csütörtök
orosz-ukrán háború Donald Trump Budapest Vlagyimir Putyin

Így reagált Putyin Trump ötletére, hogy Budapesten rendezzék a béketárgyalásokat

2025. október 16. 22:03

A két elnök ritkán jut ilyen gyorsan közös nevezőre.

2025. október 16. 22:03
Magyarország. Budapest. Parlament.

Vlagyimir Putyin azonnal támogatta Donald Trump ötletét, hogy Budapesten tartsák a következő békecsúcsot – írta meg Yuri Ushakovra, az orosz elnök külpolitikai tanácsadójára hivatkozva a Ria Novosti.

Trump említette elsőként Budapestet az orosz-amerikai csúcstalálkozó következő lehetséges helyszíneként, Putyin pedig azonnal belement – jegyezte meg a tisztviselő.

Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, a két vezető csütörtökön egyeztetett egymással telefonon. A több mint két órán á tartó beszélgetés végén megegyeztek egy újabb elnöki csúcstalálkozóról, amelynek helyszínéül Budapestet jelölték ki.

Nyitókép: MTI/ Balogh Zoltán

