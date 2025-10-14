Keselyűként köröznek az Európai Bizottság tagjai Magyarország felett: epekedve várják az ítéletet

A Gazeta Wyborcza cikke a könyvcenzúra globális terjedését mutatja be, kiemelve Magyarországot, ahol 2021-ben Orbán Viktor kormánya törvényt fogadott el az LMBTQ-témájú könyvek korlátozására.

2023-ban a Lira könyvesboltot 12 millió forintra büntették Alice Oseman „Heartstopper” című művének fóliázatlan árusításáért. Az intézkedések ellen civil szervezetek és az ellenzék tiltakoztak, az Európai Bizottság keresete nyomán

az Európai Unió Bírósága 2025 júniusában jogi véleményt adott ki, amely szerint Magyarországnak módosítania kell a jogszabályokat.

Tamara Ćapeta főtanácsnok szerint a magyar kormány jelentősen eltért a demokratikus normáktól, mivel a szabályozás diszkriminálja a nem heteroszexuális embereket. A végső ítélet őszre várható.