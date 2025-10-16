Így reagált Putyin Trump ötletére, hogy Budapesten rendezzék a béketárgyalásokat

Breaking: Budapesten találkozik Putyin és Trump
Az amerikai elnök erről közösségi oldalán számolt be, miután egyeztetett Putyinnal.
A két elnök ritkán jut ilyen gyorsan közös nevezőre.
Vlagyimir Putyin azonnal támogatta Donald Trump ötletét, hogy Budapesten tartsák a következő békecsúcsot – írta meg Yuri Ushakovra, az orosz elnök külpolitikai tanácsadójára hivatkozva a Ria Novosti.
Trump említette elsőként Budapestet az orosz-amerikai csúcstalálkozó következő lehetséges helyszíneként, Putyin pedig azonnal belement – jegyezte meg a tisztviselő.
Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, a két vezető csütörtökön egyeztetett egymással telefonon. A több mint két órán á tartó beszélgetés végén megegyeztek egy újabb elnöki csúcstalálkozóról, amelynek helyszínéül Budapestet jelölték ki.
Nyitókép: MTI/ Balogh Zoltán