU. Akkor a miénk is... Nyugaton különben sem érdemes sok időt vesztegetni olyan jogszabályok kidolgozására, amelyek nem kompatibilisek a saríával.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!